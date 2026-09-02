Coyote vs. Acme: así es el ‘clásico’ del futbol mexicano entre un Coyote y un Correcaminos

(Ilustración: Jesús Aviles)

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El Coyote y el Correcaminos volvieron a convertirse en protagonistas de las conversaciones en redes sociales gracias al estreno de Coyote vs. Acme, pero la curiosa rivalidad entre ambos personajes no solamente existe en el mundo de la animación. En México, el futbol tiene su propia versión de este enfrentamiento.

Se trata del duelo entre los Coyotes de Tlaxcala y los Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), dos clubes que participan en la Liga de Expansión MX y que, por sus nombres, protagonizan un partido que parece salido directamente de los Looney Tunes.

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La peculiar coincidencia ha provocado que aficionados y usuarios de redes sociales bauticen este enfrentamiento como el ‘Clásico de los Looney Tunes’, una denominación que incluso ha sido retomada por la propia Liga de Expansión al referirse al encuentro entre ambas instituciones.

(Captura de pantalla)

La curiosidad cobró mayor fuerza después de que Coyote vs. Acme llegara a los cines el pasado 27 de agosto, convirtiéndose en una de las películas que han llamado la atención del público mexicano. Hasta la fecha de publicación de esta información, la producción había conseguido una recaudación de 47.9 millones de pesos en México.

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La cinta mezcla animación y acción real para llevar nuevamente al Coyote a una historia completamente distinta a sus tradicionales persecuciones. Inspirada en un artículo satírico publicado por The New Yorker, la trama presenta a Wile E. Coyote cansado de los problemas provocados por los productos de ACME que utiliza en sus intentos por atrapar al Correcaminos.

Ante esta situación, el personaje decide recurrir a un abogado de escasos recursos para iniciar una batalla legal contra la poderosa compañía. Lo que comienza como una demanda termina convirtiéndose en una confrontación llena de situaciones absurdas entre los protagonistas y el equipo jurídico de la corporación.

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(Especial)

Y aunque el Correcaminos forma parte del universo que dio origen a esta famosa rivalidad, su presencia dentro de la película se relaciona con la historia de una manera que vale la pena descubrir directamente en pantalla, por lo que aquí no habrá spoilers.

La rivalidad que existe en el futbol mexicano

(Especial)

Mientras Hollywood recupera a estos personajes, la Liga de Expansión tiene desde hace varios años su propio enfrentamiento entre un Coyote y un Correcaminos.

Los antecedentes recientes muestran que ambos equipos han tenido encuentros bastante equilibrados. En el Clausura 2026, Correcaminos UAT consiguió imponerse 2-1 sobre Tlaxcala el 30 de enero.

Un torneo antes, durante el Apertura 2025, los tamaulipecos volvieron a ganar, esta vez por 2-0 como visitantes.

La historia también registra un empate 1-1 en el Clausura 2025, mientras que en el Apertura 2024 Tlaxcala consiguió quedarse con el triunfo por 3-2.

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(Captura de pantalla)

En el Clausura 2024, Correcaminos ganó 1-0, mientras que Tlaxcala respondió en el Apertura 2023 con una victoria de 2-1. Antes de esos encuentros hubo otro empate sin goles en el Clausura 2023 y un triunfo de Correcaminos por 2-0 durante el Apertura 2022.

En otras palabras, el ‘Clásico de los Looney Tunes’ no solamente tiene un nombre curioso: también cuenta con varios capítulos recientes que mantienen viva esta particular rivalidad.

Así, mientras el Coyote y el Correcaminos vuelven a estar de moda gracias al cine, Tlaxcala y Correcaminos UAT tienen la versión futbolística de aquella persecución interminable. Una coincidencia que convierte a este partido de la Liga de Expansión en uno de los enfrentamientos más peculiares del futbol mexicano.

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