Esta es la ruta del Segundo Informe de Gobierno de Sheinbaum por los estados del país

CIUDAD DE MÉXICO, 01SEPTIEMBRE2026.- Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, ofreció su Segundo Informe de Gobierno en Palacio Nacional. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

Guardar

La presidenta Claudia Sheinbaum iniciará este jueves 3 de septiembre una gira de cuatro días por 10 estados para presentar los resultados de su Segundo Informe de Gobierno y explicar los proyectos federales en curso en cada entidad.

El recorrido comenzará en Morelos y Durango; continuará por Zacatecas, San Luis Potosí y Aguascalientes; seguirá por Colima, Jalisco y Nayarit; y cerrará el domingo 6 de septiembre en Nuevo León y Coahuila.

PUBLICIDAD

Durante su conferencia matutina de este miércoles 2 de septiembre, la mandataria señaló que los encuentros servirán para detallar los avances de obras de agua, carreteras, trenes y otros programas a cargo del Gobierno de México.

“El objetivo, como lo hicimos hace un año, es dar el informe en cada entidad”, afirmó Sheinbaum. Añadió que su administración informará sobre las acciones realizadas y los proyectos que se encuentran en desarrollo en cada uno de los estados incluidos en la ruta.

Morelos y Durango serán las primeras escalas de la gira

Sheinbaum comenzará sus actividades del jueves 3 de septiembre con una ceremonia por el 50 aniversario de la nueva sede del Heroico Colegio Militar, junto con autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional.

PUBLICIDAD

Después, la presidenta viajará a Cuernavaca, Morelos, donde encabezará el primer acto de su gira relacionada con el Segundo Informe de Gobierno. Más tarde, se trasladará a Durango para realizar una segunda actividad pública.

La mandataria no dio a conocer los horarios ni los recintos donde se realizarán los encuentros. Sí explicó que el formato consistirá en presentar resultados y avances de obras específicas para cada entidad.

La gira llegará después de la entrega del Segundo Informe de Gobierno, que la presidenta presentó el 1 de septiembre. En los eventos estatales, Sheinbaum prevé ampliar los datos sobre los programas federales y las inversiones que su administración ha destinado a infraestructura y servicios públicos.

PUBLICIDAD

Zacatecas recibirá al gabinete de seguridad el viernes 4 de septiembre

El viernes 4 de septiembre, la presidenta estará en Zacatecas, donde se realizará la conferencia matutina con la asistencia del gabinete de seguridad. Después continuará su recorrido por San Luis Potosí y Aguascalientes.

La visita a Zacatecas ocurrirá tras el ataque con coche bomba registrado en la entidad. Sheinbaum condenó el hecho y señaló que la investigación está en curso, con personas detenidas.

La presidenta anticipó que las autoridades federales darán información sobre el caso durante la conferencia de prensa en Zacatecas. “Ahí en Zacatecas va a estar el gabinete de seguridad”, declaró.

También indicó que el gobierno federal busca determinar qué grupo delictivo estaría relacionado con el ataque y las causas de la agresión. Sheinbaum sostuvo que se trata de un hecho aislado y expresó su expectativa de que este tipo de atentados no se repitan.

PUBLICIDAD

En el mismo acto, el gabinete de seguridad podría informar sobre las acciones de coordinación con autoridades estatales y sobre otros asuntos de seguridad que se atienden en la región.

La ruta del sábado incluye Colima, Jalisco y Nayarit

La agenda del sábado 5 de septiembre contempla actividades en Colima, Jalisco y Nayarit. La presidenta recorrerá estas tres entidades del occidente del país como parte de la presentación territorial de su informe.

Sheinbaum señaló que en cada estado explicará el avance de las obras federales. Mencionó proyectos vinculados con agua, carreteras, trenes y otras acciones impulsadas desde el inicio de su gobierno.

“Ahora sí vamos a explicar cada obra que estamos haciendo y el avance que tiene”, dijo durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.

La mandataria buscará que los actos sirvan para informar de manera directa a la población sobre los recursos públicos destinados a cada región. También planteó que dará cuenta de los proyectos que continuarán durante el siguiente año de su administración.

PUBLICIDAD

La gira por el occidente se dará antes de la presentación pública del Paquete Económico 2027, prevista para el martes 9 de septiembre, un día después de que el documento sea entregado al Congreso de la Unión.

Nuevo León y Coahuila cerrarán el recorrido del Segundo Informe

El domingo 6 de septiembre, Claudia Sheinbaum visitará Nuevo León y Coahuila, las dos últimas entidades incluidas en la ruta. Con esas escalas, completará una agenda de 10 estados en cuatro días.

La mandataria explicó que la gira retoma la estrategia aplicada tras su primer informe, cuando recorrió varias regiones del país para presentar los resultados de su administración y exponer proyectos locales.

PUBLICIDAD

En esta ocasión, los principales temas serán las obras de infraestructura, los programas sociales, las acciones de salud, educación, vivienda y seguridad, según los asuntos que la presidenta mencionó durante su conferencia.

Aunque inicialmente se habló de nueve entidades, la lista detallada por Sheinbaum incluye 10 estados: Morelos, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Colima, Jalisco, Nayarit, Nuevo León y Coahuila.