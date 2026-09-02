Gilberto Mora va por el América en el Azteca: ya castigó a Cruz Azul y Pumas en Tijuana

Gilberto Mora antes de medirse a los Pumas UNAM (Xolos﻿/FB)

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Los Xolos del Club Tijuana volarán a la Ciudad de México en los días siguientes para hacer frente al líder de la competencia, el Club de Futbol América, desde la cancha del Monumental estadio Azteca, para encarar la fecha 7 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Mx.

El Coloso de Santa Úrsula, remodelado para ser tres veces mundialista en la recién concluida Copa de la FIFA, será la sede de un partidazo que deberá esperar varias semanas para su celebración debido a las semifinales de la Leagues Cup 2026, en el que Club América es uno de los cuatro invitados a la antesala del torneo bincacional.

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En primera instancia, el encuentro se programó para el próximo sábado 5 septiembre, a la espera de un juego que promete varios goles y vería en la cancha del Azteca el regreso del joven revelación de la Selección Mexicana de Futbol, hablamos de Gilberto Rafael Mora Zambrano,

El juvenil de 17 años es el futbolista nacional mejor evaluado de la Liga Mx, con 25 millones de euros, tras participar en el Mundial 2026. Su popularidad incrementó en cualquier ámbito que la gente se conglomera constantemente para animar a Gil Mora, ya sea de local o visitante.

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Su nombre se escucha en cualquier parte de la República Mexicana. No hay duda que en su llegada a la CDMX la afición esperará su aterrizaje rumbo al duelo en el estadio Azteca, donde Gil Mora planea hacer daño al Club América tal como lo hizo contra Pumas UNAM y el campeón Cruz Azul.

El mexicano marcó un golazo ante el campeón de México (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la jornada 4, Morita recibió a la Máquina en el estadio Caliente. El “10″de Tijuana dio pase de anotación al uruguayo, Ignacio Rivero, para después firmar un golazo en la victoria de los Xolos 2-1 sobre el conjunto de Joel Huiqui el domingo 16 de agosto.

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Doce días después, en el marco de la fecha 6, la víctima de Gil Mora fue la escuadra de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En dos ocasiones el chiapaneco reto al histórico portero, Keylor Navas, al recibir la confianza de ejecutar los tiros penales.

Mora se mostró con mejor capacidad y experiencia que el costarricense a tal grado que sus dos tiros volaron hacia la misma y de esa manera Xolos del Club Tijuana derrotó 2-0 a los Pumas UNAM para fijar la vista en su próximo rival, el Club de Futbol América.

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Gil Mora entiende que no será un partido fácil para ninguno de los dos, pero él se enfoca en trabajar en los puntos débiles de la Jauría para volver a la frontera norte con otros tres puntos que ayudarían alcanzar a las Águilas en la tabla y a la vez terminaría con su paso ganador.

“Sabíamos que (Pumas) era un rival difícil, complicado, pero, es muy bueno seguir sumando aquí en casa, hacernos fuertes y bueno, vamos a seguir trabajando, a mejorar muchas cosas y vamos a la Ciudad de México a sacar también los tres puntos”, advirtió el mexicano en un video difundido por los Xolos del Club Tijuana.

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El regreso al Azteca evocará recuerdos

Gilberto Mora volverá al estadio Azteca vs América. REUTERS/Raquel Cunha

Al término del encuentro ante Pumas UNAM, el mexicano Gil Mora aceptó que volver a pisar la cancha del estadio Azteca le traerá “bonitos recuerdos” de su participación en la Copa del Mundo, convirtiéndose en el segundo jugador más joven en ser titular de un partido oficial, después de O Rei Pelé (1940-2022).

“No, estoy muy feliz de poder ir otra vez al estadio Azteca. Bonitos recuerdos. Espero poder vivirlo de la misma manera que lo viví y muy feliz. Espero mucho con ansias ese momento de poder regresar ahí en ese estadio”, declaró a los micrófonos de Fox One.

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Cuatro goles en el Apertura 2026

El mexicano anotó dos penaltis vs Universidad Nacional, (Imagen Ilustrativa Infobae)

El chiapaneco, Gilberto Mora, es el jugador con más anotaciones en los Xolos del Club Tijuana, tras seis jornadas disputadas en el presente torneo de la Liga Mx. Su doblete contra Pumas UNAM incrementó su cuota goleadora para estar en la tercera posición general, con cuatro dianas.

Mora está a dos tantos del líder: Salomón Rondón (Pachuca) y uno lo separa del sublíder de goleo Lucas Ocampos (Rayados). El niño maravilla podría presumir que le marcó a tres de los cuatro grandes en un mismo torneo si logra anidar en la puerta del Club América.

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¿Cuándo se enfrentan Tijuana y América?

Gilberto Mora cambia de dirección y planea hacer daño al Club América. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los Xolos del Club Tijuana visitarán a las Águilas del Club América en el Monumental estadio Azteca, pero de momento se desconoce la fecha tentativa para corresponder el duelo de la jornada 7. Será la propia Liga Mx quien anuncie la nueva fecha para el enfrentamiento en el Coloso de Santa Úrsula.

Por ahora, Club América está en la cima de la tabla general con 16 unidades y los Xolos del Club Tijuana marchan en la tercera casilla con 13 puntos, mismos que suma Toluca FC en la segunda posición al registrar mejor diferencia de goles que la escuadra rojinegra.

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