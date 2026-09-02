Sheinbaum podría reunirse con Gustavo Petro antes de que finalice su visita a México

La presidenta Claudia Sheinbaum declaró que podría reunirse con el exmandatario de Colombia, Gustavo Petro antes de que finalice su visita en México.
“Estamos viendo ahora en el día a ver si nos podemos ver”, expresó durante la mañanera del pueblo de este 2 de septiembre en Palacio Nacional.
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Semanas atrás la mandataria mexicana comunicó que no había recibido ninguna solicitud por parte del expresidente colombiano para llevar a cabo un encuentro como parte de su viaje a tierras mexicanas, que concluirá este miércoles.
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