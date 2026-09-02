La Tremenda Korte, Víctimas del Dr. Cerebro e Insulini harán bailar a Xochimilco en el Festival Xochiska 2026

El Xochiska es un festival de ska y rock alternativo que se celebra en el sur de la Ciudad de México desde hace tres años. La edición 2026 reúne a Las Víctimas del Dr. Cerebro, Royal Club, Sekta Core, Los Calzones y La Tremenda Korte (Composición fotográfica)

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El Festival Xochiska llegará a su tercera edición el 5 de septiembre en el Deportivo Xochimilco, con un cartel que combina a leyendas del ska mexicano, invitados internacionales y una función de lucha libre a cargo de El Legado Wagner.

El Xochiska es un festival de ska y rock alternativo que se celebra en el sur de la Ciudad de México desde hace tres años. La edición 2026 reúne a Las Víctimas del Dr. Cerebro, Royal Club, Sekta Core, Los Calzones y La Tremenda Korte, esta última confirmada mediante el cartel oficial difundido por los organizadores, además de una decena de agrupaciones adicionales y una presentación de lucha libre.

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La confirmación de La Tremenda Korte se suma a los cuatro nombres que ya encabezaban la convocatoria, y refuerza el perfil de un cartel que mezcla bandas con décadas de trayectoria junto a proyectos que buscan hacerse un lugar en la escena.

La Tremenda Korte en el Xochiska 2026/Instagram

Las bandas que encabezan el cartel

El cartel promocional del Xochiska Festival anuncia la presentación de la banda La Tremenda Korte el 5 de septiembre en el Deportivo Xochimilco de la Ciudad de México. (Xochiska/Instagram)

El Xochiska es un festival de ska y rock alternativo que se celebra desde hace tres años en el Deportivo Xochimilco.

La edición 2026 reunirá el sábado 5 de septiembre a bandas históricas del género con proyectos emergentes, en una jornada que combinará conciertos y una función de lucha libre.

Las Víctimas del Dr. Cerebro llegan con casi cuatro décadas de trayectoria. La banda, originaria de Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, nació en 1987 bajo el nombre de Tecnopal y se rebautizó tras ganar el concurso Rock en la Selva de Asfalto.

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Su nombre rinde homenaje al villano de la película Santo contra Cerebro del Mal, de 1958. El grupo celebra 35 años de carrera y prepara el lanzamiento de un sencillo para su aniversario en Halloween.

Royal Club, por su parte, surgió en los años noventa en la colonia San Felipe de Jesús, en la alcaldía Gustavo A. Madero. Su vocalista, Rafael Montoya, contó que el grupo nació bajo el nombre “La Matatena” antes de encontrar identidad propia. La agrupación festejó sus 30 años de trayectoria con un show en el Lunario del Auditorio Nacional y lanzó el sencillo “Resistencia”, producido junto a integrantes de Panteón Rococó.

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Sekta Core, formada en 1994 en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, se consolidó durante la llamada tercera ola del ska en el país. Sus letras de contenido social y su cercanía con causas como la del Ejército Zapatista de Liberación Nacional la distinguieron dentro del movimiento.

Los Calzones, agrupación argentina con cerca de cuatro décadas de trayectoria, cierra el póster de cabezas de cartel como la única banda internacional entre los headliners.

El cartel del Xochiska Festival anuncia la presentación de la banda Víctimas del Doctor Cerebro el 5 de septiembre de 2026 en el Deportivo Xochimilco de la Ciudad de México. (Xochiska/Instagram)

Programación completa del festival

Al cartel principal se suman una decena de agrupaciones nacionales e internacionales, entre ellas La Tremenda Korte, confirmada mediante cartel promocional oficial del festival. La alineación completa incluye:

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Los Calzones

Royal Club

Sekta Core

Las Víctimas del Dr. Cerebro

La Tremenda Korte

8 Kalacas (Los Ángeles, California)

Skapital Sound

Chino y su Gala

RU2

Los Korukos

Insulini y los Espantasuegras

Los Ojos de Frida

Cantina Calavera

The Chernobyl’s

Los Panzones

DJ Heros

Los Panzones DJ Heros Integrantes de Las Víctimas del Dr. Cerebro adelantaron que el festival también busca abrir espacio a bandas emergentes de la escena. Los organizadores recomendaron a los asistentes llevar zapatos cómodos ante la duración de la jornada.

El cartel del Xochiska Festival anuncia presentaciones de Sekta Core, Los Calzones y Royal Club el 5 de septiembre en el Deportivo Xochimilco de la Ciudad de México. (Xochiska/Instagram)

Horarios, sede y costo de boletos

El Deportivo Xochimilco, ubicado en Francisco Goitia sin número, en el Barrio Xaltocan, abrirá sus puertas a las 11:30 de la mañana.

El primer grupo subirá al escenario a las 12:00 del día, y las actividades se extenderán hasta la 1:00 de la madrugada del domingo.

Los boletos en preventa tuvieron un costo de 450 pesos, con un límite de mil piezas, mientras que el precio regular es de 500 pesos. La taquilla física del recinto opera de lunes a domingo, de 2:00 a 7:00 de la tarde.

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Las entradas también están disponibles a través de la plataforma Fanki. El acceso será gratuito para menores de diez años y para personas con discapacidad.