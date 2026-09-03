Diego Sebastián, presunto asesino del tecladista de Camilo Séptimo, se habría nacionalizado mexicano antes del crímen

La Fiscalía estatal mantiene bajo proceso a dos sospechosos mientras define el móvil y las circunstancias del ingreso al inmueble del músico. (Especial)

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Diego Sebastián Rosen Ferlini, detenido por su presunta participación en el multihomicidio de Jonathan Meléndez y otras tres personas en Atizapán de Zaragoza, habría obtenido la nacionalidad mexicana antes del crimen del 1 de septiembre de 2026.

Documentos difundidos en redes sociales sitúan en 2001 el año de registro de una carta de naturalización atribuida al empresario de origen sudamericano.

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Diego Sebastián Rosen Ferlini, detenido por el multihomicidio de Jonathan Meléndez y su familia en Atizapán de Zaragoza, habría obtenido la nacionalidad mexicana antes del crimen del 1 de septiembre de 2026. (Crédito: FGJEM / Redes Sociales)

El nuevo material contradice la primera interpretación que ubicaba su naturalización en la misma fecha del ataque. La confusión partió de una constancia CURP fechada el 3 de septiembre de 2026, aunque ese documento no acredita cuándo se expidió la carta ni en qué fecha se formalizó el procedimiento para adquirir la nacionalidad mexicana.

El registro difundido ubica la carta de naturalización en 2001

Una de las consultas compartidas contiene datos personales a nombre de Diego Sebastián Rosen Ferlini. En el apartado “Documento probatorio” se lee “carta de naturalización”, mientras que el campo “Año registro” muestra 2001 y el folio 03193.

La captura también identifica al titular como una persona nacida en el extranjero y con nacionalidad mexicana. El documento no incluye el día ni el mes de emisión de la carta, pero el año visible descarta que la inscripción haya ocurrido en septiembre de 2026.

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La consulta difundida señala a Rosen Ferlini como persona nacida en el extranjero con nacionalidad mexicana y descarta que el registro de la carta de naturalización haya ocurrido en septiembre de 2026, apuntando más bien a 2001. (Captura de pantalla)

La información disponible no permite establecer si el año de registro coincide con la entrega de la carta, la toma de protesta o la incorporación de los datos a una base administrativa.

Aun así, el antecedente de 2001 resulta incompatible con la versión de que la nacionalidad fue obtenida el mismo día del multihomicidio.

La CURP identifica una carta de naturalización, pero no señala cuándo fue expedida

La imagen que generó dudas durante horas muestra una Constancia de la Clave Única de Registro de Población emitida en Ciudad de México el 3 de septiembre de 2026.

El documento lleva el nombre de Rosen Ferlini e indica que su respaldo de identidad es una carta de naturalización.

La fecha que figura en la constancia corresponde a la expedición o consulta de ese documento. No funciona como prueba de la fecha en que el titular adquirió la nacionalidad mexicana.

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La CURP emitida en la Ciudad de México funge como documento probatorio de una carta de naturalización, pero no acredita la fecha en la que se formalizó el trámite de nacionalidad mexicana del detenido. (Redes Sociales)

Otro registro difundido en redes muestra a Diego Sebastián con nacionalidad mexicana en documentación mercantil vinculada con una empresa constituida en 2001.

Esa coincidencia refuerza la hipótesis de que ya aparecía registrado como mexicano desde ese año, aunque la verificación formal corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Registro Nacional de Población.

La Fiscalía no ha relacionado la nacionalidad con el multihomicidio

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó la detención de Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” por su presunta participación en el asesinato de Jonathan Meléndez, su esposa Ana Paula Barragán, la hija de ambos y Aleyda Romero, trabajadora del hogar de la familia.

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La dependencia indicó que uno de los detenidos era socio de una de las víctimas y que la investigación analiza si esa relación de confianza facilitó el ingreso al departamento del fraccionamiento Grand Viure.

Los hechos habrían ocurrido entre las 17:30 y las 19:40 horas del 1 de septiembre.

La Fiscalía no ha confirmado públicamente el móvil.

Tampoco ha vinculado la carta de naturalización con el expediente.

Los dos detenidos permanecen bajo investigación .

La responsabilidad penal deberá definirse en el proceso judicial.

La autoridad no ha informado la fecha exacta de la eventual naturalización.

Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” permanecen bajo investigación, mientras la responsabilidad penal se define en el proceso judicial. (X/ @FiscaliaEdomex)

En este sentido, los documentos difundidos corrigen la versión que asociaba la nacionalidad mexicana de Diego Sebastián Rosen Ferlini con el día del crimen.

Con la información disponible, no hay base para afirmar que se naturalizó el 1 de septiembre de 2026. Sin embargo, los registros apuntan a que la carta de naturalización habría quedado asentada en 2001.