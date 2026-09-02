Redes sociales bajo lupa: menores tendrán límites de tiempo y menos notificaciones para reforzar su protección

Un joven observa la pantalla encendida de su teléfono inteligente en la penumbra de su habitación durante la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Meta cambiará el uso de sus redes para adolescente tras alcanzar un acuerdo de hasta 18 mil millones de dólares con estados de Estados Unidos. El pacto contempla límites de tiempo, bloqueos nocturnos, menos notificaciones y controles reforzados para menores de edad en Instagram y Facebook.

La resolución podría modificar la relación de niñas, niños y jóvenes con esas plataformas, pero no resolvería por sí sola los problemas asociados con su uso. La doctora Claudia Arruñada, académica de la Universidad Iberoamericana, advirtió que establecer restricciones no basta para atender las causas de fondo. Explicó que el debate también debe centrarse en los mecanismos diseñados para atraer y conservar la atención de los usuarios.

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El acuerdo impondrá nuevos límites para menores de 18 años

El convenio incluye modificaciones dirigidas principalmente a quienes tienen menos de 18 años, donde destacan medidas como: un límite predeterminado de dos horas diarias acumuladas entre Instagram y Facebook, restricción en el acceso durante la madrugada, entre la medianoche y las 6:00, y se silenciarán notificaciones en determinados horarios escolares.

También contempla cambios en los sistemas de recomendación, la reproducción automática, la visibilidad de los “me gusta” y determinados filtros estéticos. La normativa deberá incorporar mayores mecanismos de verificación de edad.

La especialista destacó que el problema no depende únicamente de cuántas horas pasa una persona frente a la pantalla, sino de las herramientas que la plataforma utiliza para mantenerla conectada.

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Asimismo, los algoritmos estudian los patrones de consumo de cada usuario, por lo que toda esa información da paso a que aparezcan publicaciones destinadas a prolongar la navegación y desplazan parte del contenido de las cuentas que la persona siguió deliberadamente.

Una infografía de Infobae detalla las restricciones de tiempo en redes sociales para menores de edad, además de sus efectos en la publicidad y la educación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Importancia de la alfabetización digital

Las restricciones pueden ayudar, pero deben acompañarse de alfabetización digital, ya que no solo se debe aprender a manejar una computadora, descargar aplicaciones o navegar por internet.

Identificar qué contenidos consume cada persona, por qué aparecen en su pantalla y cuáles son los objetivos de las plataformas es importante para que niñas, niños y adolescentes puedan conocer los beneficios de la tecnología, así como los cuidados necesarios para utilizarla.

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El diseño de las redes puede generar un desplazamiento continuo por la pantalla. La expectativa de encontrar una publicación nueva se combina con notificaciones, métricas y mecanismos de validación social, como los “me gusta”.

“Una estructura punitiva no es suficiente porque no estamos atacando el problema de raíz”, explicó Arruñada.

Afectaciones en la publicidad digital

El acuerdo podría tener efectos sobre la publicidad digital, cuya operación depende en buena medida de mantener a los usuarios conectados durante el mayor tiempo posible. Si los jóvenes permanecen menos horas en las redes, las empresas podrían revisar los esquemas construidos alrededor de esa permanencia.

“Esto le pega directamente a la industria publicitaria”, señaló la académica. El impacto dependerá de la respuesta de los anunciantes, las plataformas y otras industrias relacionadas con el consumo de contenidos digitales.

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Las disposiciones también pueden aumentar la presión sobre TikTok y YouTube para adoptar controles parecidos. De esa manera, el alcance de la decisión podría extenderse más allá de los servicios de Meta.

Esta discusión tendrá continuidad con la expansión de la inteligencia artificial, especialmente si las familias y las escuelas se limitan a enseñar cómo utilizar las herramientas sin explicar su funcionamiento, podrían repetirse vacíos similares.