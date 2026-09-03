El romance podría romperse en La Casa de los Famosos México 2026: encuesta destapa al posible eliminado del domingo

(Infobae/Jenifer Nava)

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Ese Pérez, Gema Garoa, Flor Vigna, Memo Schutz, Yahir y Cynthia Klitbo integran la placa de nominados de la sexta semana en La Casa de los Famosos México 2026, tras una dinámica de puntos al azar en el confesionario que definió a los seis habitantes en riesgo de salir el próximo domingo.

La gala se realizó este 2 de septiembre después de que Masad Altamimi ganara la prueba de liderazgo y obtuviera el derecho a nominar cara a cara. El líder eligió a Ese Pérez como primer sentenciado de la semana.

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La encuesta del periodista Gerardo Escareño ha dado un adelanto del habitante que más correría riesgo de salir, midiendo el favoritismo del público tras conocerse a la placa de nominados. Esta encuesta ha sido certera en las últimas eliminaciones.

Cynthia Klitbo nominó a Yahir con tres puntos a cambio de un beneficio

La casa de los famosos - (VX)

La nominación de esta semana se apartó del formato habitual del reality. En lugar del esquema tradicional, los habitantes repartieron puntos entre ellos durante una dinámica para completar la placa.

Cynthia Klitbo otorgó tres puntos a Yahir. A cambio, obtuvo el beneficio de convivir cinco minutos con su novio dentro de la competencia. Ese intercambio resultó determinante para que Yahir terminara en la lista de sentenciados.

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La placa completa incluye a dos favoritos del público

Tras el conteo final de los puntos otorgados por los habitantes, la lista de nominados quedó integrada por Ese Pérez, Gema Garoa, Flor Vigna, Memo Schutz, Yahir y Cynthia Klitbo.

La inclusión de Klitbo y Yahir generó reacción inmediata en redes sociales. Ambos cuentan con bases de seguidores numerosas dentro de la competencia, además de que Ese Pérez y Gema Garoa son dos de los habitantes que más generan interacciones al dividir las opiniones de la audiencia.

El romance podría romperse en La Casa de los Famosos México 2026: encuesta destapa al posible eliminado del domingo

Encuesta revela al posible sexto eliminado de La Casa de los Famosos México

El periodista de espectáculos Gerardo Escareño realizó una encuesta para medir la popularidad de los habitantes nominados, y al realizar el primer corte con más de 130 mil votos, la argentina Flor Vigna sería la eliminada el próximo domingo, al recibir la menor cantidad de votos de la audiencia.

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Según las redes sociales de Vaya Vaya, así van los votos al momento:

Yahir: 25% de los votos

Gema Garoa: 17% de los votos

Ese Pérez: 17% de los votos

Cynthia Klitbo: 16% de los votos

Memo Schutz: 14% de los votos

Flor Vigna: 11% de los votos

De acuerdo con este primer reporte, Flor Vigna sería la sexta eliminada de La Casa de los Famosos México 2026, sin embargo, aún está pendiente el robo de salvación, que de momento tiene Masad Altamimi.

Flor Vigna (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto rompería definitivamente el romance que se ha generado dentro del encierro entre Flor y Ese Pérez, aunque el mismo ha presentado altibajos a los largo de los días.

La cercanía entre Flor Vigna y Ese Pérez arrancó con besos a mediados de agosto

Una eventual salida de Vigna rompería el vínculo que ha generado con Ese Pérez dentro del encierro, aunque el mismo ha presentado altibajos a lo largo de los días. La cercanía entre ambos comenzó a mediados de agosto, cuando protagonizaron una serie de besos durante el juego de la botella en una fiesta temática del programa.

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Las cámaras de la transmisión 24/7 captaron después al influencer siguiendo a la actriz hasta su habitación para continuar el acercamiento. Las muestras de cariño se repitieron en los días siguientes hasta llegar a un punto de tensión durante una gala de eliminación, cuando Mariana Ochoa cuestionó en vivo la sinceridad del vínculo.

Mariana Ochoa acusó a Vigna de “utilizar a Ese Pérez para crear una historia de amor que en cuanto salga del reality pues evidentemente no va a existir”. El comentario derivó en un enfrentamiento directo entre ambas y en la defensa pública de Ese Pérez hacia Flor.

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Flor Vigna y Ese Pérez (Redes)

Este 1 de septiembre, Pérez admitió que su relación con Vigna “ya no tiene la misma intensidad de las primeras semanas” y adelantó que manejará sus interacciones con ella “con pincitas”. Durante una confrontación posterior a una función de cine dentro de la casa, insistió en que nunca existió un romance entre ambos: “Me quedo con que nunca fuimos nada, aquí mi comadre ya se está exaltando”, dijo.

Vigna respondió que tampoco busca una relación con él: “La verdad no quiero nada con vos, una amistad, llevarnos bien, que cuando nos juntemos todos afuera nos podamos tomar un vino y cagarnos de risa, pero tranquilo porque nadie está muriendo de amor por vos ni nada”. La producción del programa expuso además acercamientos con Gema Garoa, lo que abrió la posibilidad de un triángulo dentro de la casa.

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Karina Torres, Mariana Ochoa y Ernesto Laguardia quedaron a salvo de la eliminación

No todos los habitantes enfrentan el riesgo de salida. Mariana Ochoa compró su inmunidad para la sexta semana tras ganar una subasta con el 40% de su presupuesto semanal.

Gema Garoa, Karina Torres, Brianda Deyanara y Memo Schutz compitieron con Mariana Ochoa por la inmunidad. (Captura de pantalla YouTube)

Karina Torres, Brianda Deyanara y Ernesto Laguardia completan la lista de habitantes que continúan en competencia sin figurar en la placa de nominados. Masad Altamimi también queda protegido por su condición de líder de la semana.

La lista definitiva de nominados se dio a conocer después de las 23:15 horas, al cierre de la transmisión del programa. Los seis sentenciados esperan el resultado de la votación del público, que decidirá este domingo quién abandona la casa.

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Masad Altamimi mantiene el poder de la salvación por su liderazgo

El robo de salvación es una dinámica que permite a un habitante intentar arrebatarle al líder de la semana el poder de sacar a un participante de la placa antes de la gala de eliminación dominical. Esta semana, Masad Altamimi conserva ese beneficio de forma directa por su condición de líder, pero tendrá que enfrentar a un retador el próximo viernes en la gala de la noche.

La Casa de los Famosos - (X)

El beneficio de la salvación permite sacar a un participante de la placa de nominados. Si quien lo obtiene está nominado en ese momento, puede utilizarlo para salvarse a sí mismo, en lugar de beneficiar a un compañero, de acuerdo con la dinámica del programa.

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¿A qué hora es y dónde ver la gala de eliminación de La Casa de los Famosos México?

La gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 2026 se transmite este domingo 6 de septiembre a partir de las 20:30 horas (8:30 p.m.), tiempo del centro de México.

Opciones para verla:

Televisión abierta: por la señal principal de Las Estrellas .

Streaming: a través de ViX , donde la pregala arranca media hora antes, a las 20:00 horas (8:00 p.m.), conducida por Wendy Guevara y Ricardo Margaleff.

Sitio digital: desde la sección “En Vivo” del sitio oficial del programa, con autenticación mediante tu proveedor de televisión de paga.

El horario se ha mantenido constante a lo largo de la temporada: las galas de eliminación siempre son los domingos a las 20:30 horas por Las Estrellas.