México

Masad lanza a Ese Pérez a la placa y destapa su verdadero objetivo: “Quiero a Mariana”

El líder señaló al participante por una disculpa pendiente tras el enfrentamiento en el que recibió un fuerte insulto, mientras la inmunidad de la cantante cambió sus planes

La Casa de los Famosos - (X)
La Casa de los Famosos - (X)
Guardar

Masad tuvo que modificar su estrategia al momento de hacer su nominación directa. El líder reveló que quería enviar a Mariana Ochoa a la placa, pero la inmunidad que ella obtuvo previamente se lo impidió. Ante esa situación, eligió a Ese Pérez, con quien arrastra un conflicto relacionado con un fuerte enfrentamiento ocurrido semanas atrás.

La razón quedó expuesta durante la ceremonia. “Quiero Mariana, pero ella tienes, eh, protección”, explicó Masad, antes de mencionar a Ese Pérez. Según sus palabras, llevaba tres semanas esperando una disculpa de su compañero después de que este le dijera “chinga tu madre” durante el conflicto relacionado con el tema de la AMA.

PUBLICIDAD

Así, Ese Pérez terminó nominado directamente, aunque quedó claro que Mariana también estaba en la mira del líder. La inmunidad obtenida por la cantante cambió el rumbo de la nominación y llevó a Masad a colocar en la placa a quien, según explicó, todavía le debía una disculpa.

¿Por qué Masad quería que Ese Pérez le pidiera disculpas?

La Casa de los Famosos México
Masad Altamimi y Ese Pérez se dijeron todo lo que habían callado en los posicionamientos. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

El origen del conflicto se remonta al enfrentamiento entre Masad y Ese Pérez, en el que este último le lanzó la expresión “chinga tu madre”. A partir de aquella situación, Masad aseguró que esperaba una disculpa desde hacía tres semanas, pero afirmó que nunca llegó.

Durante la ceremonia, el líder explicó su decisión de manera breve: “En razones, yo esperar solo al disculpa con tres semanas, pero nada”. Con ese argumento, dejó claro que el conflicto seguía pesando al momento de elegir a quién mandar directamente a la placa.

PUBLICIDAD

Cuando le comunicaron que había sido nominado, Ese Pérez no mostró sorpresa. “No, ya, ya estaba... Yo ya estaba consciente y todo bien”, respondió. La conductora volvió a mencionar que Masad esperaba una disculpa, pero la respuesta de Ese Pérez fue contundente: “Yo de mí que no espere nada. Todo bien, a la orden”.

Mariana se salva por su inmunidad y Ese Pérez recibe el golpe

Mariana Ochoa se molestó con Flor Vigna
Mariana Ochoa se molestó con Flor Vigna tras su nula participación en los quehaceres de la casa (Captura de pantalla )

La decisión tuvo un detalle que cambió completamente el escenario: Masad quería nominar a Mariana, pero ella contaba con inmunidad. La protección estaba relacionada con el beneficio que obtuvo tras participar en la dinámica que le permitió conseguirla.

Por eso, cuando Masad dijo “Quiero Mariana”, tuvo que buscar otra opción. La conductora confirmó: “Así es, inmunidad”, y el líder terminó señalando a Ese Pérez. De esta manera, la nominación quedó directamente vinculada al conflicto que ambos arrastraban.

El movimiento dejó una lectura clara dentro de la estrategia de Masad: Mariana era su primera opción, pero al no poder tocarla, Ese Pérez se convirtió en el elegido. El propio líder explicó que esperaba una disculpa y recibió, en cambio, una respuesta que dio por cerrado cualquier pendiente entre ambos.

Ese Pérez queda en la placa y responde sin arrepentirse

Ese Pérez
(Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

Después de escuchar que Masad llevaba semanas esperando una disculpa, Ese Pérez mantuvo su postura. No ofreció disculpas durante el intercambio y respondió con tranquilidad: “A la orden, Masad”. La tensión aumentó cuando Masad contestó: “Qué amable, de verdad”.

La conductora resumió el momento con una frase: “No hay nada que esperar”. Masad coincidió y respondió: “Es muy claro”. El intercambio terminó sin que Ese Pérez modificara su posición respecto al conflicto.

De esta manera, Ese Pérez recibió la nominación directa de Masad, pero el episodio también dejó al descubierto quién era el objetivo inicial del líder. Mariana se salvó gracias a su inmunidad y Ese Pérez terminó pagando el precio de un enfrentamiento que, para Masad, todavía tenía una cuenta pendiente.

Temas Relacionados

Masad AltamimiMariana OchoaLa Casa de los Famosos México 4La Casa de los Famosos 2026Ese Pérezmexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Canelo Álvarez vs Christian Mbilli: esta fue la última vez que el mexicano no peleó en septiembre

La última vez que Canelo no peleó en septiembre tuvo buenos resultados

Canelo Álvarez vs Christian Mbilli: esta fue la última vez que el mexicano no peleó en septiembre

Rafael Correa pide que Ecuador se disculpe con México y entregue a Jorge Glas para reanudar relaciones

La relación bilateral se quiebra en abril de 2024, cuando fuerzas ecuatorianas entran por la fuerza para detener al exvicepresidente Jorge Glas

Rafael Correa pide que Ecuador se disculpe con México y entregue a Jorge Glas para reanudar relaciones

Montachoques de lujo en CDMX: exhiben a conductor de Jeep en presunto caso de extorsión

El percance ocurrió sobre avenida Río San Joaquín, donde una camioneta intentó cerrar el paso a otro automovilista; el caso se suma a una modalidad que ha sido vinculada con grupos que provocan accidentes para exigir dinero

Montachoques de lujo en CDMX: exhiben a conductor de Jeep en presunto caso de extorsión

Decomisaron más de 5 mil cigarros en el AICM provenientes de Singapur

Esta mercancía había sido declarada como bocinas y básculas eléctricas, el decomiso quedó bajo resguardo

Decomisaron más de 5 mil cigarros en el AICM provenientes de Singapur

Mujer prueba un helado con el dedo en Centro Comercial del Edomex y lo regresa al congelador: video desata críticas

La grabación se viralizó y provocó cuestionamientos sobre la higiene y el manejo de alimentos dentro de la tienda

Mujer prueba un helado con el dedo en Centro Comercial del Edomex y lo regresa al congelador: video desata críticas
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 2 de septiembre: atacan al coordinador de Protección Civil de Mazatlán

EN VIVO | Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 2 de septiembre: atacan al coordinador de Protección Civil de Mazatlán

Quién es Tatiana Vanessa Almanza García, la colombiana de 32 años desaparecida tras recorrer cinco estados de México

Padres de Ayotzinapa niegan hallazgo de 20 bolsas con restos y exigen pruebas científicas

Una adolescente de 14 años, un joven y su papá fueron asesinados durante el secuestro de otros tres familiares en Guanajuato

Atentan contra el coordinador de Protección Civil de Mazatlán pese a despliegue militar por guerra del Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Mauricio Ochmann podría reemplazar a Carlos Rivera en ¿Quién es la Máscara? Lo que se sabe

Mauricio Ochmann podría reemplazar a Carlos Rivera en ¿Quién es la Máscara? Lo que se sabe

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: Aldo Rendón abandona el reality por salud

Rosa María Noguerón despide a Aldo Rendón de La Casa de los Famosos México con un mensaje que nadie esperaba

Roxana Castellanos convive con Yolanda Andrade y da detalles del estado de salud de la conductora

La Tremenda Korte, Víctimas del Dr. Cerebro e Insulini harán bailar a Xochimilco en el Xochiska 2026, este fin de semana

DEPORTES

Hormiga González se estrena en Europa y marca su primer gol con el Olympiacos

Hormiga González se estrena en Europa y marca su primer gol con el Olympiacos

Canelo Álvarez vs Christian Mbilli: esta fue la última vez que el mexicano no peleó en septiembre

Toros de Tijuana vs Sultanes de Monterrey: a qué hora y dónde ver el quinto partido de la zona norte de la LMB

Futbolistas mexicanos en Europa: ¿Cuántos juegan y en qué equipos están en 2026?

Erik Lira y las transferencias de futbolistas mexicanos a Europa que se cayeron de último minuto