México

“Gobernar con humildad y sin extravagancias”: Sheinbaum aclara a quién va dirigido su llamado ante críticas a políticos de la 4T

La mandataria afirmó que se investigan todos los casos de ilegalidades, “pero a cada quien lo evalúa el pueblo”

Sheinbaum recalcó su llamado a que los funcionarios ejerzan con humildad y sencillez. | Presidencia
Sheinbaum recalcó su llamado a que los funcionarios ejerzan con humildad y sencillez. | Presidencia
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En el último año, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha enfrentado cuestionamientos por las críticas contra gobernadores, legisladores y funcionarios del llamado Movimiento de la Cuarta Transformación, señalados por usar autos o accesorios de lujo, viajar al extranjero o contar con propiedades costosas.

En la mayoría de los casos, Sheinbaum respondió con un llamado a que los políticos de Morena gobiernen o ejerzan su cargo con humildad y sencillez, bajo el principio de austeridad.

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Sin embargo, ayer reiteró el mensaje durante la presentación de su Segundo Informe de Gobierno, en Palacio Nacional, a la que varios invitados llegaron en camionetas de lujo e incluso con escolta.

Por ello esta mañana fue cuestionada sobre a quién dirigió dicho exhorto, a lo que la mandataria aseguró que es para “todas y todos” los políticos de todos los partidos, incluyendo la oposición.

-“¿A quién iba dirigido este mensaje?"

“A todas y a todos, de todos los partidos. A todas y a todos. Se debe gobernar con humildad, con sencillez, sin extravagancias, cercanos al pueblo. Eso es lo que la gente quiere y esa es la manera en que debemos comportarnos. Entonces, a todas y a todos”, respondió en la conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’.

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Sobre si considera que los políticos han obedecido el llamado, la mandataria afirmó que es decisión personal de cada quién; no obstante, sostuvo que se investigan los casos de ilegalidad.

Asimismo, aseguró que “la gran mayoría” de los políticos que provienen del Movimiento de Cuarta Transformación se comportan con humildad y advirtió que quién no lo haga será sancionado por el pueblo.

“Pues es dependiente de cada quien, ¿verdad? Es decir, si hay alguna ilegalidad, pues se investiga. Pero si no, pues es un asunto de cada quien y a cada quien lo evalúa el pueblo. Y sí, la gran mayoría de quienes venimos del movimiento nos comportamos de esta manera.

“Quien no lo haga, pues también el pueblo lo va a sancionar electoralmente o de otra manera. Y repito, es para todas y todos los que quieren hacer política, no es solo para los de Morena. Así debe ser. Ese es nuestro principio, la justa medianía”, concluyó.

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