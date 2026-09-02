‘Pikolín’ Palacios vuelve a las playas de Exatlón México a 10 años de su primera participación

¿Quién ganó Exatlón México 2025? (Diseño: Jovani Pérez - Infobae México)

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Marco Antonio “Pikolín” Palacios, exdefensa central de los Pumas de la UNAM y pionero de las competencias en el reality show, volvió a ponerse los tenis de competencia para integrarse como refuerzo en la emblemática décima temporada de Exatlón México.

El exfutbolista profesional no pisaba la exigente geografía dominicana desde el año 2017, cuando formó parte del elenco fundacional del programa. En aquella histórica primera edición, Palacios integró la alineación de la escuadra de los Famosos —el antecedente del equipo Rojo—, compartiendo circuitos y duelos con atletas legendarios y con quien a la postre se convertiría en el primer gran monarca del formato, Ernesto Cázares.

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Nueve años después, el retorno del férreo zaguero busca inyectar liderazgo, experiencia y empuje místico a una edición conmemorativa que promete llevar la exigencia física y mental a límites nunca antes explorados.

Este es el trabajo de Pikolin Palacios, jugador bicampeón con Pumas Crédito: IG/mpikolin3

Regresa una leyenda a las tierras de República Dominicana

El motivo fundamental de su reintegración a los circuitos responde a una estrategia deportiva crucial en el desarrollo de la competencia: la disputa de la “Semana Colosal”.

La producción convocó al exfutbolista con la misión de sumar la mayor cantidad de puntos posibles para apoyar a su escuadra en la conquista de un apetecible paquete de recompensas, entre las que destaca un viaje grupal a las playas de Cancún, además de asegurar la valiosa inmunidad que protege al equipo previo a los decisivos duelos de eliminación.

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No obstante, el regreso de Marco Antonio Palacios al plano competitivo ha estado lejos de ser un camino sencillo. En su reestreno dentro de los complejos circuitos del Caribe, el panorama inicial no ha sido del todo benévolo para el “Pikolín”. Su desempeño individual en las primeras jornadas ha estado marcado por la alta exigencia de los competidores más jóvenes, sufriendo derrotas dolorosas en los duelos directos ante el equipo Azul, quienes también recibieron refuerzos de la generación pionera como Daphne Palacios.

El exfutbolista de Pumas causó nostalgia entre los seguidores del reality. (IG Exatlón México)

A pesar de los tropezones iniciales en el marcador, la figura del exfutbolista universitario representa un valor que trasciende lo puramente estadístico. Palacios fue uno de los capitanes morales de la primera entrega, dejando una huella imborrable por su carácter temperamental, su liderazgo en el campamento y su entrega en cada punto.

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Cabe recordar que en su primera incursión en 2017, el exzaguero central culminó su participación en el decimotercer lugar del orden general y en la séptima posición del rubro varonil, una espina que pretende sacudirse en esta nueva oportunidad.

El valor simbólico del retorno del “Pikolín” radica en su condición de iniciador del proyecto. El propio atleta ha manifestado el orgullo de haber colocado los cimientos de un formato que revolucionó la manera de transmitir el deporte y el entretenimiento en el país, dejando una base cimentada en la disciplina, el corazón y el mensaje del atletismo. Su presencia en esta décima temporada sirve como puente entre la nostalgia de los orígenes y la vorágine de las nuevas generaciones de deportistas que buscan escribir su propia historia en la pantalla chica.

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Los fans del reality recordaron con nostalgia la primera temporada. (Foto: especial)

Claves del regreso de “Pikolín” Palacios y la evolución de los atletas de la primera generación

Retorno tras nueve años de ausencia: Marco Antonio Palacios volvió a competir en los circuitos de República Dominicana tras haber participado únicamente en la edición inaugural de 2017.

Refuerzo para la “Semana Colosal”: Su reincorporación tuvo como objetivo principal aportar unidades para el equipo Rojo en la disputa por incentivos de alto nivel, como un viaje a Cancún e inmunidad grupal.

Reencuentro de pioneros: El programa reunió a leyendas de la primera temporada, sumando también al equipo Azul a competidoras históricas como Daphne Montecinos para medir el ritmo de la vieja guardia contra las nuevas generaciones.

Pared con la realidad física: En sus primeros enfrentamientos de la décima temporada, el “Pikolín” ha enfrentado un arranque complejo ante el ritmo arrollador de los competidores azules más jóvenes.

Trayectoria y legado histórico: En su participación original dentro del reality, el exdefensor de Pumas se posicionó en el decimotercer lugar general (séptimo varonil), consolidándose como uno de los líderes más mediáticos en los orígenes de la franquicia.