México

Cómo dar brillo a los azulejos del baño y quitar las costras de jabón sin gastar de más

Dos ingredientes que ya tienes en la cocina pueden devolverle el brillo al azulejo del baño y acabar con la costra de jabón sin gastar en limpiadores especializados según universidades públicas de Estados Unidos

El secado final de la superficie marca la diferencia entre un azulejo opaco y uno brillante. (Imagen Ilustrativa Infobae)
El secado final de la superficie marca la diferencia entre un azulejo opaco y uno brillante. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La costra que opaca los azulejos del baño combina dos residuos distintos: los minerales del agua dura y los restos de jabón que se acumulan con cada baño.

Vinagre blanco y bicarbonato de sodio, dos ingredientes de despensa, resuelven ambos problemas sin necesidad de comprar un limpiador especializado, según guías de universidades públicas de Estados Unidos.

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La Extensión Cooperativa de Carolina del Norte y la Extensión Cooperativa de la Universidad de Nebraska-Lincoln documentan por separado el tratamiento para la costra de jabón y el procedimiento para recuperar el brillo del azulejo.

Mujer arrodillada, con overol y guantes amarillos, limpia azulejos de baño con cepillo y vinagre. Se ve espuma, un cubo, plantas en maceta y una bañera.
La Extensión Cooperativa de la Universidad de Nebraska-Lincoln recomienda vinagre y agua para azulejo cerámico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ambas instituciones coinciden en que el secado final de la superficie es lo que evita que la mancha vuelva a formarse en pocos días.

Cómo sacar brillo a los azulejos del baño

La Extensión Cooperativa de la Universidad de Nebraska-Lincoln recomienda, para azulejo cerámico, aplicar una solución de vinagre y agua, enjuagar con agua limpia y pulir el azulejo con un paño seco para evitar manchas de agua. Ese paso final de pulido es lo que produce el brillo, según la misma institución.

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Manos con guantes amarillos sujetan un paño de microfibra gris y azul para limpiar el borde de una bañera blanca. Al fondo hay una ventana y una planta.
Una parte de vinagre por cuatro partes de agua es la proporción indicada para depósitos de agua dura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para depósitos de agua dura, la extensión indica una proporción de una parte de vinagre por cuatro partes de agua, aplicada en spray o con un paño.

Cómo quitar las costras de jabón de los azulejos del baño

La Extensión Cooperativa de Carolina del Norte, en una ficha firmada por la especialista Sandra Zaslow, incluye una tabla de manchas con su remedio correspondiente. Para las marcas de agua dura y costras de jabón, el remedio que indica es:

  • Una pasta hecha con vinagre blanco y bicarbonato de sodio
  • Dejar reposar la pasta sobre la mancha
  • Enjuagar
Baño con azulejos rojos y crema en las paredes, bañera blanca, ducha negra, cuadro decorativo y mampara de vidrio.
Pulir con un paño seco evita que el agua forme nuevas manchas minerales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Paso a paso para quitar la costra y dejar el azulejo brillante

  • Preparar la solución de vinagre y agua en un atomizador, en proporción de una parte de vinagre por cuatro partes de agua para depósitos de agua dura, según la Extensión de Nebraska.
  • Rociar el azulejo y dejar actuar antes de enjuagar con agua limpia.
Infografía ilustrada con pasos sobre la limpieza de azulejos mediante un atomizador, un paño seco, vinagre y bicarbonato de sodio.
Los polvos abrasivos rayan el esmalte del azulejo con el uso repetido. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Para las zonas con costra de jabón que no cedan con el rociado, mezclar vinagre blanco y bicarbonato de sodio hasta formar una pasta, siguiendo la ficha de la Extensión de Carolina del Norte.
  • Aplicar la pasta sobre la mancha, dejarla reposar y enjuagar.
  • Pulir todo el azulejo con un paño seco para evitar manchas de agua y conseguir el acabado brillante, tal como recomienda la Extensión de Nebraska-Lincoln.
Una mano con un guante rojo sostiene un paño blanco sobre azulejos azules que presentan manchas de sarro a la izquierda.
La dureza del agua en el suministro urbano de México acelera la formación de costra en el baño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de limpiadores abrasivos raya el azulejo y aumenta la frecuencia de limpieza

La Extensión Cooperativa de Carolina del Norte desaconseja el uso de polvos abrasivos sobre azulejo cerámico, fibra de vidrio o vidrio, porque terminan por rayar y opacar el esmalte con el uso repetido.

Una vez dañada la superficie, el azulejo se ensucia más rápido y las manchas penetran con mayor facilidad, lo que obliga a limpiar con más frecuencia.

Azulejos de cerámica blancos en la pared de un baño con moho negro en las juntas y un marco de ventana en el lado izquierdo.
Limpiar con frecuencia evita que el sarro y el moho se acumulen y sea más difícil de remover después. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La misma ficha advierte que el cloro y el amoniaco nunca deben mezclarse, porque la combinación genera gases tóxicos.

El vinagre y el bicarbonato no representan ese riesgo, lo que los vuelve una opción segura para limpiar el baño con la frecuencia que exige el agua dura sin recurrir a productos más agresivos.

El agua dura acelera la formación de costras en buena parte de México

La Comisión Nacional del Agua clasifica como dura cualquier fuente con más de 120 miligramos de calcio y magnesio por litro, un nivel común en el suministro urbano del país.

Esos minerales se combinan con residuos de jabón y forman la costra blanca que cubre azulejos y llaves.

Un grifo metálico desgastado vierte un chorro de agua turbia y marrón en un lavabo blanco con manchas de óxido. Las baldosas de la pared están agrietadas.
El sarro se forma cuando el agua dura se seca sobre una superficie y deja minerales acumulados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuanto más dura sea el agua de una vivienda, con mayor frecuencia reaparece la costra después de cada limpieza, de acuerdo con la escala de la propia comisión.

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