Gabinete de Seguridad viajará a Zacatecas para explicar ataque con coche bomba en Ojocaliente

La presidenta Claudia Sheinbaum durante 'La Mañanera' de este miércoles 2 de septiembre. (Crédito: Gobierno de México)

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La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el Gabinete de Seguridad viajará este viernes a Zacatecas para explicar el ataque con un coche bomba que el domingo 30 de agosto explotó frente a la comandancia de la Policía Municipal de Ojocaliente, un ataque que dejó 11 personas heridas y daños en decenas de inmuebles y vehículos.

Durante ‘La Mañanera’ de este miércoles, Sheinbaum adelantó que la Secretaría de Gobernación ampliará este jueves la información sobre el caso y señaló que un día después los integrantes del Gabinete de Seguridad podrán informar directamente desde Zacatecas.

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“Si les parece, el viernes puede informar de manera directa el Gabinete de Seguridad desde Zacatecas”, dijo la presidenta.

El ataque ocurrió la noche del domingo 30 de agosto, cuando un vehículo que había sido colocado frente a las instalaciones policiales explotó. Los peritajes determinaron posteriormente que se trató de un coche bomba. La detonación provocó daños en la comandancia, viviendas y vehículos ubicados en las inmediaciones.

Las autoridades estatales investigan la posible participación del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el atentado. Hasta ahora, la investigación apunta a esa organización como una de las líneas principales.

Un día después del ataque, el 31 de agosto, autoridades de Zacatecas detuvieron en el municipio de Cuauhtémoc a Juan Pedro N., de 29 años, señalado como presunto implicado. Durante el operativo le aseguraron un explosivo artesanal, una granada, ponchallantas, cargadores y sustancias con características de droga. Las autoridades no habían establecido públicamente qué función habría desempeñado en el atentado.

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El atentado provocó además la suspensión del regreso a clases en la cabecera municipal de Ojocaliente y la cancelación de actividades públicas previstas para ese domingo. El ataque ocurrió en medio de una serie de incidentes con explosivos registrados en Zacatecas durante los últimos días de agosto.

Sheinbaum no proporcionó este miércoles información adicional sobre el avance de las investigaciones ni precisó qué integrantes del Gabinete de Seguridad acudirán a Zacatecas.

Información en desarrollo.