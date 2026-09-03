¿Quién es la Máscara? 2026: el panel regresa con una inesperada incorporación

(X Quién es la Máscara)

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La nueva temporada de ¿Quién es la Máscara? ya tiene equipo confirmado y las cuentas oficiales del programa finalmente dieron a conocer quiénes estarán detrás de las investigaciones.

La gran novedad es la llegada de Mauricio Ochmann, quien se incorpora como investigador. El actor se suma a un panel que ya cuenta con rostros conocidos por los seguidores del programa.

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El equipo estará integrado por Mauricio Ochmann, Yuri, Omar Chaparro, Anahí y Juanpa Zurita. El anuncio fue acompañado por una fotografía oficial del grupo y un mensaje que emocionó a los fans: “¡Team completo!”.

Mauricio Ochmann llega como investigador

El actor Mauricio Ochmann participa en una sesión de prensa frente al logotipo del programa de televisión ¿Quién es la máscara?. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las principales sorpresas de esta temporada es Mauricio Ochmann, quien se estrena como investigador dentro del programa remplazando a Carlos Rivera. Su incorporación marca un cambio en el equipo que tendrá la tarea de descubrir quién se encuentra detrás de cada personaje.

La producción confirmó su participación a través de las cuentas oficiales de ¿Quién es la Máscara?, donde anunciaron: “¡Por fin podemos confirmar que @mauochmann se convierte en investigador”.

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Con su llegada, Ochmann compartirá esta aventura con cuatro figuras que ya forman parte del universo del programa. La expectativa ahora está puesta en cómo se desenvolverá frente a las pistas, las teorías y las identidades secretas.

Yuri regresa y el panel queda completo

Otra noticia que celebraron los seguidores fue el regreso de Yuri. La cantante volverá a ocupar su lugar como investigadora y será parte del equipo que intentará descubrir a las celebridades ocultas.

El anuncio confirmó que Omar Chaparro, Anahí y Juanpa Zurita también continuarán en el panel. La cuenta oficial resumió la alineación con una frase que dejó claro que el equipo está completo: “¡Team completo!”.

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La combinación reúne experiencia, música, actuación y entretenimiento, ingredientes que serán clave cuando comiencen las investigaciones y los disfraces vuelvan a convertirse en el gran misterio de cada emisión.

¿Cuándo se estrena la nueva temporada?

¿Quién es la Máscara? - (Instagram)

La nueva edición de ¿Quién es la Máscara? llegará este año con una fecha de estreno ya confirmada. El programa comenzará el domingo 11 de octubre a las 8:30 de la noche por Las Estrellas.

La emisión también podrá seguirse por Univision, donde está programada a las 8:00 de la noche, además de ViX.

Ahora que el panel ya está confirmado, queda una gran pregunta en el aire: ¿qué famosos estarán detrás de las máscaras? La respuesta comenzará a descubrirse cuando arranque la nueva temporada y los investigadores tengan que poner a prueba sus teorías.

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¿De qué trata el formato de ¿Quién es la Máscara?

En ¿Quién es la Máscara?, distintas celebridades suben al escenario utilizando elaborados disfraces para mantener su identidad en secreto. La misión del público y del panel es descubrir quién está detrás de cada personaje.

Durante las presentaciones aparecen pistas que ayudan a los investigadores a formular sus teorías. Con cada participación, las sospechas aumentan y los famosos intentan mantener el misterio mientras muestran sus habilidades sobre el escenario.

La tensión llega al momento de la eliminación, cuando una de las máscaras debe revelar quién se encontraba detrás del personaje. Ahí está precisamente uno de los grandes atractivos del programa: descubrir si las teorías de los investigadores estaban acertadas o completamente equivocadas.

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