Gobierno de México proyecta proteger casi 100 millones de hectáreas a través de Programa Nacional. (Foto: Semarnat)

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La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) presentó el Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas 2026-2030, con el que el gobierno federal proyecta proteger 99 millones de hectáreas en todo el país.

El plan abarca 232 Áreas Naturales Protegidas (ANP) de carácter federal y 623 Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación, distribuidas en un territorio que posiciona a México entre los países con mayor riqueza biológica del mundo.

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El programa articula cuatro objetivos, 18 estrategias, 66 líneas de acción y ocho indicadores. Su alcance involucra a comunidades locales, pueblos indígenas y afromexicanos, propietarios sociales, organizaciones civiles y las mil 900 personas que cuidan a diario el patrimonio natural del país.

Minería prohibida en Áreas Naturales Protegidas

La titular de la Semarnat, Alicia Bárcena Ibarra, destacó el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 20 de julio de 2026, que prohíbe la actividad extractiva en estos territorios: “No podemos hacer minería, ni exploración, ni explotación en ANP”.

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Fijan meta para proteger el 30% de territorio en México hasta 2030. (Foto: Semarnat)

Bárcena Ibarra señaló que el programa se sustenta en seis principios:

Conservación humanista y enfoque de derechos humanos

Enfoque territorial y climático, con base científica y monitoreo

Participación, transparencia y rendición de cuentas

Justicia Ambiental y el Acuerdo de Escazú

Perspectiva de género e inclusión

Servicios ambientales centrados en el bienestar humano

La funcionaria describió la iniciativa como alineada con la Política Ecológica y Ambiental Humanista de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Plantean metas ambientales rumbo al 2030

La meta internacional fija en 30% la proporción del territorio que debe estar bajo protección hacia el año 2030, lo que equivale a 154 millones de hectáreas. Para alcanzarla, México deberá sumar 30 millones de hectáreas terrestres y 19 millones marinas adicionales, con una inversión estimada cercana a los 200 millones de dólares.

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El titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), Pedro Álvarez-Icaza Longoria, afirmó que “el éxito del Programa dependerá del compromiso compartido, por supuesto, entre las dependencias que conforman a todo el sector ambiental, las instituciones, comunidades, academia, organizaciones y sociedad, para conservar el patrimonio natural de México para las generaciones presentes y futuras”.

Minería prohibida en Áreas Naturales Protegidas. (Foto: Semarnat)

Monitoreo y manejo adaptativo como ejes de implementación

La presentación del programa estuvo a cargo de Mario Fermín Castañeda Rojas, director de Evaluación y Seguimiento de la Conanp, quien explicó que el plan constituye el eje rector del trabajo institucional para el periodo 2026-2030.

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Castañeda Rojas detalló que la implementación permitirá alinear el trabajo de todas las Unidades Administrativas de la Conanp con metas comunes, así como fortalecer el monitoreo y la evaluación de resultados. La información generada por los indicadores del programa orientará la toma de decisiones bajo un enfoque de manejo adaptativo.

El programa también reconoce el patrimonio biocultural, los conocimientos tradicionales y las formas comunitarias de cuidado de la naturaleza de los pueblos indígenas y afromexicanos, a quienes refrenda como actores centrales en la conservación y gestión de sus territorios.

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Monitoreo y manejo adaptativo como ejes de implementación. (Foto: Semarnat)

Puntos clave del Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas 2026-2030

Protección de 99 millones de hectáreas en 232 ANP federales y 623 áreas voluntarias.

Prohibición total de minería en esas áreas protegidas.

Enfoque en derechos humanos, género, inclusión y justicia ambiental .

Meta de proteger 30% del territorio para 2030 con inversión de 200 millones de dólares.

Participación comunitaria y monitoreo constante como base de la implementación.