El ajolote mexicano está en peligro: este voluntariado busca salvar su ecosistema

Ante ese panorama, la organización Santuario Ajolote convoca a un voluntariado ciudadano para restaurar el humedal de San Gregorio Atlapulco el próximo domingo 28 de junio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ajolote mexicano pasó de 6 mil ejemplares por kilómetro cuadrado en 1998 a apenas 36 en 2014, y el censo más reciente de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no logró capturar ni un solo individuo con redes tradicionales.

Ante ese panorama, la organización Santuario Ajolote convoca a un voluntariado ciudadano para restaurar el humedal de San Gregorio Atlapulco el próximo domingo 28 de junio.

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La cita es a las 8:30h en el Mercado de San Gregorio Atlapulco, en la alcaldía Xochimilco de la Ciudad de México. Los trabajos comunitarios arrancan a las 9:30h y se extienden hasta las 14:00h. La actividad es gratuita, no requiere registro previo y está abierta a mayores de edad.

Qué harán los voluntarios en Xochimilco

Los organizadores recomiendan llevar agua para hidratación, guantes de trabajo, ropa cómoda, gorra o sombrero, bloqueador solar y snacks o fruta. Al cierre de la jornada habrá olla comunitaria para todos los participantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La jornada contempla la construcción colectiva de un biofiltro de 80 metros capaz de limpiar hasta 300 mil metros cúbicos de agua al año. También se realizarán restauración ecológica del canal, trabajo ambiental en chinampas y limpieza de canales.

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Los organizadores recomiendan llevar agua para hidratación, guantes de trabajo, ropa cómoda, gorra o sombrero, bloqueador solar y snacks o fruta. Al cierre de la jornada habrá olla comunitaria para todos los participantes.

Voluntarios se unen para restaurar el hábitat del ajolote y limpiar los canales en el Mercado de San Gregorio Atlapulco, contribuyendo a la conservación de esta especie endémica. (Santuario Ajolote)

El ajolote, símbolo de ciudad pero no de sus canales

El gobierno capitalino lo adoptó como emblema gráfico para el Mundial de Fútbol 2026, y su imagen aparece en murales, paredes y vagones del metro. En sus canales, la historia es otra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ambystoma mexicanum es endémico del Valle de México y habita exclusivamente en los humedales de Xochimilco. El gobierno capitalino lo adoptó como emblema gráfico para el Mundial de Fútbol 2026, y su imagen aparece en murales, paredes y vagones del metro. En sus canales, la historia es otra.

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El ecólogo e investigador del Instituto de Biología de la UNAM, Luis Zambrano, advirtió a El País que “es altamente probable que haya menos ajolotes que en 2014”. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) estima que quedan entre 50 y mil ejemplares en estado silvestre.

Por qué desaparece el ajolote de Xochimilco

El censo más reciente de la UNAM, realizado entre septiembre de 2024 y febrero de 2025, no capturó ningún ejemplar con métodos tradicionales.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las principales amenazas son la contaminación por descargas residuales, la reducción del suministro hídrico y el avance de la urbanización sobre las chinampas. La presencia de especies invasoras —tilapia y carpa— agrava la presión sobre el ecosistema.

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El censo más reciente de la UNAM, realizado entre septiembre de 2024 y febrero de 2025, no capturó ningún ejemplar con métodos tradicionales. El análisis de ADN ambiental confirmó trazas genéticas del anfibio en tramos con agua más limpia, lo que sugiere que algunos individuos se desplazan hacia zonas menos contaminadas.

Quién es Santuario Ajolote

Santuario Ajolote opera bajo el paraguas de CIMA A.C. (Comunidad Independiente de Manejo Ambiental), un grupo multidisciplinario fundado en 2019 que promueve acciones ambientales, sociales y educativas en Michoacán, Puebla, Quintana Roo, Chiapas y la Ciudad de México. Su presidente es el biólogo Gerard Traverse, quien ha orientado el trabajo de la organización hacia la defensa del agua y el patrimonio biocultural de las comunidades mexicanas.

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La organización identifica las principales fuentes de contaminación de los canales: aguas jabonosas de lavado de ropa, filtraciones de fosas rudimentarias, drenajes de asentamientos irregulares y el uso de motores de gasolina en el turismo.

Cómo se financia y qué ofrece la organización

Además del voluntariado, Santuario Ajolote genera ingresos a través de tours en trajinera de remo —sin lanchas de motor— que combinan turismo sustentable con educación ambiental. La organización afirma apoyar a más de 300 familias locales mediante el cooperativismo, preservando la tradición de los remeros de Xochimilco.

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También ofrece experiencias para empresas con certificación “Guardián del Ajolote” y recibe donativos para la construcción de un laboratorio de reproducción. Su número de contacto es el +52 55 6341 8177.

Qué otros proyectos buscan salvar la especie

La UNAM cuenta con 21 refugios construidos en chinampas ecológicas con agua limpia, vegetación nativa y aislamiento de peces invasores. El proyecto Chinampa Refugio, encabezado por Zambrano, ha localizado en esos espacios a varios de los ajolotes que aún sobreviven.

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El programa Adopta un ajolote recauda fondos para labores de conservación con apoyo de empresas y grupos escolares. Santuario Ajolote, por su parte, tiene proyectos de reforestación de 3.000 árboles y saneamiento de más de 500.000 metros cúbicos de agua contaminada previstos para el resto de 2026.