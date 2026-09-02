Así gobierna Sheinbaum: de las reuniones matutinas a las giras que la ‘llenan de energía’

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabeza la habitual conferencia de prensa conocida como La Mañanera. (Presidencia )

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Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, contó en su conferencia de prensa La Mañanera del Pueblo de este martes 2 de septiembre cómo organiza su tiempo entre las paredes de Palacio Nacional y sus recorridos por los 32 estados de la República Mexicana.

Al ser cuestionada por la prensa sobre el cansancio que podrían generar sus constantes viajes y traslados, la mandataria aprovechó para detallar cómo funciona el “detrás de la escena” de su gobierno, describiendo una semana laboral dividida en dos etapas: el trabajo de escritorio y reuniones sectoriales, y su labor en territorio.

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Las mañanas de Sheinbaum: seguridad y arranque contrarreloj

Para explicar su rutina, la propia presidenta lanzó una pregunta: “Cuando estás aquí, ¿qué hago yo aquí cuando estoy en Palacio Nacional? O sea, ¿cómo es, digamos, el horario de la presidenta, el día de la presidenta?“.

La jornada presidencial arranca desde las primeras horas del día con una estructura que difícilmente será modificada, a menos de que suceda un caso extraordinario, como hablar con su homólogo estadounidense, Donald Trump. “Tenemos la reunión de seguridad, después tenemos La Mañanera, desayunamos muy rápido e iniciamos las primeras reuniones a las diez, diez y media de la mañana”, narró Sheinbaum Pardo.

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