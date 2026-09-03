Juan Pablo Penilla, abogado de “El Mayo” Zambada, protagoniza pelea en restaurante de Polanco

En redes sociales circuló un video en el que se observa al hombre sancionado por la OFAC discutir. Crédito: OFAC / Redes Sociales

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Este jueves 3 de septiembre circuló en redes sociales un video en el que se observa a Juan Pablo Penilla Rodríguez, identificado como abogado de Ismael “El Mayo” Zambada y de Miguel Ángel Treviño Morales, alias “Z-40”, en una pelea al exterior del restaurante Karisma, ubicado en Campos Elíseos 219, colonia Polanco IV Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.

Según reportes de medios, la agresión ocurrió el domingo 30 de agosto, luego de que al jurista no le asignaron una mesa que, según su reclamo, ya tenía reservada.

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Penilla, sancionado en abril pasado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel del Noreste, habría agredido a personal del establecimiento. Testigos grabaron el altercado con sus celulares y lo difundieron en redes sociales.

Videos en redes mostraron al abogado confrontar al personal

El video, de cerca de minuto y medio de duración, mostró primero a un grupo de comensales rechazar la presencia de Penilla en el establecimiento con la frase “no lo queremos”. El abogado, quien vestía una camisa de la marca Burberry, reclamaba con insultos y amenazas: “No me toques, pendejo. No se te ocurra tocarme. ¿Sabes quién soy, pendejo?”.

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El material muestra empujones de parte de Penilla y una persona que trata de contenerlo para que la situación no escalara a una agresión física.

El abogado discutió en la entrada del establecimiento. Crédito: Redes Sociales

La confrontación escaló cuando Penilla lanzó una amenaza directa con tono intimidatorio: “Háblale, háblale, háblale. Márcale, márcale. Márcale, cabrón, márcale”. Los comensales que grababan la escena pidieron a otra persona que solicitara una patrulla, afirmando que se encontraban en el restaurante Karisma.

Hasta el momento el abogado no ha emitido declaraciones al respecto, con su versión de lo sucedido.

La OFAC sancionó a Penilla en abril por operar para el “Z-40” desde prisión

El 14 de abril de 2026, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Penilla junto con otras cinco personas y dos casinos por presuntos vínculos con el Cártel del Noreste. La dependencia congeló las cuentas y propiedades del abogado en territorio estadounidense y bloqueó cualquier negocio con personas o entidades bajo jurisdicción de Estados Unidos.

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Algunos de los personajes sancionados por la OFAC por sus presuntos nexos con el Cártel del Noreste. (Crédito: Departamento del Tesoro | OFAC)

Según el comunicado de la OFAC, Penilla “prestó servicios ilegales a miembros del cártel más allá de la relación abogado-cliente normal” mientras representaba a Treviño Morales en una prisión mexicana. La autoridad estadounidense sostuvo que el abogado actuó como intermediario entre el “Z-40” y la cúpula actual del CDN, lo que le permitió al capo mantener su liderazgo desde el encierro durante más de una década, entre su arresto en 2013 y su expulsión a Estados Unidos en febrero de 2025.

El reporte oficial añadió que “las operaciones criminales de Miguel Treviño, y del CDN en su conjunto, dependen directamente de Penilla”. Junto al abogado, la OFAC sancionó también al Casino Centenario, en Nuevo Laredo, señalado como punto de acopio de fentanilo y cocaína, y al Diamante Casino, con sede en Tampico, ambos operados por la empresa Comercializadora y Arrendadora de México.

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Penilla representó a “El Mayo” Zambada y fue señalado de tener vínculos con la 4T

Ismael “El Mayo” Zambada García nombró en 2025 a Penilla como uno de sus asesores jurídicos en México, según una carta que el capo del Cártel de Sinaloa -ahora sentenciado a cadena perpetua- dirigió al Consulado General de México en Nueva York para tramitar asistencia consular y evitar una condena de muerte en Estados Unidos.

Juan Pablo Penilla. Foto: @AlexBaks82

El documento, designó como defensor particular al abogado Frank Pérez y sumó a Penilla y a Juan Manuel Delgado González, otro exdefensor del “Z-40”, para las gestiones en territorio nacional.

Tras la difusión de esa carta, el diputado federal del PAN Federico Döring señaló en su cuenta de X que Penilla participó en la campaña de la ahora presidenta Claudia Sheinbaum y que fungió como “asesor honorífico” del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal. El Comité Ejecutivo Nacional de Morena respondió que, “tras una revisión exhaustiva” en sus bases de datos, no existe registro de que Penilla haya formado parte de la asesoría legal de su campaña.

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El gobierno de Tamaulipas también se deslindó del abogado y afirmó que Penilla “no es servidor público, ni asesor honorífico del Ejecutivo Estatal”. La administración estatal precisó que el documento con la designación como asesor honorífico, firmado por Villarreal, “quedó anulado tras una valoración de las propuestas de las organizaciones civiles”, según consta en el Periódico Oficial del Estado.

Narcopolíticos, un registro de políticos, burócratas y personajes públicos que han protegido o colaborado con el crimen organizado en México, identificó el despacho de Penilla como RP Abogados y documentó que la firma representó también a integrantes del Cártel del Noreste, organización designada como terrorista por el Departamento de Estado de Estados Unidos el 20 de febrero de 2025, al igual que el Cártel de Sinaloa.

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Fotografía que se popularizó en redes sociales donde aparecen la presidenta Claudia Sheinbaum y el abogado del Mayo Zambada, Juan Pablo Penilla (@LuisCardenasMx)

Además, Narcopolíticos documentó la presunta cercanía de Penilla con figuras del gobierno federal a través de fotografías que lo ubican en actos junto al expresidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum.

El sitio detalló que el abogado colaboró con el entonces subsecretario de Gobernación Ricardo Peralta Saucedo en la difusión de la Ley de Amnistía del sexenio anterior, y que en 2019 participó junto a otros socios de su despacho en una reunión en las oficinas de Bucareli con la entonces secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, donde plantearon un esquema de “justicia transicional” con pactos judiciales hacia cárteles y grupos paramilitares.

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El asesor del Mayo Zambada, Juan Pablo Penilla (círculo naranja), estuvo presente en un evento junto a AMLO y Ricardo Monreal que se realizó en febrero de 2020 (Foto: Gobierno de México)

Juan Pablo Penilla acumuló múltiples reconocimientos entre 2023 y 2024. La Cámara de Diputados lo premió el 26 de julio de 2023 con el galardón Embajador Internacional por la Paz, avalado por la Organización de los Estados Americanos, en el marco de la XXIII Entrega del Galardón Mujeres Destacadas y el Premio Nacional de la Excelencia Profesional.

El jurista fue reconocido con el premio Embajador Internacional por la Paz en 2023. (X/@FuriaNegra77)

En noviembre de 2024, el Senado de la República le otorgó el Premio Patria durante la IV Edición del Premio Patria en Pro de la Salud, Justicia, Economía y el Bienestar, ceremonia encabezada por el senador Juan Carlos Loera de la Rosa y la senadora Amalia García Medina.

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La revista Valores le entregó en 2023 el Premio a la Pacificación del País, y la revista The One México lo nombró “Hombre del Año” ese mismo año, “por su brillantez, empatía, entrega y pasión por México”.