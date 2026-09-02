Tras criticar a la Leagues Cup, Matías Almeyda buscará que Monterrey se convierta en el primer mexicano campeón (REUTERS)

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Matías Almeyda ya cumplió su primer objetivo con Rayados, el pase a Concachampions como una de las primeras metas de la temporada con Monterrey, pero el técnico argentino dejó claro que ese avance no modifica la meta central de su proyecto: competir por cada torneo y buscar el título en la Leagues Cup.

A pesar de que Almeyda cuestionó el torneo durante la fase de grupos por el modelo de competencia, ahora el entrenador sostuvo que Rayados encara esta etapa del torneo con dos metas inmediatas: asegurar su lugar en la final de la Leagues Cup y competir por el título.

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En conferencia de prensa, Matías Almeyda, director técnico de Rayados, explicó que la exigencia interna no cambia según el tipo de competencia. Para el argentino, todos los torneos tienen peso propio, incluso un amistoso, porque el equipo debe competir para ganar y fortalecer su confianza.

Matías Almeyda ya cumplió su primer objetivo con Rayados, el pase a Concachampions ( Alan Poizner-Imagn Images)

“Bueno, con respecto a la primera pregunta, para nosotros que vivimos de esto, todos los torneos son importantes. Si nosotros jugamos un amistoso, estamos obligados a ganarlo o a ser parte de esa competencia para no crear dudas, para darnos confianza. Entonces, nuestra mentalidad es tratar de ganar todo lo que enfrentamos; para eso entrenamos. Siempre que hay títulos en juego, nos dedicamos a esto por los títulos. Los futbolistas que desean títulos sueñan con jugar al futbol porque es lo más lindo que existe, por lo menos para mí y para muchos de ellos, porque ya hemos hablado de este tema”.

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Matías Almeyda peleará por un lugar en la final de la Leagues Cup ante América

El técnico extendió esa idea hacia la oportunidad concreta que tiene el club en esta fase del campeonato y llevarse el título. A su juicio, acercarse a un trofeo implica también la posibilidad de dejar una marca en la historia institucional, y ése es el sentido del trabajo que han sostenido desde el inicio de la temporada.

“Entonces, cuando tienes la posibilidad de estar cerca, de poder conseguir un título y quedar en la historia del club desde algún lugar, es lo ideal. Es para lo que trabajamos, es lo que deseamos. Desde el primer día de temporada está hablado este torneo y el torneo local”.

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Sobre el cruce de semifinal, el entrenador señaló que el plantel llega con ánimo y con plena conciencia de la exigencia que representa enfrentar al América. También explicó que el cuerpo técnico administró las cargas físicas tras el compromiso anterior para tener disponible al mejor equipo posible en un partido que define el pase a la final.

Almeyda destacó su rivalidad cuando estaba con Chivas.

“¿Cómo lo preparamos? Con muchísimas ganas, con mucha ilusión, con felicidad de poder ser parte de estos cuatro equipos mexicanos que llegaron a las últimas instancias, y siendo conscientes del rival que vamos a enfrentar. Entonces, hemos dividido con respecto al partido pasado y a lo que viene, en relación con los jugadores, en darle a algunos un poquito más de descanso y, bueno, trataremos de poner lo mejor que queremos”.

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En esa misma línea, remarcó el valor competitivo del encuentro por lo que representa dentro del recorrido del club en el torneo. Más que una obligación externa, planteó el duelo como una cita que el plantel asume con seriedad y con entusiasmo.

“El partido importante se juega para conseguir el pase a una final y, bueno, lo tomamos con esa seriedad, pero sobre todo con alegría”.

Almeyda también regresó a uno de los ejes que, según explicó, se definieron desde sus primeras reuniones de trabajo en Monterrey. Ahí apareció como prioridad devolver al equipo a la Concachampions, una meta que ya considera encaminada, aunque dejó claro que no piensa detenerse en ese punto.

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Club América Leagues Cup semifinales Monterrey (Club América﻿/FB)

“Uno de los primeros objetivos, lo dije la otra vez, de las primeras reuniones que tuve, me indicaron varios objetivos. El primer objetivo era poner al equipo en Concachampions nuevamente. Entonces, hay un paso dado importante, pero no nos quedamos con eso. Queremos otra cosa, queremos llegar a lo más alto”.

Con ese escenario, el boleto a la Concacaf Champions Cup funciona como una base y no como un cierre. El proyecto de Rayados, bajo la conducción del argentino, sigue puesto en la posibilidad de avanzar a la final de la Leagues Cup y mantenerse en la disputa por cada título que tenga por delante.

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