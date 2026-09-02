Begonia rex: cómo cuidarla para mantener el color de sus hojas en espacios con poca luz

Características y morfología de la planta ornamental Begonia rex. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Begonia rex conserva sus hojas plateadas, verdes, púrpuras o rojizas si recibe luz indirecta, riego moderado y humedad ambiental alta.

Quienes la cultivan en interiores deben ajustar estos cuidados todo el año, sobre todo en invierno, porque la falta de luz reduce el crecimiento y apaga los patrones del follaje.

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Esta begonia rizomatosa se cultiva principalmente por sus hojas y resiente tanto el sol directo como el sustrato saturado.

La Universidad de Connecticut indica que las rex begonias desarrollan mejor sus colores y dibujos cuando se mantienen bajo luz intensa, aunque sin rayos solares directos sobre las hojas.

Una ventana orientada al este suele ofrecer condiciones adecuadas, salvo durante las horas de mayor radiación en verano. Si la planta está frente a una ventana orientada al sur o al oeste, conviene colocarla a varios pasos del cristal.

Así recibe claridad suficiente sin que el calor y la radiación directa dejen manchas cafés, zonas blanqueadas o bordes secos.

La Universidad de Connecticut recomienda iluminación indirecta para conservar los patrones

La Begonia rex no suele prosperar en rincones sin iluminación. Puede mantenerse viva en una habitación oscura, pero las hojas nuevas tienden a perder contraste y a mostrar tonos más verdes.

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También puede crecer más lento y dejar caer parte del follaje durante los meses de menor luz.

La institución señala que estas plantas también crecen bajo iluminación fluorescente. Esta opción permite mantenerlas en departamentos, oficinas o baños que no cuentan con una ventana luminosa, siempre que la lámpara ofrezca una exposición estable.

Una lámpara de cultivo puede complementar la luz natural durante otoño e invierno. La planta debe recibir iluminación moderada, sin calor excesivo sobre las hojas.

Si los tallos se alargan, las hojas se reducen o el color se vuelve uniforme, el ejemplar requiere mayor intensidad lumínica.

Las hojas afectadas por falta de luz no siempre recuperan su color original. El cambio se aprecia sobre todo en el follaje nuevo, por lo que conviene modificar la ubicación antes de que la planta pierda gran parte de su densidad.

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La Begonia rex no suele prosperar en rincones sin iluminación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Universidad Estatal de Carolina del Norte recomienda ambientes húmedos

La Universidad Estatal de Carolina del Norte clasifica a las begonias rex como un grupo de plantas rizomatosas con follaje colorido.

Estas plantas requieren humedad superior a 75% cuando se cultivan en terrarios y pueden deteriorarse si el aire se mantiene demasiado seco.

En una casa con calefacción, las puntas cafés suelen revelar que la humedad ambiental es insuficiente.

La Universidad de Connecticut recomienda agrupar varias plantas para elevar la humedad alrededor de las hojas o colocar la maceta sobre una charola con piedras húmedas.

La base de la maceta no debe tocar el agua. El objetivo es humedecer el aire cercano, no mantener las raíces en contacto permanente con agua. Esta diferencia evita la pudrición, uno de los daños más frecuentes en begonias de interior.

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Un baño o una cocina con buena iluminación indirecta puede ofrecer un ambiente favorable por su humedad. Si el sitio no tiene una ventana suficiente, será necesario añadir una lámpara de cultivo.

La humedad por sí sola no evita la pérdida de color causada por la escasez de luz.

El exceso de riego puede pudrir las raíces de la planta

La Begonia rex requiere un sustrato ligeramente húmedo, aunque no tolera el encharcamiento.

La Universidad de Connecticut recomienda esperar hasta que se seque cerca de una pulgada, equivalente a unos 2.5 centímetros, de la superficie antes de volver a regar.

Regar por calendario puede causar problemas en espacios sombríos. En una habitación con poca luz y temperaturas moderadas, la tierra tarda más tiempo en secarse. Añadir agua antes de revisar la humedad favorece daños en raíces y amarilleamiento de las hojas.

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Es preferible quedarse corto que excederse con el agua, de acuerdo con la institución.

Cuando el sistema radicular pierde salud, la planta deja de sostener hojas firmes y los tonos metálicos, rojos o morados se ven apagados.

El agua debe aplicarse sobre la tierra, no sobre el follaje.

La universidad advierte que mojar las hojas aumenta la susceptibilidad al oídio, una enfermedad que puede provocar manchas, deformaciones, amarilleamiento y caída de hojas.

La Begonia rex requiere un sustrato ligeramente húmedo, aunque no tolera el encharcamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La circulación de aire limita las enfermedades en el follaje

La humedad alta necesita acompañarse de circulación de aire. La Universidad de Connecticut recomienda mantener seco el follaje y permitir que el aire se mueva alrededor de la planta para limitar la aparición de hongos.

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No es necesario colocar un ventilador directo sobre la Begonia rex. Una corriente suave en la habitación o una ventilación periódica resulta suficiente.

El aire fuerte puede resecar los bordes de las hojas y causar daños mecánicos en un follaje frágil.

La Universidad Estatal de Carolina del Norte también advierte que las begonias no toleran temperaturas inferiores a 13 °C.

Una planta ubicada junto a una ventana fría, una puerta exterior o una corriente nocturna puede frenar su crecimiento.

Cuando la temperatura baja de unos 16 °C, la Universidad de Connecticut señala que el crecimiento se vuelve más lento.

Si al frío se suma poca luz, la planta puede entrar en reposo y comenzar a perder hojas.

El fertilizante diluido se aplica solo durante el crecimiento activo

La fertilización debe concentrarse en los meses de crecimiento activo.

La Universidad de Connecticut propone un fertilizante soluble en agua diluido a una cuarta parte de la dosis indicada, aplicado cada dos o tres semanas. El abono se suspende desde octubre hasta que aparezca crecimiento nuevo en primavera.

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En sitios poco iluminados, una fertilización excesiva puede acumular sales en la tierra, afectar las raíces y quemar los márgenes de las hojas.

La Begonia rex crece mejor en macetas anchas y poco profundas por su condición rizomatosa. La universidad recomienda medios sin suelo, ligeros y con buen drenaje, similares a los utilizados para violetas africanas.

Recomendaciones para el cuidado de la Begonia rex en interiores con poca luz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El crecimiento de la Begonia rex orienta el cuidado diario

Mantener el color de la Begonia rex en interiores con poca luz requiere observar la respuesta de sus hojas y ajustar la ubicación, el riego y la humedad.

La observación constante permite detectar cambios antes de que el follaje pierda calidad. Las hojas nuevas, el ritmo de crecimiento y la aparición de manchas o puntas secas muestran si la planta necesita un ajuste en sus condiciones de cultivo.

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