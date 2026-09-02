México

Galilea Montijo revela qué le dijo la producción antes de anunciar la salida de Aldo Rendón de LCDLFM

La famosa dio nuevos detalles en el programa ‘Hoy’

Galilea Montijo y Aldo Rendón se abrazan en un escenario frente al logotipo azul de La Casa de los Famosos México sobre fondo morado
La conductora Galilea Montijo abraza a Aldo Rendón en el escenario del programa La Casa de los Famosos México. (YouTube: La Casa de los Famosos México)
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Galilea Montijo reveló este miércoles 2 de septiembre, en el programa Hoy, detalles que no se habían conocido sobre la salida de Aldo Rendón de La Casa de los Famosos México.

La conductora habló por primera vez con franqueza sobre lo que vivió entre bastidores la noche del martes 1 de septiembre, cuando su mejor amigo abandonó el reality por una emergencia médica.

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Lo que Galilea Montijo reveló en el programa Hoy sobre la salida de Aldo Rendón

Montijo explicó que fue la propia producción quien la llamó antes de que se hiciera el anuncio oficial. Su primera reacción fue de preocupación por la gravedad del estado de su amigo.

“Ustedes saben que Aldo forma parte de mi vida, es uno de mis mejores amigos. Yo obviamente durante la competencia tengo una postura que no le voy a nadie, pero en el momento que a mí me manda a llamar allá la producción, lo primero que me preocupó es obviamente si está grave”, dijo la conductora en el programa.

Aldo Rendón reveló la razón por la que dejó de vestir a Galilea Montijo
Aldo Rendón reveló la razón por la que dejó de ser el stylist de Galilea Montijo (Imagen: IG/aldorendon) (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tranquilizaron de inmediato, pero lo que le revelaron a continuación fue lo que más la conmovió. Rendón no quería irse.

Aldo no se quiere salir, no quería salirse, pero en el momento que la doctora le está diciendo: ‘Es tu salud, este es el show. Ya veremos qué pasa más adelante, seguirás siendo parte de la casa, por supuesto. Lo importante es que te recuperes, que tomes tu tiempo para recuperarte’”, relató Montijo, reproduciendo las palabras que le transmitieron desde la producción.

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La conductora también reveló que en ese momento pensó en la madre del estilista.

“Yo pensaba mucho en Paty, su mamá. Que en ese momento dije: ‘Por favor, que le hablen a su mamá y que le digan que él está bien, que está tomando la decisión porque está a tiempo. Nada más eso, que está a tiempo de tratarse’”, contó.

La imagen que más la marcó fue la del propio Rendón al salir. “Me conmovieron mucho sus lágrimas porque salió como un bebé llorando. Él no se quería salir”, dijo con la voz cargada.

Su compañero Raúl Araiza le señaló que ella también había estado “rota” esa noche. Montijo no lo negó y explicó que el cariño de los compañeros de Rendón dentro de la casa la conmovió profundamente:

“Sí me conmueve mucho la manera en cómo lo despidieron, cómo lo quisieron”.

(Captura de pantalla/LCDLF)
(Captura de pantalla/LCDLF)

La conductora también adelantó que mantiene contacto directo con Rendón y que él mismo le confirmó que ese mismo día tenía cita médica.

“Hoy mismo me dijo: ‘Te lo juro que mañana a las once estoy con la doctora’. Y así ahorita voy a hablarle y decirle: ‘¿Estás con la doctora?’”, contó entre risas, y añadió: “Porque los que lo queremos obviamente vamos a estar detrás de él”.

Sobre el impacto en el juego, Montijo fue directa: “Es un golpe muy fuerte para la casa”. Y anticipó que muchos especularían con un posible regreso, como ocurrió con Mariana en otra temporada. Ella misma lo descartó:

“Aquí sí es una cosa importante de salud, tanto que le dolió mucho a la jefa, pues soltar ese personaje”.

El stylist dejó a preocupados a todos sus fans con sus más recientes declaraciones.
El stylist dejó a preocupados a todos sus fans con sus más recientes declaraciones. (IG Aldo Rendón)

Cómo fue la noche en que Aldo Rendón abandonó el reality

La salida de Rendón ocurrió en una gala fuera de los días habituales de nominación o expulsión. Montijo llegó al foro con la voz entrecortada y anticipó que el anuncio sacudiría a la audiencia antes de cederle la palabra al sinaloense.

El propio Rendón explicó su decisión ante sus compañeros:

“Me voy de la casa, las condiciones de la casa no son las adecuadas para que esté aquí. Tengo un problema de salud que es reversible, pero tengo que iniciar tratamiento y no puedo estar saliendo y regresando”, declaró entre lágrimas.

Aldo Rendón en La Casa de los Famosos México (Televisa)
Aldo Rendón en La Casa de los Famosos México (Televisa)

Los tranquilizó de inmediato: “No se asusten, estoy muy bien, pero es la mejor decisión, yo la tomé, es lo más responsable”.

Al recibirlo en el foro, Montijo también lloró y le dijo: “Te amo, Aldo, te amo. Para mí, para tu familia, lo más importante es tu salud, comprométete con tu salud, vas a estar bien”, de acuerdo con el mismo medio.

Dentro de la casa, el cantante Yahir quedó paralizado en el sillón y estalló en llanto al momento del abrazo de despedida, al punto de que Masad tuvo que acercarse a consolarlo, según Las Estrellas.

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