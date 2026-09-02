Morena deslinda a la 4T del crimen organizado y culpa al PRI y al PAN de haberlo incubado

Una ilustración contrapone los emblemas del PRI y del PAN sobre un fondo urbano gris con la tribuna del recinto legislativo de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La senadora de Morena Martha Lucía Mícher afirmó que el Cártel de Sinaloa, Los Zetas, La Familia Michoacana y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) surgieron o se consolidaron bajo administraciones del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN), y no durante el gobierno de la Cuarta Transformación. La legisladora sostuvo esa posición como parte del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, con el argumento de que ningún cártel nació con Morena en el poder.

La declaración de Mícher se produjo en el marco de la apertura formal del periodo de sesiones del Congreso, en el que fijó la posición oficial del partido guinda ante el pleno legislativo.

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“Que nadie pretenda reescribir la historia”, advirtió Mícher ante el Congreso. La legisladora subrayó que los cuatro grupos delictivos mencionados se formaron o consolidaron “mucho antes” de que Morena llegara al poder.

La senadora calificó la presencia de esos cárteles como parte de “una herencia de violencia, corrupción e impunidad” que, según su dicho, el movimiento encabezado por Morena recibió de las administraciones anteriores. Mícher afirmó que el partido está “obligado a desmontar” esa herencia.

La senadora abordó el tema de la reforma al Tribunal Electoral (Senadores Morena)

La legisladora morenista precisó que los grupos del crimen organizado “no son producto de la transformación”. Con esa frase, la senadora buscó deslindar al actual gobierno de cualquier responsabilidad en el origen de esas organizaciones delictivas.

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México no ha recibido pruebas de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza y Juan de Dios Gámez

Mícher también abordó las acusaciones que el gobierno de Estados Unidos formuló en abril pasado contra funcionarios mexicanos por presuntos nexos con el crimen organizado. La senadora reafirmó que México no ha recibido “una sola prueba” de esas imputaciones.

Los señalados por Washington son el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; el senador Enrique Inzunza y el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez. La legisladora indicó que esa posición ya fue sostenida públicamente desde la Mañanera.

“Hasta este momento, y lo reafirmamos, no se ha entregado una sola prueba de las acusaciones contra quienes fueron señalados”, dijo Mícher ante el pleno. La senadora precisó que el gobierno mexicano mantiene esa postura de forma oficial.

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La bandera del partido político Morena se exhibe en una concentración pública en México, con una multitud de personas y edificios coloniales al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Morena defiende la soberanía frente a lo que llama injerencia extranjera en materia de seguridad

La senadora trazó una distinción entre cooperación internacional y subordinación. Mícher señaló que México colaborará con otros países “con responsabilidad compartida, respeto a la ley y defensa de los derechos humanos”, pero que no admitirá “injerencias ni amenazas”.

La legisladora recordó que los legisladores mexicanos juraron defender la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con ese argumento, Mícher rechazó cualquier tutela extranjera en los asuntos internos del país.

Mícher afirmó que la estrategia de seguridad del gobierno de Sheinbaum exige cooperación internacional, pero nunca subordinación. La senadora lo planteó como una defensa de la soberanía nacional frente a presiones externas.

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La legisladora también señaló que Morena enfrenta los problemas con “memoria y claridad” y que no los niega. Mícher precisó que, ante acusaciones y descalificaciones, “la crítica es bienvenida, la mentira no”.

Militantes de Morena celebran el Día de la Bandera con publicaciones en redes sociales Crédito: Cuartoscuro

La senadora dirigió una crítica directa a la oposición al señalar que sus cuestionamientos no van acompañados de propuestas. Mícher preguntó públicamente: “¿Cuál es su propuesta de gobierno? Están vacíos, no tienen proyecto”.

La legisladora morenista sostuvo que una falsedad no se convierte en verdad por repetirse. Mícher añadió que “la estridencia no sustituye a los argumentos” y que la oposición no puede borrar la historia.

La senadora afirmó que la oposición presenta “sus privilegios perdidos como tragedias nacionales”. Con esa frase, Mícher descartó la validez de las críticas que los partidos opositores formulan al gobierno de la Cuarta Transformación.

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Mícher cerró su intervención con una afirmación sobre la soberanía: “La patria no se vende, la patria se defiende”. La declaración fue parte del posicionamiento formal de Morena ante el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Sheinbaum.

La apertura de sesiones del Congreso del 1 de septiembre de 2026 concentró el debate político en torno a la seguridad y a las acusaciones de Washington contra funcionarios mexicanos. La intervención de Mícher marcó la posición oficial de Morena sobre ambos temas ante el Poder Legislativo.