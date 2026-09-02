Sheinbaum pide que FGR explique red de huachicol fiscal que menciona a Andy López y Adán Augusto: “No hay nada que esconder”

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La presidenta Claudia Sheinbaum declaró que la Fiscalía General de la República (FGR) informará sobre todos los detalles de la red de huachicol fiscal en donde está implicado Fernando Farías Laguna, excontralmirante de la Secretaría de Marina (Semar) acusado de contrabando de combustible.

“Sería muy bueno que se presentara, hasta donde puedan en su proceso judicial, cómo se construyó esa red y estas personas que pertenecían a la Secretaría de Marina coordinaron esta red de contrabando de combustible”, subrayó la mandataria.

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Sin embargo, recientemente surgieron los nombres de Andrés López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y del senador Adán Augusto, como parte de los testimonios de uno de los testigos durante la audiencia de Farías Laguna.

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