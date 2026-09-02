México

Redes sociales bajo lupa: menores tendrán límites de tiempo y menos notificaciones para reforzar su protección

El convenio incluye modificaciones dirigidas principalmente a quienes tienen menos de 18 años

Persona vista de espaldas sentada en una cama sosteniendo un teléfono encendido en una habitación oscura con un escritorio al fondo.
Un joven observa la pantalla encendida de su teléfono inteligente en la penumbra de su habitación durante la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Meta cambiará el uso de sus redes para adolescente tras alcanzar un acuerdo de hasta 18 mil millones de dólares con estados de Estados Unidos. El pacto contempla límites de tiempo, bloqueos nocturnos, menos notificaciones y controles reforzados para menores de edad en Instagram y Facebook.

La resolución podría modificar la relación de niñas, niños y jóvenes con esas plataformas, pero no resolvería por sí sola los problemas asociados con su uso. La doctora Claudia Arruñada, académica de la Universidad Iberoamericana, advirtió que establecer restricciones no basta para atender las causas de fondo. Explicó que el debate también debe centrarse en los mecanismos diseñados para atraer y conservar la atención de los usuarios.

PUBLICIDAD

El acuerdo impondrá nuevos límites para menores de 18 años

El convenio incluye modificaciones dirigidas principalmente a quienes tienen menos de 18 años, donde destacan medidas como: un límite predeterminado de dos horas diarias acumuladas entre Instagram y Facebook, restricción en el acceso durante la madrugada, entre la medianoche y las 6:00, y se silenciarán notificaciones en determinados horarios escolares.

También contempla cambios en los sistemas de recomendación, la reproducción automática, la visibilidad de los “me gusta” y determinados filtros estéticos. La normativa deberá incorporar mayores mecanismos de verificación de edad.

La especialista destacó que el problema no depende únicamente de cuántas horas pasa una persona frente a la pantalla, sino de las herramientas que la plataforma utiliza para mantenerla conectada.

PUBLICIDAD

Asimismo, los algoritmos estudian los patrones de consumo de cada usuario, por lo que toda esa información da paso a que aparezcan publicaciones destinadas a prolongar la navegación y desplazan parte del contenido de las cuentas que la persona siguió deliberadamente.

Infografía con ilustraciones sobre el uso de teléfonos móviles, un reloj, un estudiante durmiendo, un aula y gráficos de publicidad.
Una infografía de Infobae detalla las restricciones de tiempo en redes sociales para menores de edad, además de sus efectos en la publicidad y la educación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Importancia de la alfabetización digital

Las restricciones pueden ayudar, pero deben acompañarse de alfabetización digital, ya que no solo se debe aprender a manejar una computadora, descargar aplicaciones o navegar por internet.

Identificar qué contenidos consume cada persona, por qué aparecen en su pantalla y cuáles son los objetivos de las plataformas es importante para que niñas, niños y adolescentes puedan conocer los beneficios de la tecnología, así como los cuidados necesarios para utilizarla.

El diseño de las redes puede generar un desplazamiento continuo por la pantalla. La expectativa de encontrar una publicación nueva se combina con notificaciones, métricas y mecanismos de validación social, como los “me gusta”.

“Una estructura punitiva no es suficiente porque no estamos atacando el problema de raíz”, explicó Arruñada.

Afectaciones en la publicidad digital

El acuerdo podría tener efectos sobre la publicidad digital, cuya operación depende en buena medida de mantener a los usuarios conectados durante el mayor tiempo posible. Si los jóvenes permanecen menos horas en las redes, las empresas podrían revisar los esquemas construidos alrededor de esa permanencia.

“Esto le pega directamente a la industria publicitaria”, señaló la académica. El impacto dependerá de la respuesta de los anunciantes, las plataformas y otras industrias relacionadas con el consumo de contenidos digitales.

Las disposiciones también pueden aumentar la presión sobre TikTok y YouTube para adoptar controles parecidos. De esa manera, el alcance de la decisión podría extenderse más allá de los servicios de Meta.

Esta discusión tendrá continuidad con la expansión de la inteligencia artificial, especialmente si las familias y las escuelas se limitan a enseñar cómo utilizar las herramientas sin explicar su funcionamiento, podrían repetirse vacíos similares.

Temas Relacionados

redes socialesadolescentesciberseguridadplataformas digitalesmetaIBEROmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Alex Fernández queda fuera del segundo volumen del tributo al Chente: “No ha habido seguimiento”

Usuarios en redes sociales no han estado de acuerdo con la exclusión del hijo de ‘El Potrillo’, ni el de Camila

Alex Fernández queda fuera del segundo volumen del tributo al Chente: “No ha habido seguimiento”

México busca hacer historia en Brasil con el Campeonato Americano de Futbol para Ciegos 2026

El certamen se disputará en Sao Paulo del 3 al 13 de septiembre

México busca hacer historia en Brasil con el Campeonato Americano de Futbol para Ciegos 2026

Liga Mx: partidos de la jornada 7 que se transmitirán por televisión abierta

Durante la séptima fecha solamente habrá cinco partidos debido a la participación de los equipos mexicanos en la Leagues Cup

Liga Mx: partidos de la jornada 7 que se transmitirán por televisión abierta

Temblor hoy en México: se reportan múltiples sismos en diversas zonas de Chiapas y el más alto es magnitud 5.5

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México: se reportan múltiples sismos en diversas zonas de Chiapas y el más alto es magnitud 5.5

¿Qué piensa Guillermo Almada de Carlos Álvarez? Esto dijo sobre el nuevo refuerzo del América

El estratega americanista fue claro al hablar sobre las cualidades del futbolista que está próximo a incorporarse al plantel

¿Qué piensa Guillermo Almada de Carlos Álvarez? Esto dijo sobre el nuevo refuerzo del América
MÁS NOTICIAS

NARCO

Gabinete de Seguridad viajará a Zacatecas para explicar ataque con coche bomba en Ojocaliente

Gabinete de Seguridad viajará a Zacatecas para explicar ataque con coche bomba en Ojocaliente

Morena deslinda a la 4T del crimen organizado y culpa al PRI y al PAN de haberlo incubado

EN VIVO | Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 2 de septiembre: implementan Plan DN-III-E en Zacatecas por coche bomba

En qué consiste el Plan DN-III-E que activó la Defensa tras explosión de coche bomba del CJNG en Zacatecas

Malú Micher defiende a morenistas señalados por EEUU y afirma que “ningún cártel ha nacido con la 4T”

ENTRETENIMIENTO

Mariana Ochoa vs “las hienas”: Aldo Rendón y Gema Garoa la enfrentan tras fuerte pleito en La Casa de los Famosos

Mariana Ochoa vs “las hienas”: Aldo Rendón y Gema Garoa la enfrentan tras fuerte pleito en La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: Aldo Rendón abandona el reality por salud

Televisa quita programa de Cynthia Urías y Lambda García sin previo aviso por rotundo fracaso en rating

Alex Fernández queda fuera del segundo volumen del tributo al Chente: “No ha habido seguimiento”

Carlos Rivera y los Cardenales de Nuevo León encabezarán el Grito en Pachuca el 15 de septiembre con conciertos gratuitos

DEPORTES

Sebastián Cáceres rompe en llanto al despedirse del América antes de viajar a España

Sebastián Cáceres rompe en llanto al despedirse del América antes de viajar a España

México busca hacer historia en Brasil con el Campeonato Americano de Futbol para Ciegos 2026

Liga Mx: partidos de la jornada 7 que se transmitirán por televisión abierta

¿Qué piensa Guillermo Almada de Carlos Álvarez? Esto dijo sobre el nuevo refuerzo del América

Erik Lira no va al Mónaco y Paco Palencia explica por qué algo no le cuadraba en el fichaje