Exposición gratis de José José en CDMX: discos, trajes y fotos inéditas del príncipe de la canción en Azcapotzalco

José Rómulo Sosa Ortiz nació y creció en la colonia Clavería, en Azcapotzalco. (Facebook/Alcaldía de Azcapotzalco)

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José José: Colección Privada, la exposición gratuita que rinde homenaje al Príncipe de la Canción, sigue abierta en la Casa de Cultura Azcapotzalco hasta el 28 de septiembre.

La muestra reúne trajes, discos, fotografías y objetos personales del cantante, además de un holograma inmersivo que revive sus momentos en el escenario.

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El horario de acceso es de martes a domingo, de 10:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:00 horas, con entrada libre para todo público.

El proyecto "Universo José José" reúne cuatro experiencias distintas en la alcaldía. (Instagram/@turismo_cdmx_/@alefraustoguerrero)

La Casa de Cultura Azcapotzalco, sede de la exposición, se ubica en avenida Azcapotzalco 605, en el Centro de la alcaldía. El recinto es accesible desde el Metro Cuitláhuac, de la Línea 2, a corta distancia caminando.

El traje de “El Triste” es una de las piezas más buscadas

Los objetos exhibidos provienen de una colección privada armada en colaboración con la familia de José José y Anel Noreña.

Entre las piezas más buscadas por los visitantes está el traje que el cantante usó al interpretar “El Triste” en el Festival OTI de la Canción de 1970, presentación que marcó un punto definitivo en su carrera.

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Los trajes exhibidos reflejan distintas etapas de la trayectoria del cantante sobre los escenarios. (Instagram/@josejoseoficial)

La galería también reúne fotografías de distintas etapas de su trayectoria artística, discos originales y objetos personales que no habían sido exhibidos antes.

El holograma inmersivo funciona como el elemento central de la muestra: reproduce fragmentos de sus interpretaciones más conocidas y busca acercar a las nuevas generaciones a la figura del cantante.

Un recorrido por Clavería y un espectáculo nocturno completan el ‘Universo de José José’

José José: Colección Privada es el nombre oficial de la exposición, que se integra a un proyecto más amplio bautizado por la Alcaldía Azcapotzalco como Universo José José.

Este concepto macro reúne cuatro experiencias distintas dedicadas al cantante, con la exposición como eje central.

"Gavilán o Paloma", lanzada en 1977, es considerada una de sus canciones más reconocidas. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

La primera es La Nave del Olvido, un recorrido turístico por la colonia Clavería que incluye la casa donde vivió el cantante, su escuela y el Parque de los Vagos.

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Las otras dos se ubican en el Parque de la China: Amor Sin Medida, un espacio para dejar mensajes inspirados en sus canciones, y Regálame Esta Noche, un espectáculo nocturno con luces y música que cierra las actividades diarias del circuito.

Prendas, discos y objetos personales documentan más de 50 años de trayectoria del cantante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cierre coincide con el aniversario luctuoso del cantante

La fecha de cierre, el 28 de septiembre de 2026, no es arbitraria. La organización eligió ese día para que coincida simbólicamente con el aniversario luctuoso de José José, quien murió el 28 de septiembre de 2019.

La exposición forma parte de un proyecto más amplio dedicado a la memoria del intérprete. (Instagram/@josejoseoficial)

El circuito cultural comenzó formalmente el 19 de junio, por lo que la exposición y sus actividades complementarias abarcan más de tres meses de duración.

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Qué tener en cuenta al planear tu visita

La entrada a todas las sedes participantes, incluidas la exposición, el recorrido por Clavería y las actividades en el Parque de la China, es completamente gratuita. No se requiere registro previo para ingresar a la muestra principal.

Quienes planean asistir deben considerar que el horario se divide en dos turnos, con un corte entre las 15:00 y las 16:00 horas.

La alcaldía donde nació el cantante organiza un homenaje con múltiples actividades gratuitas. (Facebook/Alcaldía de Azcapotzalco)

La organización recomienda verificar los horarios específicos de cada actividad antes de acudir, ya que el recorrido La Nave del Olvido y los espectáculos en el Parque de la China pueden tener disponibilidad limitada según el día.

José Rómulo Sosa Ortiz, nombre real del intérprete, nació y creció en la alcaldía Azcapotzalco. El proyecto retoma ese origen como eje narrativo.

La fecha de cierre coincide con el aniversario luctuoso del cantante. (Instagram/@josejoseoficial)

Para más información sobre horarios y sedes, la Alcaldía Azcapotzalco mantiene actualizados sus canales oficiales en redes sociales, donde se detallan los puntos de encuentro para cada una de las cuatro experiencias del circuito.

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En Facebook se encuentran como Alcaldía de Azcapotzalco y en X bajo el usuario @AzcapotzalcoMX.