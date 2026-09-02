México

Damián Alcázar respalda a Sheinbaum, pero le recuerda una “tarea pendiente”

El actor asistió al segundo informe de gobierno de la mandataria federal

Retrato de Damián Alcázar junto a una imagen circular de Claudia Sheinbaum en un pódium con el cartel Segundo Informe de Gobierno
El actor Damián Alcázar señala que la cultura representa un tema pendiente dentro del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. (YouTube / Gobierno de México)
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Damián Alcázar expresó su respaldo al gobierno de Claudia Sheinbaum durante la presentación de su segundo informe de gobierno, aunque también señaló uno de los temas que, a su consideración, todavía requiere mayor atención: la cultura en México.

El actor mexicano calificó como “maravilloso” el segundo año de la presidenta y destacó los avances de su administración. “Los demás ya hubieran querido hacer la mitad de lo que se está logrando”, afirmó.

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Alcázar también vinculó su respaldo con el movimiento político que acompaña a Sheinbaum. “Es un movimiento que le respalda, nos representa y estamos orgullosos todos los que creemos que a México le hacía falta este cambio”, declaró.

El actor estuvo presente en el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Crédito: X/ @LeniaBatres
El actor estuvo presente en el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Crédito: X/ @LeniaBatres

La cultura, una tarea pendiente para el gobierno

Al ser cuestionado sobre el crecimiento de la cultura en México, el protagonista de La dictadura perfecta reconoció que todavía existe un reto en este ámbito.

“Digamos que es tarea pendiente, pero había cosas mucho más prioritarias”, respondió.

El actor consideró que la cultura y la educación podrían adquirir mayor relevancia en la agenda gubernamental. “Yo creo que ya es hora de la cultura, lo mismo que la educación. Pero mucho más, mucho más fuerza”, agregó.

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Sus declaraciones contrastaron con el reconocimiento que hizo sobre la administración de Sheinbaum, a la que respaldó de manera abierta durante su encuentro con medios.

Su relación con Morena

El respaldo de Damián Alcázar a Morena no es reciente. En 2021, el actor participó junto con Regina Orozco en un llamado a votar por el partido durante las elecciones. En aquella ocasión también se identificó como “chairo” y defendió algunas políticas impulsadas durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Ese mismo año se incorporó al Consejo Asesor de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México, entonces encabezado por Claudia Sheinbaum. El organismo buscaba aportar propuestas para proyectos culturales y artísticos de la capital.

Su participación política también tuvo un episodio como integrante de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Su desempeño generó críticas debido a sus ausencias, algunas relacionadas con la grabación de Narcos: México.

En 2022, además, acudió a la marcha convocada por López Obrador para conmemorar sus cuatro años de gobierno.

El respaldo de Damián Alcázar a Morena no es reciente. EFE/José Méndez/Archivo
El respaldo de Damián Alcázar a Morena no es reciente. EFE/José Méndez/Archivo

Más tarde, en febrero de 2025, Alcázar negó haber publicado mensajes contra Morena desde cuentas que utilizaban su nombre y aseguró que no tiene redes sociales. En ese contexto reafirmó su apoyo a Sheinbaum, a quien llamó “fan”, y sostuvo que Morena “es lo mejor que le ha pasado a este país”.

Sin embargo, su respaldo al movimiento no implica una postura incondicional. El actor también cuestionó la posible incorporación de Miguel Ángel Yunes Márquez a Morena, al considerar que una decisión de ese tipo podría afectar la identidad que distingue al partido del PRI y el PAN.

Con sus declaraciones más recientes, Alcázar mantiene su respaldo a Sheinbaum y al proyecto de la llamada Cuarta Transformación, pero coloca a la cultura y la educación entre los asuntos que, desde su perspectiva, aún requieren mayor impulso.

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