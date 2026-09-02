Qué le habría dicho Galilea Montoijo a Aldón Rendón en secreto mientras lloraban: lo protegió de la prensa

Qué le habría dicho Galilea Montoijo a Aldón Rendón en medio del llanto: conductora lo protegió de la prensa (RS)

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Galilea Montijo recibe a Aldo Rendón entre lágrimas este 1 de septiembre de 2026, después de que el estilista deja La Casa de los Famosos México para iniciar un tratamiento médico reversible.

La conductora le pide comprometerse con su salud y, ante versiones de una conversación privada durante su salida, lo único dicho públicamente es que lo ama y que su recuperación debe ser la prioridad.

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La salida de Rendón ocurre fuera de una gala habitual de nominación o expulsión. El integrante del cuarto Tulum comunica a sus compañeros que no puede continuar en el reality debido a que requiere atención médica y no tiene posibilidad de entrar y salir de la casa.

El estilista no precisa el diagnóstico ni ofrece un parte médico. Por ello, no existe confirmación sobre una enfermedad específica ni sobre el procedimiento al que se someterá tras abandonar la competencia.

Galilea Montijo pide a Aldo Rendón priorizar su salud

Galilea Montijo pide a Aldo Rendón priorizar su salud (RS)

Rendón llega al foro después de despedirse de los demás participantes. Galilea Montijo lo recibe con la voz entrecortada y un mensaje directo frente a las cámaras.

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“Te amo, Aldo, te amo y con este aplauso te recibimos. Para mí, para tu familia, para la gente que te amamos, lo más importante es tu salud. Comprométete con tu salud, vas a estar bien”, le dice la conductora.

La frase se convierte en el principal mensaje público entre ambos durante la transmisión. Montijo coloca la recuperación del estilista por encima de su permanencia en el programa y le expresa respaldo ante el tratamiento que deberá iniciar fuera de la casa.

Rendón rompe en llanto al explicar la razón de su salida. El participante sostiene que la decisión responde a una recomendación médica y que su padecimiento puede revertirse con la atención necesaria.

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“Me voy de la casa, las condiciones de la casa no son las adecuadas para que esté aquí. Tengo un problema de salud que es reversible, pero tengo que iniciar tratamiento y no puedo estar saliendo y regresando”, expresa Aldo Rendón.

El supuesto mensaje privado entre Galilea Montijo y Aldo Rendón

En redes sociales, usuarios señalan que Montijo habría pedido evitar que reporteros se acercaran a Rendón tras su salida del foro. También circulan interpretaciones sobre un supuesto intercambio privado entre ambos mientras él abandonaba la casa.

Ninguna de esas versiones cuenta con una confirmación pública de la conductora, del estilista ni de la producción de La Casa de los Famosos México. Tampoco se conoce una declaración oficial que detalle si se estableció un dispositivo especial para impedir el contacto con medios de comunicación.

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El supuesto mensaje privado entre Galilea Montijo y Aldo Rendón (Captura de pantalla/LCDLF)

Parte de las especulaciones surge porque ambos se dicen “te amo” de forma visible durante el encuentro. Algunos usuarios también aseguran haber identificado frases como “Gracias por todo, hermosa” y “Aldo, por favor, tu salud”.

Esas expresiones no forman parte de un comunicado ni de una transcripción oficial difundida por el programa. La frase confirmada ante las cámaras es el mensaje de Montijo sobre la salud de Rendón y su compromiso de atenderse.

La relación entre ambos se remonta a varios años de trabajo. Rendón ha colaborado como estilista de la conductora y su salida provoca una reacción emocional de Montijo durante la emisión.

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Aldo Rendón deja el reality para recibir tratamiento médico

El exintegrante del cuarto Tulum informa que requiere un tratamiento que no puede recibir mientras permanece aislado en la competencia. Señala que se encuentra bien, aunque reconoce que la casa no ofrece las condiciones necesarias para continuar.

Durante los últimos días, espectadores observan cambios físicos en Rendón, entre ellos una aparente coloración amarilla en ojos y piel, además de inflamación en los pies y cansancio. Estos signos abren preguntas sobre su estado, pero no permiten establecer un diagnóstico.

La coloración amarilla recibe el nombre de ictericia. Puede presentarse cuando se acumula bilirrubina en el organismo y tiene causas distintas, incluidas alteraciones hepáticas, bloqueos biliares, infecciones o problemas en la sangre.

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La inflamación en piernas, tobillos o pies también puede asociarse con causas diversas. Rendón habló dentro de la casa sobre un episodio de gota, padecimiento que puede provocar dolor e hinchazón en las articulaciones por acumulación de ácido úrico.

El estilista ha compartido antes que vive con anemia y que tiene antecedentes de problemas relacionados con el hígado y la vesícula. También ha hablado de una crisis de salud vinculada con consumo excesivo de alcohol alrededor de 2010.

Aldo Rendón deja el reality para recibir tratamiento médico (YouTube: La Casa de los Famosos México)

Esos antecedentes no confirman una recaída, una insuficiencia hepática ni una enfermedad actual. Un diagnóstico requiere valoración clínica, análisis de sangre y, si los médicos lo consideran necesario, estudios de imagen para revisar hígado, vesícula y conductos biliares.

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Los antecedentes médicos que Aldo Rendón ha compartido

La anemia figura entre los padecimientos que Rendón ha mencionado públicamente. Esta condición implica una reducción de glóbulos rojos o hemoglobina, proteína encargada de transportar oxígeno en la sangre.

Una anemia puede causar cansancio, debilidad, palidez, falta de aire, mareo o somnolencia. En casos severos, requiere atención inmediata, sobre todo si se acompaña de dolor de pecho, desmayo o dificultad para respirar.

Rendón también ha hablado del queratocono, una enfermedad que altera la forma de la córnea y afecta la visión. El tratamiento depende de su avance y puede incluir lentes especiales, procedimientos médicos o cirugía.

El estilista nació con sordera en el oído izquierdo. Esta condición no ha sido relacionada por él con su salida de La Casa de los Famosos México.

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Hasta ahora, Aldo Rendón únicamente comunica que su padecimiento es reversible y que iniciará tratamiento fuera del reality. La producción no informa cuándo podría volver a aparecer públicamente ni si compartirá detalles sobre su estado de salud.