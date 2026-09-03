México

Volkswagen, empresa con más de 13 mil trabajadores en México, aprueba el despido de 50 mil empleados a nivel mundial

El consejo de supervisión avala por unanimidad una reestructuración para reducir plantilla en el grupo, sin detallar calendario ni reparto por marcas y regiones

El consejo de supervisión de Volkswagen tomó la decisión por unanimidad este 3 de septiembre, dentro del programa “Plan de Futuro”. REUTERS/Imelda Medina
El consejo de supervisión de Volkswagen tomó la decisión por unanimidad este 3 de septiembre, dentro del programa “Plan de Futuro”. REUTERS/Imelda Medina
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Volkswagen aprobó un plan de reestructuración que contempla hasta 50 mil recortes de empleo en todo el grupo y dejó abierta la posibilidad de nuevos ajustes en su operación global, en un momento en que su filial en México ya redujo capacidad en la planta de Puebla por la presión que enfrenta la industria automotriz en América del Norte y el mundo.

La decisión se tomó este jueves 3 de septiembre por unanimidad en el consejo de supervisión, según informó Reuters. El programa, llamado “Plan de Futuro”, fue presentado por el consejo de administración y busca hacer al Grupo Volkswagen y a sus marcas más eficientes, más competitivos y mejor posicionados hacia adelante.

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El conglomerado automotriz no detalló cuándo ocurrirían los recortes ni cómo se repartirían entre marcas y regiones. Sí sostuvo que, además de los programas ya existentes, hace falta un ajuste adicional de fondo en los niveles de plantilla global para cumplir los objetivos de la transformación.

La empresa atribuyó estas medidas a tres factores: la presión competitiva mundial, los cambios en los patrones de demanda y la transición tecnológica dentro de la industria automotriz.

Volkswagen ya había recortado un turno en Puebla

Volkswagen de México anunció un ajuste de producción en la planta de Puebla y suprimió de forma indefinida uno de los tres turnos. Crédito: Volkswagen
Volkswagen de México anunció un ajuste de producción en la planta de Puebla y suprimió de forma indefinida uno de los tres turnos. Crédito: Volkswagen

Ese viraje corporativo ocurre después de que Volkswagen de México anunciara el 28 de agosto un ajuste de producción en su planta de Puebla, citado por EFE. La filial informó que suprimiría de forma indefinida uno de los tres turnos en la línea dedicada a los modelos Tiguan y Jetta.

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La empresa describió la medida como una respuesta a un “contexto desafiante” para la industria automotriz tanto a nivel global como en la región de Norteamérica.

Aunque la empresa no precisó cuántos trabajadores podrían resultar afectados, medios poblanos citados en esa cobertura señalaron que el turno que estaría en riesgo sería el nocturno y que la decisión podría alcanzar a unos 1 mil 300 trabajadores.

Planta de Puebla produjo 335 mil 716 vehículos en 2025 y concentra el mayor complejo de Volkswagen en México

Las plantas de Volkswagen en Puebla y Silao emplean aproximadamente 13 mil personas. REUTERS/Imelda Medina/Archivo
Las plantas de Volkswagen en Puebla y Silao emplean aproximadamente 13 mil personas. REUTERS/Imelda Medina/Archivo

La operación mexicana de la armadora tiene dos plantas: Puebla, enfocada en vehículos y componentes, y Silao, en Guanajuato, dedicada a motores. De acuerdo con datos de la sala de prensa de Volkswagen actualizados a febrero de 2026, ambas instalaciones emplean a aproximadamente 13 mil personas.

Planta de Puebla ocupa 300 hectáreas y produjo 335 mil 716 vehículos en 2025. Ahí se fabrican Jetta, Taos y Tiguan versión larga, además de realizarse procesos como estampado de carrocería y fabricación de componentes.

En Silao, la fábrica de motores opera sobre 60 hectáreas y produjo 452 mil 042 impulsores en 2025. Esa instalación abastece la tercera generación de motores EA888 y el motor EA211 para plantas del grupo en Norteamérica, con una capacidad de más de 2 mil 500 máquinas al día.

La caída de producción y exportaciones presiona al sector en México

Inegi informó una baja de 2.19% en la producción de vehículos ligeros en julio y una caída de 9.69% en exportaciones. REUTERS/Imelda Medina/Archivo
Inegi informó una baja de 2.19% en la producción de vehículos ligeros en julio y una caída de 9.69% en exportaciones. REUTERS/Imelda Medina/Archivo

El ajuste en Puebla se anunció semanas después de que el Inegi informara, el pasado 7 de agosto, una baja de 2.19% interanual en la producción de vehículos ligeros durante julio, hasta 302 mil 673 unidades. En ese mismo mes, las exportaciones cayeron 9.69% y se ubicaron en 261 mil 534 unidades.

Eso implicó 6 mil 780 vehículos menos fabricados frente a julio de 2025, cuando se ensamblaron 309 mil 453 unidades. También representó 28 mil 064 exportaciones menos respecto de las 289 mil 598 unidades enviadas al exterior en el mismo mes del año anterior.

EFE señaló que ese retroceso ocurre en medio de aranceles de 25% impuestos por Estados Unidos a la mayoría de vehículos y componentes automotrices, una medida vigente desde abril de 2025 para impulsar la producción en territorio estadounidense.

La agencia también ubicó la caída dentro de una reconfiguración industrial más amplia. En ese proceso, Toyota comenzó a trasladar parte del ensamblaje de la camioneta Tacoma hacia Estados Unidos y General Motors adaptó su planta de Ramos Arizpe, en Coahuila, para modelos compactos.

Dentro de México, Volkswagen mantiene su sede y su mayor complejo industrial en Puebla, a 119 kilómetros al sureste de la CDMX. En esa planta se inauguró en enero de 2025 el primer taller de pintura 100% eléctrico del Grupo Volkswagen, según la información corporativa de la propia armadora.

Sector automotriz de México cierra 2025 con caídas en producción y exportaciones

El Inegi informó que en 2025 la fabricación de autos bajó 0.9% y los envíos al exterior retrocedieron 2.7% en un contexto de aranceles de Estados Unidos. REUTERS/Imelda Medina
El Inegi informó que en 2025 la fabricación de autos bajó 0.9% y los envíos al exterior retrocedieron 2.7% en un contexto de aranceles de Estados Unidos. REUTERS/Imelda Medina

La industria automotriz de México cerró 2025 con caídas en producción y exportaciones en un escenario presionado por los aranceles que Estados Unidos impuso a los vehículos y autopartes importados desde abril y mayo del año pasado, según el reporte del Inegi.

El dato que muestra la dependencia del mercado estadounidense es directo: 78.4 % de los vehículos que México exportó en 2025 tuvo como destino Estados Unidos, mientras 11.1 % se envió a Canadá. Esa concentración amplifica el efecto de cualquier cambio comercial o arancelario sobre las armadoras instaladas en el país.

De acuerdo con el instituto, la fabricación de automóviles disminuyó 0.9% en 2025 y las exportaciones retrocedieron 2.7%. El reporte ubicó el deterioro en un entorno marcado por las amenazas arancelarias de Estados Unidos y por la nueva política comercial aplicada durante ese año.

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