Caso Dieter Villalpando: influencer expone al futbolista pidiendo acceso a grupo privado de apuestas deportivas

Villalpando es uno de los futbolistas con más escándalos en la Liga MX. (EFE/Francisco Guasco/Archivo)

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El fútbol mexicano suma un nuevo capítulo de polémica extraportiva. El mediocampista mexicano Dieter Villalpando se encuentra nuevamente envuelto en el escrutinio público luego de ser expuesto en redes sociales por un reconocido influencer y pronosticador de apuestas deportivas (tipster), quien filtró capturas de pantalla de una conversación privada en la que el jugador solicitaba acceso gratuito a su grupo VIP de apuestas.

La revelación se propagó rápidamente en plataformas como X (antes Twitter) e Instagram, donde el creador de contenido especializado en pronósticos deportivos exhibió los mensajes directos enviados por el futbolista.

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En los chats filtrados se aprecia cómo Villalpando contacta al pronosticador para pedirle que lo sume a su canal privado, un espacio donde habitualmente se comparten análisis estadísticos, pronósticos de partidos y recomendaciones de apuestas de alto valor.

Dieter Villalpando. (Credit: Joe Puetz-USA TODAY Sports)

Salen a la luz capturas de pantalla

Según lo expuesto en las capturas presentadas por el influencer, el futbolista intentó aprovechar su perfil de figura pública para obtener el acceso sin realizar el pago correspondiente que abonan los usuarios habituales. La reacción del creador de contenido no se hizo esperar: además de negarle el beneficio exclusivo, decidió hacer pública la interacción para evidenciar la solicitud del profesional.

“Dieter Villalpando escribiéndome para que lo meta gratis a mi grupo VIP de apuestas”, compartió el pronosticador en sus redes sociales, acompañando la publicación con las pruebas del intercambio de mensajes.

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El hecho de que un futbolista en activo de la Liga MX muestre un interés explícito en canales dedicados al análisis de apuestas deportivas encendió de inmediato las alarmas y el debate entre los aficionados. Aunque en los mensajes mostrados no se aprecia que el jugador solicite información amañada o datos internos de partidos específicos, la sola proximidad de un atleta profesional a este tipo de plataformas suele generar suspicacia por los estrictos reglamentos de integridad deportiva a nivel nacional e internacional.

Dieter Villalpando-apuestas

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Códigos de ética y el reglamento de la FIFA sobre apuestas

La controversia cobra una dimensión mayor al revisar la normativa vigente del fútbol profesional. El Código de Ética de la FIFA, en su Artículo 27, establece directrices severas respecto a la relación entre los actores del fútbol y las apuestas deportivas:

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Prohibición de participación: Los futbolistas, árbitros, entrenadores y directivos tienen estrictamente prohibido participar, directa o indirectamente, en apuestas, juegos de azar o actividades similares relacionadas con partidos de fútbol en cualquier parte del mundo.

Prohibición de intereses: Los sujetos vinculados al fútbol no pueden tener intereses económicos directos o indirectos en empresas dedicadas a los pronósticos o apuestas deportivas.

Divulgación de información privilegiada: Queda totalmente vetado el uso o facilitación de información confidencial o privilegiada obtenida en el entorno del club para fines de apuestas.

A nivel local, el Reglamento de Sanciones de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) contempla castigos que van desde multas económicas considerables hasta la suspensión temporal o definitiva de toda actividad federada para aquellos elementos que infrinjan estas disposiciones de integridad.

La FIFA sanciona a los deportistas involucrados en este tipo de actividades.

Un historial marcado por la controversia

Este episodio no representa el primer obstáculo extracancha en la trayectoria de Dieter Villalpando. El canterano de Pachuca, que ha militado en clubes como Tigres, Jaguares, Necaxa, Chivas, Atlético de San Luis y FC Juárez, ha visto su carrera futbolística constantemente empañada por situaciones ajenas al terreno de juego.

El antecedente más grave en su carrera ocurrió a finales de 2020, cuando la directiva del Club Deportivo Guadalajara tomó la determinación de separarlo de manera definitiva e irrevocable del plantel tras verse involucrado en un proceso legal por presunta agresión sexual, evento que pausó de forma severa su proyección deportiva.

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Hasta el momento, ni el futbolista ni las autoridades de la Liga MX o la Federación Mexicana de Fútbol han emitido una postura oficial respecto a las capturas filtradas o a la apertura de un expediente de investigación por parte de la Comisión Disciplinaria.