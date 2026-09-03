México

¿Quién es la Máscara? 2026: el panel regresa con una inesperada incorporación

El programa volverá con nuevas celebridades ocultas bajo elaborados personajes y pistas que pondrán a prueba las teorías del público

Quién es la Máscara
(X Quién es la Máscara)
Guardar

La nueva temporada de ¿Quién es la Máscara? ya tiene equipo confirmado y las cuentas oficiales del programa finalmente dieron a conocer quiénes estarán detrás de las investigaciones.

La gran novedad es la llegada de Mauricio Ochmann, quien se incorpora como investigador. El actor se suma a un panel que ya cuenta con rostros conocidos por los seguidores del programa.

PUBLICIDAD

El equipo estará integrado por Mauricio Ochmann, Yuri, Omar Chaparro, Anahí y Juanpa Zurita. El anuncio fue acompañado por una fotografía oficial del grupo y un mensaje que emocionó a los fans: “¡Team completo!”.

Mauricio Ochmann llega como investigador

Un hombre con chaqueta de cuero negra sentado frente a una máscara decorativa y el texto ¿Quién es la máscara?
El actor Mauricio Ochmann participa en una sesión de prensa frente al logotipo del programa de televisión ¿Quién es la máscara?. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las principales sorpresas de esta temporada es Mauricio Ochmann, quien se estrena como investigador dentro del programa remplazando a Carlos Rivera. Su incorporación marca un cambio en el equipo que tendrá la tarea de descubrir quién se encuentra detrás de cada personaje.

La producción confirmó su participación a través de las cuentas oficiales de ¿Quién es la Máscara?, donde anunciaron: “¡Por fin podemos confirmar que @mauochmann se convierte en investigador”.

PUBLICIDAD

Con su llegada, Ochmann compartirá esta aventura con cuatro figuras que ya forman parte del universo del programa. La expectativa ahora está puesta en cómo se desenvolverá frente a las pistas, las teorías y las identidades secretas.

Yuri regresa y el panel queda completo

Imagen XIMTKHY6W5EUZCNIXMJ35OU4E4

Otra noticia que celebraron los seguidores fue el regreso de Yuri. La cantante volverá a ocupar su lugar como investigadora y será parte del equipo que intentará descubrir a las celebridades ocultas.

El anuncio confirmó que Omar Chaparro, Anahí y Juanpa Zurita también continuarán en el panel. La cuenta oficial resumió la alineación con una frase que dejó claro que el equipo está completo: “¡Team completo!”.

La combinación reúne experiencia, música, actuación y entretenimiento, ingredientes que serán clave cuando comiencen las investigaciones y los disfraces vuelvan a convertirse en el gran misterio de cada emisión.

¿Cuándo se estrena la nueva temporada?

¿Quién es la Máscara? - (Instagram)
¿Quién es la Máscara? - (Instagram)

La nueva edición de ¿Quién es la Máscara? llegará este año con una fecha de estreno ya confirmada. El programa comenzará el domingo 11 de octubre a las 8:30 de la noche por Las Estrellas.

La emisión también podrá seguirse por Univision, donde está programada a las 8:00 de la noche, además de ViX.

Ahora que el panel ya está confirmado, queda una gran pregunta en el aire: ¿qué famosos estarán detrás de las máscaras? La respuesta comenzará a descubrirse cuando arranque la nueva temporada y los investigadores tengan que poner a prueba sus teorías.

¿De qué trata el formato de ¿Quién es la Máscara?

En ¿Quién es la Máscara?, distintas celebridades suben al escenario utilizando elaborados disfraces para mantener su identidad en secreto. La misión del público y del panel es descubrir quién está detrás de cada personaje.

Durante las presentaciones aparecen pistas que ayudan a los investigadores a formular sus teorías. Con cada participación, las sospechas aumentan y los famosos intentan mantener el misterio mientras muestran sus habilidades sobre el escenario.

La tensión llega al momento de la eliminación, cuando una de las máscaras debe revelar quién se encontraba detrás del personaje. Ahí está precisamente uno de los grandes atractivos del programa: descubrir si las teorías de los investigadores estaban acertadas o completamente equivocadas.

Temas Relacionados

¿Quién es la máscara?Mauricio OchmannTelevisaAnahíYuriOmar ChaparroJuanpa Zuritamexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Chile en nogada gigante aparece en calles de Puebla y se convierte en el primer meme de las fiestas patrias

La aparición de una enorme figura inspirada en el tradicional platillo poblano generó bromas entre internautas justo al comenzar la temporada de fiestas patrias

Chile en nogada gigante aparece en calles de Puebla y se convierte en el primer meme de las fiestas patrias

Kenia Os luce cabello chino en Premios Juventud 2026 y redes la comparan con Danna: “Ella sí sabe”

La cantante acudió a la alfombra roja en medio de la polémica que también involucra a Belinda

Kenia Os luce cabello chino en Premios Juventud 2026 y redes la comparan con Danna: “Ella sí sabe”

El deslumbrante look nupcial con el que llegaron Ángela Aguilar y Christian Nodal a Premios Juventud 2026

La pareja participó en la primera edición de la gala fuera del continente americano, con tres nominaciones para cada uno

El deslumbrante look nupcial con el que llegaron Ángela Aguilar y Christian Nodal a Premios Juventud 2026

María León respalda a Sasha Sokol y destaca su valentía en el caso Luis de Llano

La actriz reconoció que no conoce todos los detalles del caso, pero destacó la importancia de escuchar a quienes denuncian situaciones de abuso y acoso

María León respalda a Sasha Sokol y destaca su valentía en el caso Luis de Llano

Receta de cajeta de Celaya: el dulce de leche de cabra más famoso de Guanajuato

Espesa, dorada y con un aroma que llena cada rincón, la cajeta de Celaya es uno de los tesoros más queridos de la cocina mexicana

Receta de cajeta de Celaya: el dulce de leche de cabra más famoso de Guanajuato
MÁS NOTICIAS

NARCO

Obligan a alcaldesa de Oaxaca a firmar su renuncia para desplazarla del cargo: detienen al síndico y regidor

Obligan a alcaldesa de Oaxaca a firmar su renuncia para desplazarla del cargo: detienen al síndico y regidor

Caen en Chalco a dos presuntos integrantes del CJNG con droga

Guardia Nacional clasifica a la diputada Paola Gárate con “riesgo medio” y plantea trasladar su protección a Sinaloa

Sin dinero no hay sicarios, armas ni fentanilo: Embajador Ronald Johnson presentó la estrategia financiera para asfixiar a los cárteles

De viajes para componer a una amistad de la infancia: la entrañable conexión que Jonathan Meléndez tenía con los miembros de Camilo Séptimo

ENTRETENIMIENTO

Kenia Os luce cabello chino en Premios Juventud 2026 y redes la comparan con Danna: “Ella sí sabe”

Kenia Os luce cabello chino en Premios Juventud 2026 y redes la comparan con Danna: “Ella sí sabe”

El deslumbrante look nupcial con el que llegaron Ángela Aguilar y Christian Nodal a Premios Juventud 2026

María León respalda a Sasha Sokol y destaca su valentía en el caso Luis de Llano

Se complica situación de Luis de Llano: podría ser trasladado a un reclusorio, según Ernesto Buitrón

Critican a Violeta Isfel por vender plumas de ‘Las Divinas’ certificadas y foliadas: ¿Televisa la puede demandar?

DEPORTES

Marcel Ruiz confiesa por qué no lo llamaron al Tri en el Mundial 2026: “Yo estaba ahí tronado”

Marcel Ruiz confiesa por qué no lo llamaron al Tri en el Mundial 2026: “Yo estaba ahí tronado”

Toluca vs Monterrey, EN VIVO: ¿Dónde y cuándo ver la final de la Leagues Cup 2026?

CMLL Aniversario 93: anuncian nuevas luchas y una cartelera con estrellas internacionales

Sulaimán revela detalles sobre el que podría ser el próximo rival de Canelo Álvarez

¿Fidalgo se queda? Betis revela la lista de convocados para enfrentar al Real Madrid