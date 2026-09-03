México

Despiden a Aleyda Romero, la nana del hijo del tecladista de Camilo Séptimo que fue asesinada: con tambora y un vestido de la virgen

La joven de 21 años fue quien habría salvado a un menor de edad de ser asesinado; le arrebataron la vida de un balazo en la espalda

Aleyda Romero
La joven de 21 años fue atacada en el penthouse de Atizapán (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Aleyda Romero recibió este 3 de septiembre el último adiós de su familia con música de tambora en San Martín Cuautlalpan, Chalco, tras convertirse en una de las cuatro víctimas del multihomicidio contra el tecladista de Camilo Séptimo en Atizapán de Zaragoza.

La joven de 21 años trabajaba como nana de los hijos de Jonathan Meléndez. Cabe mencionar, que habría sido Aleyda quien salvó al hijo del músico de ser asesinado, aconsejándole que se escondiera debajo de la cama.

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El cuerpo llegó la mañana del jueves al domicilio familiar

Así fue el funeral de Aleyda Romero (Captura de pantalla de Irlanda Maya)
Así fue el funeral de Aleyda Romero (Captura de pantalla de Irlanda Maya)

Los restos de Aleyda arribaron durante la mañana a la vivienda de sus familiares en la colonia La Loma, donde comenzaron a reunirse quienes la conocían para despedirla. La escena combinó comida mexicana, flores y el ritual de tambora propio de la región.

La familia de la joven quiso por vestirla de virgen, una práctica tradicional del municipio de Chalco para honrar a mujeres jóvenes fallecidas. El homenaje se distanció de los protocolos funerarios convencionales y respondió a la costumbre local de la familia Romero.

Trabajaba como nana de los hijos del tecladista de Camilo Séptimo

Llegó primero, amagó a la esposa y esperó sentado al tecladista de Camilo Séptimo para matarlo: la cronología del multihomicidio en Atizapán. X - @siete_letras
Llegó primero, amagó a la esposa y esperó sentado al tecladista de Camilo Séptimo para matarlo: la cronología del multihomicidio en Atizapán. X - @siete_letras

Aleyda se encontraba en el departamento de la Zona Esmeralda por motivos laborales: cuidaba a los dos hijos de Jonathan Meléndez y su esposa, Ana Paola. Esa función la mantuvo en el domicilio al momento del ataque perpetrado el 1 de septiembre.

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Su cuerpo fue localizado en una habitación contigua a la recámara principal, con una herida de arma de fuego en la espalda, distinta a las heridas en la cabeza que presentaron las otras tres víctimas. La fiscalía mexiquense incluyó ese dato entre los elementos de la carpeta de investigación.

Camilo Séptimo rompió el silencio y nombró a la familia de Aleyda

Comunicado Oficial. (Instagram)
Comunicado Oficial. (Instagram)

La agrupación emitió un comunicado en Instagram tras el multihomicidio y extendió condolencias no solo a la familia de su tecladista, sino también a los familiares de Aleyda, a quien identificó como colaboradora del hogar. El mensaje pidió a la fiscalía esclarecer los hechos.

Antes de esa publicación, distintos medios se referían a la joven únicamente como “la trabajadora del hogar” o “la empleada”, sin mencionar su nombre. Colectivas feministas exigieron en redes sociales que se identificara a Aleyda por su nombre completo y no solo por su ocupación.

El multihomicidio dejó cuatro víctimas y un sobreviviente de seis años

Un hombre con barba en primer plano junto a cintas amarillas de escena del crimen y una cama deshecha al fondo
El hijo de Jonathan Meléndez, tecladista del grupo Camilo Séptimo, rendirá testimonio como testigo dentro de la investigación por un multihomicidio. (Especial Infobae México)

Junto a Aleyda murieron Jonathan Meléndez, de 38 años y fundador del grupo; su esposa, Ana Paola, de 35 años y con cuatro meses de embarazo, y la hija de ambos, Sofía, de tres años. El hijo menor de la pareja, de seis años, sobrevivió al esconderse durante el ataque.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México detuvo a Diego Sebastián “N”, señalado como socio de Meléndez y probable autor del multihomicidio, junto con un segundo hombre identificado como Gerardo “N”. La investigación continúa para determinar las responsabilidades exactas de cada uno en los hechos ocurridos dentro del departamento de Atizapán de Zaragoza.

Sheinbaum califica el crimen como “una situación muy triste y lamentable”

Sheinbaum Camilo Séptimo
Foto: Captura de pantalla / Instagram

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció sobre el multihomicidio durante la conferencia matutina de este 3 de septiembre en Palacio Nacional. La mandataria calificó los hechos como “una situación muy triste, lamentable” y confirmó que ya existen dos personas detenidas.

Sheinbaum señaló que las causas del ataque corresponden a “una disputa que tenía la familia con otra familia”, según la información difundida en medios de comunicación. La presidenta ofreció respaldo a los familiares de las víctimas a través del gobierno del Estado de México y de la Secretaría de Gobernación (Segob).

“Se está apoyando a las familias por parte del Gobierno del Estado de México y lo que podamos hacer desde Secgob, pero ya hay detenciones”, afirmó la mandataria. No hizo comentarios adicionales sobre el hijo sobreviviente de Jonathan Meléndez, de seis años.

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