Hospitalizan a Rosita Bouchot, actriz de El Chavo del 8 vinculada sentimentalmente con Chespirito

La actriz mexicana Rosita Bouchot permanece hospitalizada tras una cirugía de emergencia, junto a tres mujeres caracterizadas que leen un cómic del Chapulín Colorado. (Facebook: Rosita Bouchot)

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Rosita Bouchot, recordada por interpretar a una de las primeras “Paty” en la serie El Chavo del 8, fue hospitalizada de emergencia el martes 1 de septiembre, dos días después de su cumpleaños número 75.

La noticia fue confirmada por la actriz, quien en sus cuentas oficiales compartió con sus seguidores una fotografía previo a ser sometida a una cirugía de la cual no dio detalles.

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Rosita Bouchot: “Si me pueden enviar oraciones”

Bouchot acompañó la imagen junto a un mensaje donde se muestra positiva ante su desafío de salud: “Estoy bien y voy a estar mejor. Igual, todas tus bendiciones son bienvenidas. Hoy me operan a las 2:30 de la tarde… Si me pueden enviar pensamientos lindos y oraciones, se los voy a agradecer".

Sus seguidores enviaron palabras de aliento y buenos deseos. Sin embargo, hasta las primeras horas de este miércoles, Rosita Bouchot no había interactuado con ningún usuario.

Polémica con Chespirito

A mediados de 2025, Bouchot atrajo la atención pública en medio del éxito de la serie de HBO, Chespirito: Sin querer queriendo. Durante una dinámica con sus seguidores, recordó anécdotas como parte del elenco de los programas El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado.

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No obstante, lo que inició una charla enfocada en el icónico programa de comedia se volvió controversial cuando la actriz relató que Roberto Gómez Bolaños le confesó que le atraía.

“Roberto me daba mucho respeto; él era un hombre casado... Una vez se me acercó en el camerino y me comentó que no sabía si me estaba llamando (contratando) como actriz o como mujer. Yo en ese momento no supe qué decir”, relató.

La actriz Rosita Bouchot comparte un mensaje desde el hospital para comunicar a sus seguidores sobre su estado de salud e intervención médica. (Facebook: Rosita Bouchot)

De acuerdo con su testimonio y los acontecimientos expuestos en la bioserie, dicho acercamiento habría ocurrido cuando el comediante seguía viviendo junto a su esposa Graciela Fernández, previo a que iniciara una relación extramarital con Florinda Meza.

Bouchot subrayó que no pasó nada entre ellos; sin embargo, poco tiempo después dejó de ser incluida en el programa. “No pasó nada, pero él me lo dijo de una manera muy honesta, sin el afán de fajar (besarse)... Probablemente en su mente ya estaba que hasta ahí acababa el personaje, pero a lo mejor hubiera sido mi oportunidad para hacerme amiga de Roberto”, explicó.

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En entrevista con Ventaneando, negó que Florinda Meza tuviera injerencia en su salida del programa, aunque señaló que cuando formó parte del elenco, notó que la actriz generó tensiones entre los actores, como lo mostró la serie.

“No le importó crecer como mujer pisoteando a quien fuera. Quería estar en el top y ser ella. Ella estuvo alimentando toda la vida el ‘yo soy, yo soy, y no me importan los demás’”, recordó.

Rosita Bouchot tuvo algunas apariciones en programas de El Chavo y El Chapulín Colorado. (Fotos: Rosita Bouchet, Facebook)

¿Quién es Rosita Bouchot?

Rosita Bouchot es una actriz, cantante y guionista mexicana, reconocida por interpretar a “Paty” en dos episodios de El Chavo del 8 en 1975, donde compartió escena con su tía “Gloria”.

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También tiene apariciones en El Chapulín Colorado, entre ellas su papel como la esclava “Artritis” en el episodio La que nace pa’ Cleopatra no pasa de Julio César. Además, participó en El Show de los Polivoces y en diversas telenovelas.

En 2006, Bouchot regresó a la televisión en un episodio especial de Skimo para Nickelodeon, donde actuó junto a María Antonieta de las Nieves.

Su breve pero memorable paso por los programas de Chespirito la convirtió en una figura querida por los fans.

Hasta el cierre de esta edición, Bouchot y su entorno familiar no han brindado un reporte actualizado sobre su estado de salud, así como de los motivos de su hospitalización.

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