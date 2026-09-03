Obligan a alcaldesa de Oaxaca a firmar su renuncia para desplazarla del cargo: detienen al síndico y regidor

Foto: Fiscalía de Oaxaca

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El síndico y regidor del municipio de Santiago Choápam, en Oaxaca, fueron detenidos por su presunta responsabilidad en el delito de violencia política agravada contra las mujeres luego de que la alcaldesa, Dolores Luciana Valadez, fue obligada a firmar su renuncia.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que la presidenta municipal fue retenida contra su voluntad en junio de 2026, luego de acudir a una reunión en la cancha municipal de la agencia de Santo Domingo Latani con integrantes de la comunidad, autoridades municipales y comunitarias.

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En ese encuentro, la presidenta municipal fue desacreditada en el ejercicio de sus funciones y sufrió amenazas e intimidación. y obligarla a firmar un acta de renuncia.

Valadez permaneció retenida en contra de su voluntad hasta que firmó el documento con el que se pretendía forzar su renuncia al cargo y su desconocimiento como autoridad municipal. Un día después fue liberada.

Foto: Facebook / Santiago Santiago

Tras los hechos, la Fiscalía de Oaxaca abrió una investigación que permitió establecer la probable responsabilidad de los dos funcionarios señalados y solicitar las órdenes de aprehensión correspondientes.

Los funcionarios, identificados como A.B. y J.M.M., Regidor de Hacienda y Síndico Municipal de Santiago Choápam, comunidad ubicada en la región de la Cuenca, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público para que determine su situación jurídica.

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Alcaldesa ya había denunciado los hechos previamente

Un mes después de su retención, la presidenta municipal ya había denunciado públicamente ser víctima de violencia política en razón de género por parte de tres funcionarios municipales.

De acuerdo con su denuncia, y difundida en julio por medios locales, los señalados eran el síndico Jorge Méndez Martínez, el regidor de Hacienda Abelino Bartolo Cruz y la tesorera Liliana Gómez Illescas, quienes desde el inicio de la administración la habrían hostigado y cuestionado su capacidad para dirigir el municipio por ser ama de casa.

Cabe señalar que Méndez Martínez y Bartolo Cruz son los mismos funcionarios identificados como J.M.M. y A.B. en la carpeta de investigación de la Fiscalía de Oaxaca que fueron detenidos este jueves.

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Foto: Fiscalía de Oaxaca

Dolores Luciana Valadez relató que su retención ocurrió el 18 de junio de 2026, cuando los funcionarios le retiraron el token de la cuenta municipal sin consulta ni notificación previa, en coordinación con personal del banco donde se percibían los recursos.

“Ellos refieren que no cuento con la capacidad para dirigir los destinos del municipio ni el manejo de los recursos, por ese motivo y de manera ilegal me retiraron el token de la cuenta municipal”, denunció la alcaldesa.

La funcionaria explicó entonces que el bloqueo de la cuenta le impedía cubrir pagos urgentes, como el servicio de luz eléctrica, y atender las participaciones económicas que reclamaban las agencias municipales.

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Ante los hechos, dijo en ese entonces que solicitó la intervención del gobierno estatal, con la advertencia de que, de no recibir respuesta, se manifestarían con bloqueos en la capital oaxaqueña durante las fiestas de julio.

Violencia contra alcaldes también los alcanza con asesinatos

(Crédito: imagen ilustrativa | Infobae México)

Desde el 2022, un total de cinco alcaldes han sido asesinados en el estado de Oaxaca, siendo el más reciente el de Joel Ángel Bravo Martínez, presidente municipal de San Miguel Amatitlán.

El edil, emanado del Partido Acción Nacional (PAN), fue baleado el 13 de junio en su domicilio por un grupo armado, semanas después de haber solicitado protección a las autoridades estatales tras sobrevivir a una agresión previa.

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Los ataques se han producido en la Costa, la Sierra Sur y la Mixteca, regiones donde ediles en funciones, o a punto de asumir el cargo, fueron atacados.

El antecedente previo al crimen de Bravo ocurrió el 15 de junio de 2025 en San Mateo Piñas, municipio de la Sierra Sur. Ese día fue asesinada la presidenta municipal Lilia Gema García Soto durante un ataque armado perpetrado dentro del Palacio Municipal.

De acuerdo con las investigaciones, hombres armados ingresaron al inmueble y dispararon contra la alcaldesa y otras personas que se encontraban en el lugar. En el mismo hecho murió un funcionario municipal.

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Emboscada en Santiago Amoltepec y ataque con arma blanca en Candelaria Loxicha

(Foto: X@MLopezSanMartin)

Semanas antes, el 15 de mayo de 2025, fue asesinado Mario Hernández García, presidente municipal de Santiago Amoltepec. Los reportes señalaron que el edil fue atacado en una emboscada junto con otras personas mientras transitaba por una zona de ese municipio de la Sierra Sur.

Otro de los homicidios que conmocionó a la entidad fue el de Román Ruiz Bohórquez, presidente municipal de Candelaria Loxicha, asesinado en octubre de 2024 tras ser atacado con un arma blanca.

De acuerdo con los reportes difundidos entonces, Ruiz Bohórquez fue localizado herido y trasladado para recibir atención médica, pero falleció a consecuencia de las lesiones.

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La lista de víctimas también incluye a Crispín Hernández Vásquez, alcalde electo de San Pedro Mixtepec, asesinado en noviembre de 2022 semanas antes de asumir el cargo para el que había sido elegido bajo el sistema normativo interno de su comunidad. Su muerte fue considerada uno de los hechos de violencia política más relevantes de ese año en Oaxaca y derivó en exigencias de justicia por parte de habitantes y autoridades locales.