México

Harfuch y Rosa Icela visitan Puesto de Mando de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata de personas desaparecidas

El esquema busca movilizar de inmediato al Gabinete de Seguridad y a autoridades estatales para iniciar acciones de localización

El esquema busca movilizar de inmediato al Gabinete de Seguridad y a autoridades estatales para iniciar acciones de localización
La SSPC destacó que 50% de los reportes activados por la ANBI se resuelve con la localización en las primeras 24 horas. Crédito: X/@OHarfuch
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El titular de la SSPC, Omar García Harfuch informó este 3 de septiembre que el Gobierno de México refuerza la respuesta ante la desaparición de personas con la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata (ANBI) y destacó que 50% de los reportes activados por ese mecanismo se resuelve con localización en las primeras 24 horas.

De acuerdo con un mensaje publicado por Harfuch en X, él y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, acudieron al Puesto de Mando de la ANBI, una iniciativa que atribuye a la presidenta Claudia Sheinbaum para activar “de manera inmediataa instituciones del Gabinete de Seguridad y a las 32 entidades federativas.

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Rodríguez detalló en otra publicación que recorrió el Centro de Mando de la ANBI junto con Harfuch y que, desde ese sitio, personal de la SSPC, Segob, Comisión Nacional de Búsqueda, Guardia Nacional y la FGR trabaja de forma coordinada para atender reportes “las 24 horas, los 7 días de la semanapara la localización de personas desaparecidas.

Segob presenta 10 acciones para acelerar la búsqueda de personas desaparecidas

Este jueves durante "La Mañanera del Pueblo", se discutió la Estrategia Nacional de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, abordando la mejora del registro RENPENDO, la garantía de carpetas de investigación, la búsqueda en hospitales y centros de reclusión, y un plan de identificación humana.

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, Félix Arturo Medina Padilla, detalló este miércoles 3 de septiembre en La Mañanera del Pueblo 10 acciones del Gobierno de Claudia Sheinbaum para acelerar la búsqueda de personas desaparecidas en México y prometió que se informará a las familias cómo se aplicará cada medida.

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Como parte de la estrategia, Medina señaló que en los últimos dos meses se concretaron 3 mil 039 localizaciones y que, mediante la Alerta Nacional, se localizó a 2 mil 572 personas, la mayoría durante las primeras 48 horas posteriores al reporte.

El funcionario explicó que uno de los ejes es garantizar que todos los reportes integrados en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) cuenten con datos completos. Para esa revisión se prevé el acompañamiento de 10 especialistas nacionales y extranjeros.

Medina precisó que ese grupo realizará análisis técnico, científico y jurídico para intervenir en el registro y en los procesos de búsqueda. Agregó que el perfil requerido incluye análisis de datos, estadística, matemáticas, inteligencia artificial y programación.

Afirmó el subsecretario que el objetivo es contribuir a la revisión técnica de las bases del Registro Nacional, de los mecanismos de búsqueda y, en su caso, de adecuaciones al marco jurídico. También sostuvo que esta parte busca corregir vacíos de información y hacer más útil el cruce de datos para localizar personas.

Las familias buscadoras marchan en la CDMX para exigir respuestas del Estado por las desapariciones

La movilización del 30 de agosto recorrió Paseo de la Reforma desde el Ángel de la Independencia y concluyó en el Hemiciclo a Juárez. (Foto: Jaqueline Viedma/Infobae México)
La movilización del 30 de agosto recorrió Paseo de la Reforma desde el Ángel de la Independencia y concluyó en el Hemiciclo a Juárez. (Foto: Jaqueline Viedma/Infobae México)

Familiares, colectivos y organizaciones marcharon el pasado 30 de agosto en la CDMX por el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas para exigir respuesta del Estado y pedir a la ciudadanía que no retire las fichas de búsqueda, en una jornada marcada por reclamos a la administración federal tras el anuncio de la Segob sobre personas localizadas y la presentación de 10 acciones para fortalecer la Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas.

En la Glorieta de las y los desaparecidos fueron colocadas 2 mil 500 fichas de búsqueda en las vallas que rodean el sitio. Esa pega de fichas buscó exhibir una crisis que suma 132 mil 836 personas con estatus de desaparición o no localizado en el país.

Mientras el gobierno de la Ciudad de México realizaba la segunda edición de la Feria del Nopal en el Monumento a la Revolución, a unas calles se escuchaba la consigna: “¿Dónde están, dónde están? ¿Nuestros hijos dónde están?”. La movilización partió del Ángel de la Independencia, sobre Paseo de la Reforma, y avanzó hasta el Hemiciclo a Benito Juárez.

Jornada reunió misa, pega de fichas y una marcha desde el Ángel

La pega en vallas del sitio busca visibilizar un problema nacional que suma 132 mil 836 personas con estatus de desaparición. (Foto: Jaqueline Viedma/Infobae México)
La pega en vallas del sitio busca visibilizar un problema nacional que suma 132 mil 836 personas con estatus de desaparición. (Foto: Jaqueline Viedma/Infobae México)

Antes de la movilización, familiares, colectivos y personas solidarias participaron en una misa ecuménica en la Glorieta de las y los desaparecidos. La ceremonia fue encabezada por el padre Arturo Carrasco.

La jornada “Hagámosles Visibles” fue organizada por el colectivo Hasta Encontrarles CDMX y el Centro Prodh. Las actividades comenzaron alrededor de las 9:00 horas en el centro de la capital y concluyeron cerca de las 21:00 horas de este domingo.

Alrededor de las 14:00 horas arrancó la marcha convocada por los colectivos Luciérnagas Buscadoras, Corazones Robados y Mariposas Buscando Corazones. Al frente iba el Ajolote Buscador, un símbolo de protesta de las familias buscadoras que cobró mayor presencia durante el Mundial 2026, en respuesta a la llamadaajolotización de la ciudad” impulsada por el gobierno de Clara Brugada.

Las familias avanzaron por Paseo de la Reforma y avenida Juárez con pancartas, lonas y fichas de búsqueda. En los extremos de los contingentes llevaron mantas largas con la frase “Los desaparecidos son de todos” y con los rostros de los casi 133 mil desaparecidos.

Durante el trayecto hubo muestras de rechazo de algunos ciudadanos a recibir las fichas que repartían las familias. Una madre buscadora también fue revictimizada por un hombre ajeno a los contingentes, quien la responsabilizó por la desaparición de su hijo.

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