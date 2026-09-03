Emma Coronel, esposa de “El Chapo”, declara la guerra a los medios que destaparon sus ingresos sin control en TikTok

(Captura de pantalla IG/ REUTERS Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Guardar

Emma Coronel Aispuro amenazó con reportar cuentas que duden sobre las donaciones de origen incierto que ella recibía en la plataforma de TikTok durante sus transmisiones en vivo. La amenaza surgió en un video de Kick, donde la esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán apareció ante sus seguidores para explicar la suspensión de sus cuentas.

Sin embargo, la publicación de Latinus reveló que los recursos captados a través de regalos virtuales evadían los controles antilavado de dinero, antecedente que la propia Coronel Aispuro no mencionó al dirigirse a su audiencia.

PUBLICIDAD

La secuencia comenzó días antes, el 29 de agosto, cuando TikTok bloqueó su cuenta principal. La plataforma no le dio ninguna explicación pública sobre el motivo de la suspensión.

Emma Coronel abrió una segunda cuenta tras el bloqueo de TikTok

Ante el cierre de su perfil principal, Coronel Aispuro creó una cuenta alterna mientras esperaba la resolución de la plataforma. Esa segunda cuenta también fue bloqueada, según su propio relato, “sin alguna explicación y sin motivos”.

La plataforma TikTok suspende la cuenta de Emma Coronel tras registrarse dudas respecto a la procedencia de sus ingresos. (Especial Infobae México)

La cuenta alterna acumuló más de 131 mil seguidores en un periodo breve. El video en que informó del bloqueo de su perfil original reunió 589 mil visualizaciones y más de 46 mil “me gusta”.

PUBLICIDAD

Fue desde la plataforma Kick donde la esposa del capo abordó los bloqueos ante sus seguidores. En esa transmisión, al toparse dos veces con publicaciones de Latinus en TikTok, dijo: “Vamos a reportar la cuenta a Latinus, a Latinus también”. Al momento en que apareció el reportaje del medio, Coronel Aispuro realizó una seña obscena hacia la cámara.

En otro video, donde aparece vestida con un pants de apariencia similar a la de un uniforme carcelario, cuestionó por qué la presentaban con esa ropa.

La investigación sobre donaciones de procedencia incierta

El detonante de la cadena de bloqueos fue una investigación publicada por Latinus el 28 de agosto de 2026. El reportaje documentó que las donaciones recibidas por Coronel durante sus lives en TikTok eran de procedencia incierta y representaban un reto para los mecanismos de prevención del lavado de dinero.

PUBLICIDAD

Emma Coronel habló de su tatuaje de pizza. (Captura de pantalla)

Las donaciones digitales en plataformas como TikTok operan mediante regalos virtuales —corazones, sombreros, leones— que los seguidores compran con monedas de la aplicación y envían a los creadores durante sus transmisiones en vivo. El creador de contenido los convierte después en dinero real, pero la identidad de quienes aportan y el origen de los fondos no son de conocimiento público, lo que abre una brecha en los sistemas de control financiero.

La cuenta principal de Coronel Aispuro en TikTok contaba con alrededor de 1.4 millones de seguidores. Desde julio de 2026 realizaba transmisiones frecuentes y participaba en las llamadas “batallas” de la plataforma, dinámicas en las que dos creadores compiten por reunir el mayor número de apoyos virtuales de sus espectadores.

PUBLICIDAD

Además de los regalos en vivo, la influencer tenía habilitada una suscripción de USD 52 mensuales para acceso a contenido exclusivo. Con aproximadamente 28 suscriptores activos, ese mecanismo le generaba cerca de USD 1.456 al mes, equivalentes a unos 24.700 pesos mexicanos, sin contar los ingresos variables por regalos.

Salvador Mejía advierte sobre el vacío legal en México para supervisar influencers

Salvador Mejía, abogado especializado en lavado de dinero, identificó en entrevista con Latinus el problema estructural que el caso pone de manifiesto. “Tenemos un vacío y prueba de ello es que es un hecho sabido que influencers están siendo fondeados por delincuencia organizada por dos razones: la primera es lavar dinero, efectivamente, porque no hay ninguna regulación en México que esté monitoreando esto; y lo segundo es generar un producto de publicidad”, afirmó el especialista al medio.

PUBLICIDAD

El perfil de TikTok de Emma Coronel presenta su nueva cuenta activa con más de 114 mil seguidores tras el bloqueo de su usuario anterior. (TikTok)

Mejía señaló ante la publicación que una operación irregular podría fragmentarse en numerosos depósitos de menor monto provenientes de distintas cuentas, una práctica conocida como “pitufeo”, que dificulta rastrear el origen completo del dinero. El experto también advirtió que el crecimiento acelerado de influencers vinculados al estado de Sinaloa era un indicio del esquema.

Para llenar ese vacío, el abogado planteó que los legisladores deberían incluir a las plataformas digitales dentro de los sistemas de supervisión antilavado. La modificación implicaría monitorear quién dona, a quién y en qué montos.

Los antecedentes judiciales de Coronel Aispuro en Estados Unidos

El caso cobra una dimensión adicional por el historial judicial de la influencer. El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Coronel Aispuro se declaró culpable en 2021 de conspirar para lavar dinero procedente del narcotráfico y de violar las sanciones penales de la Ley Kingpin, norma empleada para identificar y sancionar financieramente a grandes narcotraficantes, organizaciones criminales y personas vinculadas a ellas.

PUBLICIDAD

Tras cumplir una condena de 36 meses, recuperó su libertad en septiembre de 2023. Permanece bajo un periodo de supervisión federal que concluiría en 2027.

Emma Coronel se estrena como streamer en Kick junto a Lonche de huevito y Willito. (Instagram: Emma Coronel)

La propia Coronel Aispuro explicó en su debut como streamer en Kick que comenzó a hacer transmisiones en vivo por recomendación de su psiquiatra y su psicólogo, quienes le indicaron que debía incorporar actividades nuevas a su rutina. “Entré a hablar con mi psiquiatra y con mi psicólogo y me dijeron que me tenía que empezar a hacer cosas que me sacaran de mi rutina, a ver qué me motivaba, porque estaba cayendo como en depresión”, declaró.

PUBLICIDAD

Su esposo, Joaquín “El Chapo” Guzmán, cumple cadena perpetua en una prisión de Estados Unidos por sus nexos con el Cártel de Sinaloa.