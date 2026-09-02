México

Maíz, ajolotes y fiesta chinampera: El festival Ax-Elote en Xochimilco que no te puedes perder este septiembre

Música en vivo, elotes, esquites y postres se combinan con talleres y un tianguis de artesanos, en un programa pensado para toda la familia

Mesa con elotes preparados, esquites en vasos, tamales, tacos y pan de maíz ante un cartel con la palabra Ax-elote y guirnaldas.
La Alcaldía Xochimilco invita a un fin de semana lleno de tradición y cultura con deliciosos platillos de elote. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La Alcaldía Xochimilco anuncia el Festival Cultural Ax-Elote 2026, con entrada gratuita que se realizará los días 11, 12 y 13 de septiembre en el Antiguo Canal Cuemanco, frente a la Pista de Remo y Canotaje Virgilio Uribe, como parte de las celebraciones del Mes Patrio.

El festival reconoce al maíz, al ajolote y a los productores chinamperos que mantienen viva la forma ancestral de trabajar la tierra en la demarcación.

PUBLICIDAD

Habrá actividades para toda la familia durante los tres días del festival. (X/@XochimilcoAl)
Habrá actividades para toda la familia durante los tres días del festival. (X/@XochimilcoAl)

Ocho actividades confirmadas para el fin de semana

El programa incluye música en vivo, comida tradicional, talleres, venta de plantas, tianguis de artesanos y actividades para niños y adultos.

La oferta gastronómica contempla, además de los tradicionales elotes y esquites, preparaciones menos conocidas, como postres y guisados.

Vista aérea de mesa de madera rústica con mantel colorido, exhibiendo tacos al pastor, esquites, quesadillas, tamales y gorditas, con salsas y limones, en feria.
El festival se suma a la agenda cultural de septiembre en la alcaldía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cartel oficial compartido por la Alcaldía Xochimilco en X describe el festival como “un fin de semana lleno de cultura, gastronomía y actividades para toda la familia”.

Ubicación exacta del Festival Cultural Ax-Elote

El festival se llevará a cabo en el Antiguo Canal Cuemanco número 4557, frente a la Pista de Remo y Canotaje Virgilio Uribe, en la zona chinampera de Xochimilco.

PUBLICIDAD

Para llegar en auto, la ruta más directa es el Anillo Periférico con dirección al oriente. Al llegar al Antiguo Canal Cuemanco se debe girar a la derecha, antes de la pista olímpica.

Postres de maíz dulce preparados como muestra. (X/@XochimilcoAl)
Postres de maíz dulce preparados como muestra. (X/@XochimilcoAl)

En Metro, la estación más cercana es Lomas Estrella, de la Línea 12, a siete minutos caminando del punto de acceso.

También circulan por la zona rutas de camión y microbús sobre el Anillo Periférico que conectan con la estación Periférico del Tren Ligero.

La convocatoria invita a la ciudadanía a vivir “una experiencia única donde la cultura, la naturaleza y las tradiciones de Xochimilco se unen para celebrar uno de los alimentos más importantes de México”, en referencia directa al maíz como protagonista del evento.

Hombre con auriculares frente a mesa de DJ, multitud en trajineras con luces de neón, luces láser, bola de discoteca y letreros luminosos en el agua.
La música también será parte central de la celebración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El maíz y el ajolote como eje central del festival

La Alcaldía Xochimilco presenta el evento como un homenaje directo a los productores locales.

El festival gira alrededor del maíz y el ajolote, dos elementos que representan la identidad de Xochimilco. También busca reconocer el trabajo de los campesinos de la zona, quienes siguen cultivando la tierra en chinampas, como se ha hecho ahí desde hace siglos.

Primer plano de tres mazorcas de maíz morado. Una mujer con sombrero y ropa tradicional cosecha maíz en un campo. Al fondo, un pueblo y montañas.
El festival se realiza los días 11, 12 y 13 de septiembre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El lema oficial del festival es “Herederos del maíz, guardianes de la tradición”. La frase resume el planteamiento de la alcaldía: vincular la gastronomía local con la identidad histórica de la demarcación.

Uno de los motivos detrás del festival es la crisis del ajolote en Xochimilco.

Un ajolote mexicano marrón con branquias rojas nada en un canal de Xochimilco, rodeado de plantas acuáticas verdes, con raíces y luz filtrada al fondo.
La estación Lomas Estrella, de la Línea 12 del Metro, es la más cercana al lugar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La especie pasó de tener miles de ejemplares por kilómetro cuadrado a menos de 40 en poco más de una década, afectada por la contaminación del agua y la presencia de peces invasores como la carpa y la tilapia.

El festival cumple tres años bajo la organización Tradición Chinampera

En 2026 el Festival Cultural Ax-Elote llega a su tercera edición. El evento nació en 2024 por iniciativa de Tradición Chinampera, una organización integrada por campesinos y campesinas de Xochimilco, en coordinación con Producciones Azul Celeste.

La sede es el Antiguo Canal Cuemanco, frente a la Pista Virgilio Uribe. (X/@XochimilcoAl)
La sede es el Antiguo Canal Cuemanco, frente a la Pista Virgilio Uribe. (X/@XochimilcoAl)

Este año, la agrupación contará con el respaldo de la alcaldía para fortalecer la difusión del festival.

El objetivo declarado va más allá de la promoción gastronómica: busca apoyar la economía de los productores de las chinampas y fortalecer la conciencia sobre el cuidado y la conservación de estas áreas naturales.

La presentación oficial incluyó muestra de platillos con elote

La alcaldía realizó un evento de presentación previo al festival con la participación de funcionarios locales.

Los esquites son uno de los platillos principales en la tradición mexicana. (X/@XochimilcoAl)
Los esquites son uno de los platillos principales en la tradición mexicana. (X/@XochimilcoAl)

Durante la actividad se ofreció una muestra gastronómica que incluyó esquites, pan de elote, elotes tiernos y otras preparaciones del ingrediente prinicipal, según se observa en el material fotográfico difundido por la propia dependencia.

Temas Relacionados

EloteMaizXochimilcoFestivalesCdmxQue Hacermexico-entretenimientomexico-noticiasNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Qué le habría dicho Galilea Montoijo a Aldón Rendón en secreto mientras lloraban: lo protegió de la prensa

Tras el abandono del estilista de “La Casa de los Famosos México 4″, teorías cirulan en redes

Qué le habría dicho Galilea Montoijo a Aldón Rendón en secreto mientras lloraban: lo protegió de la prensa

Gobierno de México pedirá a UNAM ubicación de aspirantes a licenciatura: busca construir más universidades en zonas con mayor demanda

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la Universidad Nacional Rosario Castellanos se encuentra abierta para recibir a los estudiantes que tengan la intención de seguir con sus estudios universitarios

Gobierno de México pedirá a UNAM ubicación de aspirantes a licenciatura: busca construir más universidades en zonas con mayor demanda

Liga Mx Femenil: canales que transmitirán la jornada 6 del Apertura 2026

La sexta fecha de este torneo se llevará a cabo del viernes 4 al lunes 6 de septiembre

Liga Mx Femenil: canales que transmitirán la jornada 6 del Apertura 2026

Mariana Ochoa vs “las hienas”: Aldo Rendón y Gema Garoa la enfrentan tras fuerte pleito en La Casa de los Famosos

La dinámica del cine encendió los ánimos y terminó con acusaciones, sarcasmo y una frase que elevó todavía más la tensión entre los participantes

Mariana Ochoa vs “las hienas”: Aldo Rendón y Gema Garoa la enfrentan tras fuerte pleito en La Casa de los Famosos

“La 4T tiene una nueva norma constitucional”: Sheinbaum habla sobre la aprobación de 27 reformas en dos años de gobierno

La presidenta destacó los cambios impulsados durante el actual periodo legislativo y aseguró que buscan recuperar derechos sociales, soberanía y democracia

“La 4T tiene una nueva norma constitucional”: Sheinbaum habla sobre la aprobación de 27 reformas en dos años de gobierno
MÁS NOTICIAS

NARCO

Gabinete de Seguridad viajará a Zacatecas para explicar ataque con coche bomba en Ojocaliente

Gabinete de Seguridad viajará a Zacatecas para explicar ataque con coche bomba en Ojocaliente

Morena deslinda a la 4T del crimen organizado y culpa al PRI y al PAN de haberlo incubado

EN VIVO | Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 2 de septiembre: implementan Plan DN-III-E en Zacatecas por coche bomba

En qué consiste el Plan DN-III-E que activó la Defensa tras explosión de coche bomba del CJNG en Zacatecas

Malú Micher defiende a morenistas señalados por EEUU y afirma que “ningún cártel ha nacido con la 4T”

ENTRETENIMIENTO

El Metro CDMX celebra a lo grande su 57 aniverario con jornada de conciertos gratis: días, horarios y artistas que estarán

El Metro CDMX celebra a lo grande su 57 aniverario con jornada de conciertos gratis: días, horarios y artistas que estarán

El momento en que Yahir quedó destrozado con la partida de Aldo Rendón de La Casa de los Famosos México

Qué le habría dicho Galilea Montoijo a Aldón Rendón en secreto mientras lloraban: lo protegió de la prensa

Mariana Ochoa vs “las hienas”: Aldo Rendón y Gema Garoa la enfrentan tras fuerte pleito en La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: Aldo Rendón abandona el reality por salud

DEPORTES

América vs Monterrey EN VIVO: ¿cuándo, a qué hora y dónde ver la semifinal de Leagues Cup 2026?

América vs Monterrey EN VIVO: ¿cuándo, a qué hora y dónde ver la semifinal de Leagues Cup 2026?

Director Deportivo del Mónaco confirma que sí había trato para fichar a Erik Lira: “Estuvimos muy tristes”

Liga Mx Femenil: canales que transmitirán la jornada 6 del Apertura 2026

Sebastián Cáceres rompe en llanto al despedirse del América antes de viajar a España

México busca hacer historia en Brasil con el Campeonato Americano de Futbol para Ciegos 2026