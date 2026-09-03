Checo Pérez lanzará academia de pilotos: Cuándo abre y cómo funcionará

El piloto mexicano planea llevar a cabo el proyecto para su retiro de la F1. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El piloto mexicano Sergio Pérez confirmó que prepara un proyecto global para formar a jóvenes pilotos, junto con su representante Khalil Beschir. El anuncio ocurrió en Monza, previo al Gran Premio de Italia, y todavía no tiene fecha de lanzamiento, según el portal GPblog.

El rango de edad que busca cubrir la iniciativa va de los 10 a los treinta años, de acuerdo con la misma publicación. Pérez adelantó que compartirá más detalles del proyecto en los próximos meses.

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“Queremos ser muy específicos y muy selectivos, pero sí, nos gustaría usar toda nuestra experiencia”, declaró Pérez en unas palabras recogidas por GPblog.

Norris lanzó su agencia y Pérez confirmó que prepara algo

El anuncio de Pérez llegó dos días después de que Lando Norris presentara LN4 Fusion, su propio equipo para desarrollar talento joven, según el medio Carburando. La estructura debutará en Fórmula 3 en 2027 y buscará el salto a Fórmula 2 tras adquirir activos de AIX Racing.

El piloto británico influyó en Pérez para que tomara esa decisión. Foto: Jovani Pérez

El proyecto de Norris incluye además Legado LN4, un programa de financiamiento para respaldar a jóvenes talentos en su carrera deportiva, de acuerdo con Carburando. Max Verstappen, expañero de Pérez en Red Bull, opera desde hace tiempo un equipo con un objetivo similar.

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Pérez celebró el movimiento de Norris antes de confirmar su propio plan. “Me parece muy bonito lo que hizo Lando. Es un proyecto muy bonito, así que lo felicito. Yo mismo, en algún momento de mi carrera, también quisiera hacer algo así”, señaló, según GPblog.

El anuncio también generó reacciones entre otros pilotos de la parrilla. El argentino Franco Colapinto comentó que, de contar con los recursos de Norris, Pérez o Verstappen, también invertiría en un equipo propio, según Carburando.

“Si tuviera el dinero de Lando Norris, Checo Pérez o Max Verstappen claro que lo haría, compraría un equipo. En unos años te verías reflejados en esos niños que empiezan”, planteó Colapinto, de acuerdo con Carburando.

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El proyecto de Pérez apunta a talento global, no solo mexicano

El piloto de Cadillac aclaró que su iniciativa no se limitará a pilotos mexicanos ni latinoamericanos. “Nos vamos a enfocar principalmente en jóvenes. Ya viene pronto”, indicó, según GPblog.

Sobre quiénes podrían sumarse al proyecto, Pérez evitó dar nombres por el momento. Sí mencionó el respaldo que ha recibido a lo largo de su trayectoria: “sin Carlos Slim, yo no estaría aquí”, se le atribuyó, según el medio F1News.

El movimiento de Pérez coincide con una tendencia de las escuderías de apostar por el talento joven de cara a 2027.

Cadillac, el equipo del mexicano, evalúa nombres como el brasileño Rafael Camara, de la academia de Ferrari, y el búlgaro Nikola Tsolov, líder de la Fórmula 2 y miembro del programa junior de Red Bull, según el medio Ámbito.

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También figura en esa lista Colton Herta, piloto estadounidense que ya forma parte de la academia de Cadillac y continúa su desarrollo en la Fórmula 2, de acuerdo con Ámbito.

El futuro de Pérez con el equipo tampoco está exento de especulación: medios como Marca apuntan a conversaciones con Williams para 2027, aunque el piloto ya trabaja en planes con Cadillac de cara a la próxima temporada.

El escenario de la Fórmula 1 refuerza el interés de los pilotos consolidados por construir estructuras propias de formación.

Con Norris, Verstappen y ahora Pérez avanzando en esa dirección, la categoría junior del automovilismo mundial concentra cada vez más inversión de quienes ya compitieron en la máxima categoría.

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Hasta el momento solo Max, Checo y Lando han manifestado ayudar de esa manera los jóvenes pilotos. REUTERS/Kim Kyung-Hoon

¿Cuándo y dónde ver a Checo Pérez en GP de Monza?

El Gran Premio de Italia 2026 en el Autodromo Nazionale di Monza se disputará del viernes 4 al domingo 6 de septiembre, con horarios de madrugada y mañana para México (Tiempo del Centro): las Prácticas Libres 1 y 3 arrancan a las 02:30 horas, la Práctica Libre 2 y la Clasificación a las seis de la mañana, mientras que la carrera principal iniciará el domingo a las 05:00 horas, todo disponible en vivo por F1 TV Pro, Fox Sports Premium e Izzi.