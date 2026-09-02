Euro hoy en México: cotización de apertura del 2 de septiembre

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En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en 19,69 pesos mexicanos, lo que representa una disminución del -0,28% en comparación con el precio de cierre anterior de 19,75 pesos, según Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un descenso del 0,28%, mientras que su variación interanual se sitúa en una caída del 7,56%.

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En los últimos días, el tipo de cambio del euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa, manteniéndose así durante un día consecutivo.

La volatilidad actual del 2,43%, significativamente inferior a la volatilidad de referencia del 5,38%, sugiere un entorno de estabilidad en el mercado cambiario.