Canelo Álvarez a punto de coronarse como multimillonario del mundo: peleas, empresas y promotora de boxeo aumentan su fortuna (Jerome Miron-USA TODAY Sports)

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La carrera de Saúl Canelo Álvarez no solo ha dejado un legado en el boxeo mexicano, sino que también se encaminó a marcar una nueva tendencia en los negocios fuera del ring. El tapatío no solo se ha caracterizado por sus hazañas deportivas, sino que sus primeras victorias empezaron en papel al firmas sus peleas más lucrativas, lo que elevó sus ganancias en tan pocos años.

Ahora, sin títulos mundiales en los supermedianos y con el ocaso de su carrera como peleador, Canelo se perfila ser uno de los próximos atletas multimillonarios en el mundo; entraría al cotizado ranking de deportistas multimillonarios como lo son Lionel Messi, LeBron James, Cristiano Ronaldo o Tiger Woods.

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Un reciente estudio de BettingTop10 evidenció que Saúl Álvarez Barragán está encaminado a ser el próximo deportista multimillonario, estatus que lo posicionaría como el único mexicano en superar la barrera de los mil millones de dólares (USD 1,000 millones).

Canelo Álvarez entrará al top de deportistas multimillonarios del mundo

Canelo Álvarez entrará al top de deportistas multimillonarios del mundo ( REUTERS/Eloisa Sanchez)

Según el informe de 2026 de BettingTop10, Canelo Álvarez se perfila como el próximo atleta en superar la barrera de los USD 1,000 millones con una proyección que ubica ese logro en el año 2037, cuando tendrá 47 años. El estudio analizó a 76 deportistas para determinar cuáles podrían incorporarse al exclusivo grupo de atletas multimillonarios.

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La investigación proyectó el patrimonio neto de cada atleta a partir de sus ingresos actuales, su edad y un factor de retención que contempla los impuestos y los gastos personales. El modelo aplicó una reducción de los ingresos asociada con la edad: los deportistas más jóvenes conservaron su máximo potencial de ganancias, mientras que las figuras veteranas registraron una disminución progresiva de sus ingresos. Con esos parámetros, el cálculo extendió las ganancias de cada atleta año tras año hasta que su patrimonio neto alcanzara los 1.000 millones de dólares.

La lista también incluye al futbolista Kylian Mbappé, quien, según la proyección, alcanzaría esa cifra en 2039, a los 41 años. Ese resultado podría convertirlo en el atleta multimillonario más joven entre los diez primeros. El golfista Jon Rahm aparece con los ingresos promedio más altos y estables del grupo, con una incorporación estimada de 137 millones de dólares anuales a su patrimonio.

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En el caso de Canelo Álvarez, el informe calcula que llegará a los USD 1.000 millones en 11 años (REUTERS/Hamad I Mohammed)

En el caso de Canelo Álvarez, el informe calcula que llegará a los USD 1.000 millones en 11 años, para entonces Saúl ya tendrá 47 años de edad. Y es que, en lo que va del 2026 el boxeador mexicano obtuvo ingresos por USD 137 millones, cifra que lo ubica en el segundo lugar entre los diez primeros atletas de la proyección.

Entre 2021 y 2025, su promedio anual de ingresos fue de 85.6 millones de dólares. Cabe recordar que en 2025 cuando cayó ante Terence Crawford, el tapatío aseguró una bolsa de más de USD 100 millones, esto gracias al contrato que alcanzó de la mano de Riyadh Season y Turki Al-Alsheikh.

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Actualmente, Canelo se prepara para enfrentarse a Christian Mbilli en octubre en Riad, Arabia Saudita. La asociación en el jeque saudí no solo ha proyectado sus funciones fuera del continente americano, sino que también se ha visto reflejado en las ganancias que negocia con sus rivales. Diversos reportes indican que la pelea de octubre generaría ingresos de USD 140 millones, y el monto que tendría asegurado el tapatío sería alrededor de USD 40 millones.

A los 35 años, Canelo Álvarez todavía tendría por delante una década de ingresos elevados, según el estudio. El informe señala que cada pelea parece reportarle una bolsa mayor y que su regularidad sobre el ring se convirtió en una fuente constante de generación de riqueza fuera de la actividad deportiva.

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Saúl Álvarez subió a redes sociales su colección de vehículos Ferrari que colecciona Crédito: IG/ @canelo

¿Cuáles son los negocios de Canelo Álvarez?

Fuera de sus empresas, el boxeador también destinó recursos a bienes de alto valor. De acuerdo con el canal de YouTube Fortunas, Canelo tiene más de 35 caballos pura sangre en un establo ubicado a las afueras de Guadalajara.

Cada ejemplar tenía un valor promedio de 10,000 dólares. La inversión total en los caballos superó los 350,000 dólares, equivalentes a más de 6.6 millones de pesos mexicanos.

Además, Álvarez posee más de 20 relojes de lujo de marcas como Rolex, Richard Mille y Roger Dubuis. Los precios de las piezas iban de 15,000 a casi 600,000 dólares.

Entre los relojes figuró el Excalibur Skeleton Double Flying Tourbillon Canelo Victory, una edición especial desarrollada con Roger Dubuis y valuada en USD 327 mil. Solo se fabricaron ocho piezas en el mundo y su correa fue elaborada con cuero de guantes de boxeo.

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Tiendas de conveniencia Upper by Canelo Energy®. (Crédito: Canelo Energy®)

Forbes reportó que Saúl Álvarez obtuvo 90 millones de dólares en 2022. La cifra lo ubicó como el octavo deportista con mayores ingresos del mundo, detrás de Lionel Messi, LeBron James, Cristiano Ronaldo, Neymar, Stephen Curry, Kevin Durant y Roger Federer.

Estas son las empresas y negocios que maneja Canelo Álvarez además de su carrera en el box:

Canelo Technology: una app de entrenamiento y nutrición.

Canelo Store: su tienda oficial de merchandising.

YOACA: sueros de hidratación, Yaoca proviene de Yaocalli y significa fortaleza en Náhuatl. Estos son libres de calorías, azúcares y grasas disponibles en sabores como fresa-kiwi, naranja-mandarina, manzana y mora azul.

Canelo Espectáculos: productora de eventos.

Canelo Energy: sus nuevas gasolineras.

El pastor del Rica: junto a un emprendimiento familiar, Canelo entró al negocio de la gastronomía y los tacos.

Upper, de Canelo Energy: su nueva tienda mayorista y minorista.

SSA Capitales y Más: participación en sociedades mercantiles.

VMC: Bebida alcohólica con tequila

Canelo Promotions: promotora de boxeo y representación de boxeadores.

Bienes raíces

Próxima pelea de Canelo Álvarez

Saúl Álvarez enfrentará a Christian Mbilli el próximo 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita, por el campeonato mundial de las 168 libras del CMB, en una pelea que marcará su regreso a una disputa titular como retador cuatro años después y pondrá a prueba su estado físico tras casi un año fuera del ring.

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Mbilli llega invicto con 29 victorias, 24 por nocaut, cero derrotas y un empate, un registro que lo coloca como un rival de presión constante y poder de golpeo. El combate también podría abrir la puerta a una futura pelea con Lester Martínez, campeón interino del CMB.

En entrevista con Box Azteca, Álvarez describió al francés como un peleador fuerte que tira muchos golpes arriba del ring, una característica que dijo disfrutar. En la misma charla, el tapatío sostuvo que se siente muy bien y afirmó que estaría listo incluso si la pelea se realizara dentro de tres semanas.

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El boxeador mexicano postergó su regreso a los cuadriláteros después de perder todos sus cinturones mundiales frente a Terence Crawford el año pasado y someterse a una operación en el codo. Ahora buscará recuperar terreno en la división supermediana.

La pelea del 31 de octubre lo devolverá al encordado con una condición poco habitual en esta etapa de su carrera: la de retador por un título mundial. Aunque parte como favorito, el escenario llega con dudas sobre su ritmo y su condición por la inactividad.