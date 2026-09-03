Atlético de San Luis vs Chivas: cuándo y dónde ver EN VIVO el encuentro de la Jornada 7 de la Liga Mx

(Infobae México: Jesúe Abraham Aviles)

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Atlético de San Luis y Chivas se enfrentarán en la Jornada 7 de la Liga Mx este sábado 5 de septiembre a las 17:00 horas (tiempo del centro de México) desde el Estadio Libertad Financiera.

El historial entre ambos conjuntos en los últimos 10 partidos es parejo con cuatro victorias para cada equipo y dos empates, por lo que el cuadro potosino suele ser un equipo que se le complica al Guadalajara.

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San Luis busca dar la sorpresa ante el Guadalajara

San Luis en la Leagues Cup 2026. (Nathan Ray Seebeck-Imagn Images)

Después de un inicio complicado de torneo, en el que el Atlético de San Luis no obtuvo una victoria durante sus primeros cinco partidos, el equipo encontró una respuesta la semana pasada al imponerse 3-1 a Rayados de Monterrey como visitante.

El resultado representa un impulso para el plantel, que busca dejar atrás la irregularidad mostrada en las primeras jornadas y ganar frente a un rival importante, ayuda a incrementar esa confianza.

Ahora tendrá otro reto importante al recibir a uno de los rivales fuertes del certamen como lo es Chivas. El antecedente reciente juega a su favor, pues últimamente han conseguido buenos resultados ante el cuadro tapatío.

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Chivas busca retomar el camino de la victoria

Chivas busca retomar el camino de la victoria. (@Chivas)

Después de dejar escapar la ventaja en los últimos minutos ante Pachuca, Chivas busca recuperar la confianza con una victoria que le dé impulso antes de una de las etapas más exigentes de su calendario.

En el mes de septiembre, el Guadalajara enfrentará a Pumas y América, dos de los clubes con mayor peso en el futbol mexicano. Esos partidos pondrán a prueba la capacidad del plantel para responder ante rivales directos.

El conjunto dirigido por Gabriel Milito pretende recuperar la contundencia que mostró hace unas semanas en la goleada 5-2 ante Xolos de Tijuana. Para lograrlo, deberá mantener la intensidad durante los 90 minutos y evitar las desconcentraciones en el cierre de los encuentros.

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Incluso contra el cuadro fronterizo, Chivas tuvo lapsos de relajación en la parte final, la cual volvió a hacerse presente contra Pachuca y les costó perder puntos valiosos.

Chivas necesita sostener su ritmo si busca acercarse a América y Toluca, clubes que se mantienen en la parte alta de la clasificación.

Cuándo y dónde ver el partido en vivo

El encuentro entre Atlético de San Luis y Chivas podrá seguirse este sábado 5 de septiembre desde las 17:00 horas (tiempo del centro de México) a través de las pantallas de ESPN, ViX y el Plan Premium de Disney +.