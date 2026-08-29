México

Publicidad digital e infancia: cómo influye en los menores y qué medidas buscan protegerlos

La presencia de anuncios constantes tiene repercusiones directas en la salud y nutrición de la población infantil

Vista posterior de un niño sosteniendo una tableta encendida ante una mesa de madera con empaques de bocadillos y tazones con fruta.
Un niño utiliza una tableta digital iluminada junto a empaques de alimentos procesados y tazones de fruta fresca en una cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Observatorio Materno Infantil (OMI) de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México hizo un llamado a reforzar la protección de la infancia frente a la publicidad digital.

Desde hace algunos años, especialistas han examinado cómo el ecosistema tecnológico utiliza la información personal y los perfiles de los usuarios para moldear decisiones de consumo. La exposición a contenidos comerciales es parte cotidiana de la vida de menores de edad, quienes pasan cada vez más tiempo interactuando en aplicaciones, redes sociales y plataformas digitales.

Esta presencia constante tiene repercusiones directas en la salud y nutrición de la población infantil, ya que la publicidad influye en las preferencias alimentarias y en las peticiones de compra dirigidas a sus familias y cuidadores.

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Propuestas para una protección efectiva de la infancia en entornos digitales

De acuerdo con los académicos de la institución, existe una urgencia de establecer una protección diferenciada para niñas, niños y adolescentes, basada en el interés superior de la infancia y el principio precautorio.

Entre los cambios propuestos destacan: integrar la protección desde el diseño de las plataformas, prevenir antes de que ocurra el daño y exigir mayor responsabilidad a las empresas tecnológicas, las cuales deben demostrar el cumplimiento de medidas de protección.

La regulación de los entornos digitales debe ocupar un lugar prioritario en la agenda pública. Por ello, esta normativa debe complementarse con iniciativas de alfabetización digital que doten a los infantes y sus familias de herramientas para identificar y gestionar los riesgos asociados a la exposición comercial.

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Infografía sobre seguridad digital infantil con varios bloques de texto, iconos ilustrativos y el logotipo de Infobae.
Una infografía de Infobae detalla recomendaciones académicas para reforzar la regulación, la prevención y la alfabetización digital infantil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

México evalúa aplicar restricciones a Meta para frenar adicción juvenil a redes sociales

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum solicitó a la Consejería Jurídica revisar la viabilidad de aplicar en el país las recientes restricciones que Estados Unidos impuso a Meta, empresa matriz de Facebook e Instagram, para combatir la adicción de jóvenes a las redes sociales.

Durante su conferencia matutina, la mandataria mexicana señaló que se trata de un tema prioritario y reconoció que los algoritmos y mecanismos de estos sitios generan dependencia y afectan la salud emocional de niños, niñas y adolescentes.

Las medidas implementadas en EEUU incluyen un límite de dos horas diarias de uso, bloqueo nocturno entre la medianoche y las seis de la mañana, eliminación de filtros de belleza y opciones para desactivar los algoritmos de personalización. Además, la empresa tecnológica reforzará la verificación de edad y los controles parentales.

Estas acciones forman parte de un acuerdo judicial tras demandas que acusaban a la compañía de fomentar la adicción, vulnerar la privacidad infantil y priorizar el tiempo en pantalla sobre el bienestar de los usuarios más jóvenes.

Seis claves para regular celulares en escuelas sin vulnerar derechos

El debate sobre la regulación del uso de celulares en las escuelas ha cobrado fuerza, impulsado por la preocupación ante distracciones, ansiedad, ciberacoso y bajo rendimiento académico.

Especialistas de la IBERO manifestaron que prohibir por completo estos dispositivos difícilmente resolverá los problemas de fondo, por lo que propusieron seis claves para crear reglas claras, considerando necesidades médicas, alternativas pedagógicas, canales de emergencia y evaluación constante de los resultados.

Entre las recomendaciones destaca definir con precisión cuándo y cómo se puede usar el celular en clase, establecer excepciones justificadas, contar con protocolos oficiales para emergencias, y aplicar consecuencias justas y formativas. También sugieren que si se limitan los móviles durante los recreos, las instituciones deben ofrecer actividades alternativas que fomenten la convivencia presencial.

Es fundamental que cualquier normativa sea acompañada de educación digital, enseñando a los estudiantes a analizar críticamente la información en internet y a navegar de forma segura.

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