Masad lanza a Ese Pérez a la placa y destapa su verdadero objetivo: “Quiero a Mariana”

La Casa de los Famosos - (X)

Guardar

Masad tuvo que modificar su estrategia al momento de hacer su nominación directa. El líder reveló que quería enviar a Mariana Ochoa a la placa, pero la inmunidad que ella obtuvo previamente se lo impidió. Ante esa situación, eligió a Ese Pérez, con quien arrastra un conflicto relacionado con un fuerte enfrentamiento ocurrido semanas atrás.

La razón quedó expuesta durante la ceremonia. “Quiero Mariana, pero ella tienes, eh, protección”, explicó Masad, antes de mencionar a Ese Pérez. Según sus palabras, llevaba tres semanas esperando una disculpa de su compañero después de que este le dijera “chinga tu madre” durante el conflicto relacionado con el tema de la AMA.

PUBLICIDAD

Así, Ese Pérez terminó nominado directamente, aunque quedó claro que Mariana también estaba en la mira del líder. La inmunidad obtenida por la cantante cambió el rumbo de la nominación y llevó a Masad a colocar en la placa a quien, según explicó, todavía le debía una disculpa.

¿Por qué Masad quería que Ese Pérez le pidiera disculpas?

Masad Altamimi y Ese Pérez se dijeron todo lo que habían callado en los posicionamientos. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

El origen del conflicto se remonta al enfrentamiento entre Masad y Ese Pérez, en el que este último le lanzó la expresión “chinga tu madre”. A partir de aquella situación, Masad aseguró que esperaba una disculpa desde hacía tres semanas, pero afirmó que nunca llegó.

Durante la ceremonia, el líder explicó su decisión de manera breve: “En razones, yo esperar solo al disculpa con tres semanas, pero nada”. Con ese argumento, dejó claro que el conflicto seguía pesando al momento de elegir a quién mandar directamente a la placa.

PUBLICIDAD

Cuando le comunicaron que había sido nominado, Ese Pérez no mostró sorpresa. “No, ya, ya estaba... Yo ya estaba consciente y todo bien”, respondió. La conductora volvió a mencionar que Masad esperaba una disculpa, pero la respuesta de Ese Pérez fue contundente: “Yo de mí que no espere nada. Todo bien, a la orden”.

Mariana se salva por su inmunidad y Ese Pérez recibe el golpe

Mariana Ochoa se molestó con Flor Vigna tras su nula participación en los quehaceres de la casa (Captura de pantalla )

La decisión tuvo un detalle que cambió completamente el escenario: Masad quería nominar a Mariana, pero ella contaba con inmunidad. La protección estaba relacionada con el beneficio que obtuvo tras participar en la dinámica que le permitió conseguirla.

Por eso, cuando Masad dijo “Quiero Mariana”, tuvo que buscar otra opción. La conductora confirmó: “Así es, inmunidad”, y el líder terminó señalando a Ese Pérez. De esta manera, la nominación quedó directamente vinculada al conflicto que ambos arrastraban.

PUBLICIDAD

El movimiento dejó una lectura clara dentro de la estrategia de Masad: Mariana era su primera opción, pero al no poder tocarla, Ese Pérez se convirtió en el elegido. El propio líder explicó que esperaba una disculpa y recibió, en cambio, una respuesta que dio por cerrado cualquier pendiente entre ambos.

Ese Pérez queda en la placa y responde sin arrepentirse

(Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

Después de escuchar que Masad llevaba semanas esperando una disculpa, Ese Pérez mantuvo su postura. No ofreció disculpas durante el intercambio y respondió con tranquilidad: “A la orden, Masad”. La tensión aumentó cuando Masad contestó: “Qué amable, de verdad”.

La conductora resumió el momento con una frase: “No hay nada que esperar”. Masad coincidió y respondió: “Es muy claro”. El intercambio terminó sin que Ese Pérez modificara su posición respecto al conflicto.

PUBLICIDAD

De esta manera, Ese Pérez recibió la nominación directa de Masad, pero el episodio también dejó al descubierto quién era el objetivo inicial del líder. Mariana se salvó gracias a su inmunidad y Ese Pérez terminó pagando el precio de un enfrentamiento que, para Masad, todavía tenía una cuenta pendiente.