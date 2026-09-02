¿Helinho jugará ante León? Mohamed aclara el futuro del brasileño en Toluca tras los rumores de su salida

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

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Pese a que los rumores sobre una posible salida de Helinho han tomado fuerza en los últimos días, el brasileño sigue, por ahora, dentro de los planes del Toluca.

Este martes, Antonio Mohamed aseguró que el delantero está contemplado para disputar la Semifinal de la Leagues Cup 2026 frente al León.

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Helinho contemplado para enfrentar al León

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Recientemente, el futuro del brasileño comenzó a vincularse con el futbol ruso, luego de que medios deportivos como FOX Sports reportaran que el conjunto escarlata habría recibido una oferta importante por sus servicios.

Mientras la situación permanece en manos de la directiva, Mohamed dejó claro que cuenta con el atacante para el duelo ante la Fiera. Durante la conferencia previa al encuentro, el técnico argentino confirmó que el brasileño está disponible para disputar la Semifinal y resaltó el compromiso que mantiene con el equipo.

“Sí, para mañana está. Después es un tema de la directiva, pero para mañana está al 100 por ciento con nosotros y está muy comprometido con el club”, señaló el timonel.

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El mercado de fichajes de verano de la Liga Premier de Rusia cerrará el 10 de septiembre de 2026, por lo que el panorama en torno al jugador todavía podría presentar novedades.

Mohamed destaca la seriedad con la que se juega la Leagues Cup

(John Jones-Imagn Images)

Más allá de la situación de Helinho, Mohamed también habló sobre el momento que atraviesa la Leagues Cup y destacó que los clubes mexicanos han afrontado esta edición con mayor seriedad, algo que, desde su perspectiva, se refleja en la cantidad de equipos de la Liga MX que alcanzaron las Semifinales.

“Creo que este año se ha tomado con mucha más seriedad (la Leagues Cup), por eso hemos llegado a esta instancia con muchos más equipos que en otras ediciones. Esperemos clasificar a la Final, es el objetivo que tenemos”, comentó.

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Ahora, el Toluca tendrá que superar al León para mantenerse con vida en la competencia. Mohamed anticipó un partido complicado ante un rival que, según sus palabras, atraviesa un gran momento.