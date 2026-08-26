Capturan a presunto feminicida de adolescente en Cancún: la habría estrangulado durante un robo dentro de su casa

La investigación establece que Miguel Salvador “N” habría ingresado al domicilio para robar y atacó a la menor después de que ella lo descubrió en el acto. (Crédito: Fiscalía de Quintana Roo)

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Una adolescente de 15 años fue asesinada dentro de su vivienda en Cancún, Quintana Roo, después de que presuntamente sorprendiera a un hombre que había entrado al domicilio para robar. El sospechoso, identificado como Miguel Salvador “N”, fue detenido y es investigado por el feminicidio.

Los hechos ocurrieron el 25 de agosto en un domicilio de la Supermanzana 225, en el municipio de Benito Juárez. De acuerdo con las primeras investigaciones, el hombre habría ingresado a la vivienda con la intención de sustraer objetos.

La adolescente habría descubierto al sujeto y gritó para pedir ayuda, momento en que el hombre presuntamente la atacó físicamente. De acuerdo con los resultados de la necropsia, primero la habría estrangulado con las manos y posteriormente habría utilizado un cinturón para obstruir sus vías respiratorias.

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Después del ataque, el sospechoso habría tomado una televisión y el teléfono celular de la adolescente y abandonado el inmueble.

Vendió los objetos que habría robado

Las investigaciones permitieron establecer que los objetos sustraídos de la vivienda habrían sido vendidos después del crimen. De acuerdo con la información de la Fiscalía de Quintana Roo, la televisión terminó en una casa de empeño, mientras que el teléfono celular fue vendido en una tienda de celulares.

Estos movimientos forman parte de los elementos que fueron considerados durante las primeras indagatorias para identificar y localizar al sospechoso.

La investigación también estableció que el ingreso al domicilio habría tenido como finalidad cometer un robo y que el ataque contra la adolescente ocurrió después de que ella descubriera al presunto intruso.

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El cuerpo de la menor fue localizado dentro de la vivienda el 25 de agosto. Posteriormente fue trasladado al Servicio Médico Forense para realizarle la necropsia correspondiente.

El estudio determinó que la causa de muerte fue la obstrucción de las vías aéreas provocada por un cinturón, después de que previamente la adolescente habría sido estrangulada con las manos.

Detienen al sospechoso en El Crucero

Las investigaciones permitieron ubicar a Miguel Salvador “N” en el parque de la zona conocida como El Crucero, en Cancún, donde fue detenido durante un operativo.

Tras su captura, el hombre fue presentado ante el Ministerio Público, que deberá definir su situación jurídica dentro del plazo establecido por la ley.

La investigación está a cargo del área especializada en delitos de feminicidio, debido a las circunstancias en las que murió la adolescente.

Otros casos de feminicidio han sido judicializados en Cancún

La captura de Miguel Salvador “N” ocurre mientras la Fiscalía de Quintana Roo mantiene durante 2026 distintas investigaciones y procesos por feminicidio y tentativa de feminicidio en Benito Juárez, municipio donde se encuentra Cancún.

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El 9 de enero, la dependencia informó la detención de tres personas por su probable participación en un feminicidio ocurrido cuatro días antes. La víctima fue localizada sin vida, envuelta en una sábana y dentro de un carrito de supermercado, en las inmediaciones de un parque de la Supermanzana 68.

En marzo, la Fiscalía obtuvo la vinculación a proceso de Jorge Luis “N” por feminicidio en grado de tentativa y violencia familiar, por una agresión ocurrida contra una adolescente en 2023, en un inmueble ubicado sobre el bulevar Kukulcán. El imputado quedó sujeto a prisión preventiva durante el proceso.

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Más recientemente, el 22 de julio, un juez dictó una sentencia de 16 años y ocho meses de prisión contra Ángel Rubén Salaya Gómez por feminicidio en grado de tentativa, por hechos ocurridos en marzo de 2024 en la Supermanzana 525. Según la Fiscalía, el agresor ingresó sin autorización al domicilio de la víctima y la atacó después de ser descubierto.

Estos expedientes forman parte del trabajo de la Fiscalía especializada en delitos contra las mujeres, área que ahora investiga la muerte de la adolescente de 15 años localizada en la Supermanzana 225.