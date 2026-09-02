El momento en que Yahir quedó destrozado con la partida de Aldo Rendón de La Casa de los Famosos México

(La Casa de los famosos)

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El cantante Yahir no pudo levantarse del sillón cuando Aldo Rendón anunció su salida de La Casa de los Famosos México por motivos de salud. Se quedó paralizado, y al llegar el abrazo de despedida en el patio, estalló en llanto frente a todos sus compañeros.

Fue la noche del martes 1 de septiembre cuando el reality vivió uno de sus momentos más cargados emocionalmente. La partida del estilista sinaloense sacudió a toda la casa, pero fue Yahir quien mostró la reacción más desconsolada, al punto de que Masad tuvo que acercarse a consolarlo mientras el resto de los habitantes también lloraba.

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Yahir lloró en el confesionario y reveló la química que tenía con Rendón

La jefa llamó al cantante al confesionario después de la despedida. Ahí, sin cámaras de convivencia, Yahir describió con detalle lo que el estilista representaba para él dentro de la competencia.

“La alegría de la casa, una persona con un gran corazón, generoso a más no poder, directo, sin filtros, que hacía lo que fuera para hacer reír a todo mundo”, dijo el cantante.

Y continuó: “Me encontré con un gran amigo, con una persona con la que tuve una química tremenda, puedo decir que es la mejor química que he tenido con alguien dentro de la casa”.

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Aldo Rendón abandonó La Casa de los Famosos México. (LCDLFM)

El vínculo entre ambos había sido uno de los más visibles del reality. Rendón era líder del cuarto Tulum y una pieza clave de esa alianza, y Yahir era su par más cercano dentro de ese grupo.

Gema Garoa, Karina, Brianda y Ese Pérez también lloraron durante la despedida. Todos lo describieron como “la alegría de la casa” y una persona “auténtica y transparente”.

Pero ninguno mostró el nivel de afectación que tuvo Yahir, quien no logró reponerse sino hasta que Masad intervino.

#Yahir desconsolado al saber la noticia de #Aldo



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Rendón salió por un problema de salud reversible que no podía esperar tratamiento

La salida de Aldo Rendón de La Casa de los Famosos México se produjo el martes 1 de septiembre por una emergencia médica que él mismo decidió atender.

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El estilista padece anemia, queratocono, sordera congénita en el oído izquierdo y, días antes de irse, sufrió un ataque de gota que lo dejó con los pies hinchados durante varios días. Su compañero Ese Pérez fue quien alertó sobre ese último síntoma.

Los posibles tratamientos a los que Aldo Rendón se tiene que someter en un hospital tras dejar La Casa de los Famosos (RS)

El propio Rendón explicó su decisión ante las cámaras:

“Me voy de la casa, las condiciones de la casa no son las adecuadas para que esté aquí. Tengo un problema de salud que es reversible, pero tengo que iniciar tratamiento y no puedo estar saliendo y regresando”, declaró entre lágrimas, según el mismo medio

Luego agregó: “No se asusten, estoy muy bien, pero es la mejor decisión, yo la tomé, es lo más responsable”.

Lo que más preocupó a sus compañeros en los días previos fue que sus ojos y su piel presentaron una tonalidad amarillenta, señal de ictericia, que ocurre cuando el hígado no procesa correctamente la bilirrubina.

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Ese síntoma cobró peso a la luz de su historial: alrededor de 2010, Rendón atravesó un periodo de consumo excesivo de alcohol que derivó en una infección grave en su vesícula y amenazó con extenderse a otros órganos, en un cuadro equivalente a insuficiencia hepática.

La conductora Galilea Montijo abraza a Aldo Rendón en el escenario del programa La Casa de los Famosos México. (YouTube: La Casa de los Famosos México)

El tiempo que pasó internado varía según el momento en que él mismo lo ha contado: entre mes y medio y hasta seis meses.

Galilea Montijo llora la salida de Aldo

Galilea Montijo, quien es una de sus amigas más cercanas, llegó al foro esa noche fuera de los días habituales de nominación o expulsión, con la voz entrecortada. Al recibirlo tras su salida, también lloró y le dijo: “Te amo, Aldo, te amo. Para mí, para tu familia, lo más importante es tu salud, comprométete con tu salud, vas a estar bien”.

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