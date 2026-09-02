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Comunicación con Adán Augusto disminuyó, asegura Sheinbaum en medio de acusaciones por ‘facilitar’ puestos en el Senado

Recientemente se exhibieron presuntas conversaciones donde se evidenciaba que al actual senador se le pedía ‘permiso’ para ocupar cargos

El secretario de Gobernación mantiene sus aspiraciones para ser el elegido de Morena para las elecciones presidenciales. (Cuartoscuro)
El secretario de Gobernación mantiene sus aspiraciones para ser el elegido de Morena para las elecciones presidenciales. (Cuartoscuro)
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La presidenta Claudia Sheinbaum comentó que su comunicación con Adán Augusto ha disminuido tras dejar la Coordinación Parlamentaria de Morena. Esta aclaración surge tras la difusión de presuntos mensajes entre el senador y otros funcionarios donde se exhibe cómo “se reparten” comisiones en el Senado.

Durante su conferencia de prensa de este miércoles 2 de septiembre, la mandataria fue cuestionada sobre su relación con el senador tabasqueño, Adán Augusto, luego de que se exhibiera una fotografía de su chat con el legislador hidalguense Cuauhtémoc Ochoa Fernández, en donde le pedía permiso para ocupar la Comisión del Bienestar en el Senado tras la salida de Andrea Chávez.

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“Él tomó la decisión de dejar la coordinación, pero es senador de la República”, recordó la mandataria. Explicó que, tras su salida de la coordinación parlamentaria de Morena, la dinámica de comunicación ha cambiado, aseguró que con quienes tiene más comunicación es con los actuales presidentes de los partidos en las Cámaras.

“A veces no yo personalmente, pero Luisa se coordina mucho, por obvias razones. Entonces, es con quien principalmente tenemos comunicación”. Con ello, subrayó que la interlocución se realiza mayormente a través de Luisa María Alcalde, actual consejera jurídica, y Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, quienes mantienen contacto con quienes son los presidentes de Morena en las Cámaras: Ignacio Mier, como representante de senadores, y Ricardo Monreal, representante de diputados.

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Recientemente, el diario Reforma publicó una fotografía en donde se observa una conversación donde el senador Cuauhtémoc Ochoa pidió autorización a Adán Augusto López para buscar la presidencia de la Comisión de Bienestar del Senado
Recientemente, el diario Reforma publicó una fotografía en donde se observa una conversación donde el senador Cuauhtémoc Ochoa pidió autorización a Adán Augusto López para buscar la presidencia de la Comisión de Bienestar del Senado (Redes Sociales)

Exhiben chat de Adán Augusto donde hay intercambio de puestos

Recientemente, el diario Reforma publicó una fotografía en donde se observa una conversación donde el senador Cuauhtémoc Ochoa pidió autorización a Adán Augusto López para buscar la presidencia de la Comisión de Bienestar del Senado, entonces encabezada por Andrea Chávez, quien ahora solicitó licencia para contender a la gubernatura de Chihuahua.

El intercambio muestra a Ochoa dirigiéndose a López con el apelativo de “Jefe” antes de plantear su interés por ocupar el cargo. El legislador morenista sostenía en el chat que la posición le permitiría fortalecer su operación política en Hidalgo.

Argumentó que presidir la comisión le serviría para “afianzar” su presencia en el estado. También plantea que el encargo abriría una vía de contacto directo con la estructura de Bienestar, uno de los temas centrales de la conversación.

En los mensajes, el senador señaló que el puesto le ayudaría a “contrarrestar” al gobernador Julio Menchaca. Sin embargo, también se lee que le pregunta a Adán Augusto si la presidencia de la comisión estaría destinada a Simey Olvera, también integrante de Morena, a lo que Adán Augusto López responde, según se lee en las imágenes: “No mames. Simey ya me perdió”. Pero en el mensaje también se lee “juega políticamente, pídele el consejo a tu nuevo mejor amigo”.

El senador Adán Augusto López Hernández abandonó apresuradamente el Senado tras ser cuestionado sobre Hernán Bermúdez Requena y presuntos vínculos con ‘La Barredora’.
El senador Adán Augusto López Hernández abandonó apresuradamente el Senado tras ser cuestionado sobre Hernán Bermúdez Requena y presuntos vínculos con ‘La Barredora’.

Adán Augusto deja la coordinación de Morena en el Senado

En febrero de este año, Adán Augusto López Hernández anunció que dejaba la coordinación del grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República. Su salida también implicó que dejaba la presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara Alta, sin embargo, mantuvo su cargo como senador.

El excoordinador explicó que se dedicará al trabajo político-electoral de Morena rumbo a las elecciones de 2027. Afirmó que esta labor requiere tiempo completo para reforzar la unidad dentro del movimiento y del partido.

En su momento, planteó como meta que Morena gane la mayor parte de las gubernaturas que estarán en disputa en 2027. Durante el anuncio, presentó a Ignacio Mier Velasco como su relevo al frente de la coordinación de Morena en el Senado. El cambio ocurrió en un momento en que el partido preparaba su estructura electoral para los próximos comicios.

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