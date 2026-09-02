Mariana Ochoa vs “las hienas”: Aldo Rendón y Gema Garoa la enfrentan tras fuerte pleito en La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos - (ViX)

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Mariana Ochoa quedó nuevamente en medio de la polémica durante la dinámica del cine de La Casa de los Famosos, donde se expusieron momentos relacionados con la convivencia entre la cantante, Aldo Rendón y Gema Garoa. Después de la proyección, las palabras subieron de tono y los tres dejaron claro que la relación entre ellos está lejos de mejorar.

Mariana resumió su postura con una frase directa: “Mi opinión que les ardió y estuvieron hablando de eso, pues todos estos días”. Sin embargo, cuando Galilea Montijo preguntó a Aldo cuánto valor tenía para él la opinión de Mariana, su respuesta fue contundente: “Cero”.

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Gema tampoco se quedó atrás. Ante la misma pregunta, respondió: “Menos cero, Gali. Menos cero, no nos importa”. Lo que siguió fue un intercambio cargado de reproches, señalamientos y varias referencias a quién sería, según ellos, “la verdadera arpía”.

Aldo Rendón lanza fuerte acusación contra Mariana

Mariana Ochoa se salvó de la eliminación en la quinta gala, pero al volver a la casa encontró a Aldo Rendón y Gema Garoa hablando de ella a sus espaldas. (Captura de pantalla YouTube)

Aldo aseguró que la opinión de Mariana no significaba nada para él y agregó una acusación sobre la convivencia entre ambos: “Se muere de ganas de llevarse con nosotros. No hace más que buscarnos la cara”. También afirmó que cuando él y otros participantes están conversando, ella “llega y se sienta como si nada”.

El momento más polémico llegó cuando Aldo sentenció: “La verdadera arpía es ella”. Después añadió: “Los ganchos no eran tuyos, eran de Karina, pero si los quieres, agárralos y cuélgate”. La frase convirtió el intercambio en uno de los momentos más tensos de la dinámica.

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Mariana tuvo oportunidad de responder y explicó que no entendía de dónde Gema había sacado que ella la había buscado para decirle que todo era un juego. Gema, sin embargo, respondió inmediatamente: “Ahí está el video”. Incluso una voz dentro de la conversación sostuvo: “Sí pasó muchas veces, Mariana”.

Gema Garoa también se lanza contra Mariana

¿Gema Garoa es la habitante ideal de un reality 24/7? Fans de LCDLF explican por qué votar por ella en esta gala (ViX)

Gema recordó una situación que, según su versión, ocurrió durante la convivencia. “A mí viene y me pone stickers de manipuladora y luego en la fiesta me dice: ‘Ay, esto es un juego, saluda, hay que divertirnos, no pasa nada’”, relató.

Después de contar ese episodio, Gema fue todavía más directa y afirmó: “La única arpía mentirosa e hipócrita se llama Mariana Ochoa”. Aldo intervino para añadir: “Ex OV7”, comentario que Gema respaldó con un “Es correcto”.

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Mariana respondió que, desde que vio el video de Gema dos semanas antes, no la había buscado y aseguró que, si se encontraban, la saludaba “con respeto”. También reconoció que recientemente se había involucrado en una conversación de Aldo relacionada con el maquillista Lule, a quien describió como alguien que quiso mucho.

“Va. Aguanto vara”: Mariana responde y recuerda su inmunidad

Mariana Ochoa - (ViX)

Mariana explicó que evita a las personas que considera perjudiciales para ella y calificó a Gema como alguien que “no me suma” y que incluso “me hace daño”. Aldo, por su parte, volvió a cuestionar su comportamiento y contó que antes de comenzar le había preguntado si su traje estaba arrugado.

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“Hay veinticinco mil personas en la casa y viene y me pregunta a mí”, reclamó Aldo. Luego lanzó otro desafío: “Si de verdad tienen los huevos para ser tan salsita, que sea salsita”. También reconoció: “Yo al menos sí sé ser, sí soy una arpía cuando quiero, con quien quiero y con quien se lo merece”.

Mariana no retrocedió y respondió: “Va. Aguanto vara”. En medio de las risas, Galilea recordó que la cantante tenía inmunidad, beneficio que había conseguido en la subasta. El intercambio terminó con nuevas burlas: Aldo y Gema volvieron a señalarla como “la verdadera arpía”, mientras Mariana respondió con un desafiante: “Valen cero, cero, cero”. La tensión, lejos de apagarse, quedó instalada en La Casa.

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