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Cruz Azul lanza precios de los boletos para su partido contra Santos en el Estadio Banorte

La Máquina buscará aprovechar la condición de local para sumar puntos que le permitan escalar posiciones

Cruz Azul recibirá el próximo domingo al Santos Laguna (REUTERS)
Cruz Azul recibirá el próximo domingo al Santos Laguna (REUTERS)
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Cruz Azul publicó la lista de precios para su partido contra Santos Laguna correspondiente a la jornada número 7 del Apertura 2026 en el Estadio Banorte el próximo domingo 6 de septiembre.

Después de haber derrotado como visitante al Necaxa por 3-1 y poner fin a una serie de 3 caídas consecutivas, La Máquina buscará ahora aprovechar la condición de local para sumar puntos, con el objetivo de avanzar y posicionarse entre los equipos líderes.

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Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Atlas - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - August 22, 2026 Cruz Azul's Rogelio Gonzalez in action REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Atlas - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - August 22, 2026 Cruz Azul's Rogelio Gonzalez in action REUTERS/Eloisa Sanchez

Precios de los boletos para el Cruz Azul vs Santos

Los boletos para el partido entre Cruz Azul y Santos tienen precios desde $300 en las zonas Alto Norte, hasta $1,650 en Palcos Club. Las localidades Alto Sur y Alto Lateral cuestan $350, mientras que la zona 300 Preferente tiene un precio de $500.

Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Atlas - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - August 22, 2026 Cruz Azul's Omar Campos in action with Atlas' Duk REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Atlas - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - August 22, 2026 Cruz Azul's Omar Campos in action with Atlas' Duk REUTERS/Eloisa Sanchez

En las secciones de $650 están disponibles 300 Lateral B, 100 Cabecera Norte y 100 Cabecera Sur. El acceso a 100 Lateral cuesta $700, y las zonas 100 Plus Norte y 100 Plus Sur tienen un precio de $750. Los montos están sujetos a cargos por servicio del operador de boletos.

  • Alto Norte: $300
  • Alto Sur: $350
  • Alto Lateral: $350
  • 300 Preferente: $500
  • 300 Lateral B: $650
  • 100 Cabecera Norte: $650
  • 100 Cabecera Sur: $650
  • 100 Lateral: $700
  • 100 Plus Norte: $750
  • 100 Plus Sur: $750
  • Palcos Club: $1,650

Los precios están sujetos a cargos por servicio del operador de boletos.

Los boletos para el partido entre Cruz Azul y Santos tienen precios desde $300 en las zonas Alto Norte, hasta $1,650 en Palcos Club (X@CruzAzul)
Los boletos para el partido entre Cruz Azul y Santos tienen precios desde $300 en las zonas Alto Norte, hasta $1,650 en Palcos Club (X@CruzAzul)

¿Cómo llegan Cruz Azul y Santos?

Cruz Azul ocupa el décimo puesto de la tabla general con nueve puntos, tras conseguir tres triunfos y sufrir tres derrotas. El equipo dirigido por Joel Huiqui intentará sostener el impulso que recuperó con su victoria ante los Rayos.

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La campaña de Cruz Azul comenzó con dos victorias consecutivas, pero el conjunto celeste después atravesó una racha de tres derrotas seguidas. El triunfo más reciente le permitió cortar esa secuencia y volver a sumar de a tres.

Santos Laguna llegará desde una realidad distinta. El cuadro lagunero se encuentra en el penúltimo lugar de la clasificación y solo ha reunido un punto durante el campeonato.

Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Atlas - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - August 22, 2026 Cruz Azul's Carlos Rodriguez in action with Atlas' Edgar Zaldivar REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Atlas - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - August 22, 2026 Cruz Azul's Carlos Rodriguez in action with Atlas' Edgar Zaldivar REUTERS/Eloisa Sanchez

El único resultado positivo de Santos fue el empate frente a Tigres. El resto de sus partidos terminó en derrota, una situación que lo mantiene en la parte baja de la tabla general.

El antecedente más reciente entre Cruz Azul y Santos Laguna terminó con victoria celeste por 2-1, en un partido correspondiente a la novena jornada del Clausura 2026. El encuentro se disputó el 3 de marzo de 2026 y Santos fue local.

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