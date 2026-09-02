Cruz Azul lanza precios de los boletos para su partido contra Santos en el Estadio Banorte

Cruz Azul recibirá el próximo domingo al Santos Laguna (REUTERS)

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Cruz Azul publicó la lista de precios para su partido contra Santos Laguna correspondiente a la jornada número 7 del Apertura 2026 en el Estadio Banorte el próximo domingo 6 de septiembre.

Después de haber derrotado como visitante al Necaxa por 3-1 y poner fin a una serie de 3 caídas consecutivas, La Máquina buscará ahora aprovechar la condición de local para sumar puntos, con el objetivo de avanzar y posicionarse entre los equipos líderes.

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Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Atlas - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - August 22, 2026 Cruz Azul's Rogelio Gonzalez in action REUTERS/Eloisa Sanchez

Precios de los boletos para el Cruz Azul vs Santos

Los boletos para el partido entre Cruz Azul y Santos tienen precios desde $300 en las zonas Alto Norte, hasta $1,650 en Palcos Club. Las localidades Alto Sur y Alto Lateral cuestan $350, mientras que la zona 300 Preferente tiene un precio de $500.

Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Atlas - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - August 22, 2026 Cruz Azul's Omar Campos in action with Atlas' Duk REUTERS/Eloisa Sanchez

En las secciones de $650 están disponibles 300 Lateral B, 100 Cabecera Norte y 100 Cabecera Sur. El acceso a 100 Lateral cuesta $700, y las zonas 100 Plus Norte y 100 Plus Sur tienen un precio de $750. Los montos están sujetos a cargos por servicio del operador de boletos.

Alto Norte: $300

Alto Sur: $350

Alto Lateral: $350

300 Preferente: $500

300 Lateral B: $650

100 Cabecera Norte: $650

100 Cabecera Sur: $650

100 Lateral: $700

100 Plus Norte: $750

100 Plus Sur: $750

Palcos Club: $1,650

Los precios están sujetos a cargos por servicio del operador de boletos.

Los boletos para el partido entre Cruz Azul y Santos tienen precios desde $300 en las zonas Alto Norte, hasta $1,650 en Palcos Club (X@CruzAzul)

¿Cómo llegan Cruz Azul y Santos?

Cruz Azul ocupa el décimo puesto de la tabla general con nueve puntos, tras conseguir tres triunfos y sufrir tres derrotas. El equipo dirigido por Joel Huiqui intentará sostener el impulso que recuperó con su victoria ante los Rayos.

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La campaña de Cruz Azul comenzó con dos victorias consecutivas, pero el conjunto celeste después atravesó una racha de tres derrotas seguidas. El triunfo más reciente le permitió cortar esa secuencia y volver a sumar de a tres.

Santos Laguna llegará desde una realidad distinta. El cuadro lagunero se encuentra en el penúltimo lugar de la clasificación y solo ha reunido un punto durante el campeonato.

Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Atlas - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - August 22, 2026 Cruz Azul's Carlos Rodriguez in action with Atlas' Edgar Zaldivar REUTERS/Eloisa Sanchez

El único resultado positivo de Santos fue el empate frente a Tigres. El resto de sus partidos terminó en derrota, una situación que lo mantiene en la parte baja de la tabla general.

El antecedente más reciente entre Cruz Azul y Santos Laguna terminó con victoria celeste por 2-1, en un partido correspondiente a la novena jornada del Clausura 2026. El encuentro se disputó el 3 de marzo de 2026 y Santos fue local.

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