Maíz, ajolotes y fiesta chinampera: El festival Ax-Elote en Xochimilco que no te puedes perder este septiembre

La Alcaldía Xochimilco invita a un fin de semana lleno de tradición y cultura con deliciosos platillos de elote. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Alcaldía Xochimilco anuncia el Festival Cultural Ax-Elote 2026, con entrada gratuita que se realizará los días 11, 12 y 13 de septiembre en el Antiguo Canal Cuemanco, frente a la Pista de Remo y Canotaje Virgilio Uribe, como parte de las celebraciones del Mes Patrio.

El festival reconoce al maíz, al ajolote y a los productores chinamperos que mantienen viva la forma ancestral de trabajar la tierra en la demarcación.

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Habrá actividades para toda la familia durante los tres días del festival. (X/@XochimilcoAl)

Ocho actividades confirmadas para el fin de semana

El programa incluye música en vivo, comida tradicional, talleres, venta de plantas, tianguis de artesanos y actividades para niños y adultos.

La oferta gastronómica contempla, además de los tradicionales elotes y esquites, preparaciones menos conocidas, como postres y guisados.

El festival se suma a la agenda cultural de septiembre en la alcaldía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cartel oficial compartido por la Alcaldía Xochimilco en X describe el festival como “un fin de semana lleno de cultura, gastronomía y actividades para toda la familia”.

Ubicación exacta del Festival Cultural Ax-Elote

El festival se llevará a cabo en el Antiguo Canal Cuemanco número 4557, frente a la Pista de Remo y Canotaje Virgilio Uribe, en la zona chinampera de Xochimilco.

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Para llegar en auto, la ruta más directa es el Anillo Periférico con dirección al oriente. Al llegar al Antiguo Canal Cuemanco se debe girar a la derecha, antes de la pista olímpica.

Postres de maíz dulce preparados como muestra. (X/@XochimilcoAl)

En Metro, la estación más cercana es Lomas Estrella, de la Línea 12, a siete minutos caminando del punto de acceso.

También circulan por la zona rutas de camión y microbús sobre el Anillo Periférico que conectan con la estación Periférico del Tren Ligero.

La convocatoria invita a la ciudadanía a vivir “una experiencia única donde la cultura, la naturaleza y las tradiciones de Xochimilco se unen para celebrar uno de los alimentos más importantes de México”, en referencia directa al maíz como protagonista del evento.

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La música también será parte central de la celebración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El maíz y el ajolote como eje central del festival

La Alcaldía Xochimilco presenta el evento como un homenaje directo a los productores locales.

El festival gira alrededor del maíz y el ajolote, dos elementos que representan la identidad de Xochimilco. También busca reconocer el trabajo de los campesinos de la zona, quienes siguen cultivando la tierra en chinampas, como se ha hecho ahí desde hace siglos.

El festival se realiza los días 11, 12 y 13 de septiembre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El lema oficial del festival es “Herederos del maíz, guardianes de la tradición”. La frase resume el planteamiento de la alcaldía: vincular la gastronomía local con la identidad histórica de la demarcación.

Uno de los motivos detrás del festival es la crisis del ajolote en Xochimilco.

La estación Lomas Estrella, de la Línea 12 del Metro, es la más cercana al lugar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La especie pasó de tener miles de ejemplares por kilómetro cuadrado a menos de 40 en poco más de una década, afectada por la contaminación del agua y la presencia de peces invasores como la carpa y la tilapia.

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El festival cumple tres años bajo la organización Tradición Chinampera

En 2026 el Festival Cultural Ax-Elote llega a su tercera edición. El evento nació en 2024 por iniciativa de Tradición Chinampera, una organización integrada por campesinos y campesinas de Xochimilco, en coordinación con Producciones Azul Celeste.

La sede es el Antiguo Canal Cuemanco, frente a la Pista Virgilio Uribe. (X/@XochimilcoAl)

Este año, la agrupación contará con el respaldo de la alcaldía para fortalecer la difusión del festival.

El objetivo declarado va más allá de la promoción gastronómica: busca apoyar la economía de los productores de las chinampas y fortalecer la conciencia sobre el cuidado y la conservación de estas áreas naturales.

La presentación oficial incluyó muestra de platillos con elote

La alcaldía realizó un evento de presentación previo al festival con la participación de funcionarios locales.

Los esquites son uno de los platillos principales en la tradición mexicana. (X/@XochimilcoAl)

Durante la actividad se ofreció una muestra gastronómica que incluyó esquites, pan de elote, elotes tiernos y otras preparaciones del ingrediente prinicipal, según se observa en el material fotográfico difundido por la propia dependencia.

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