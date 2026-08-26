México

Capturan a presunto feminicida de adolescente en Cancún: la habría estrangulado durante un robo dentro de su casa

Miguel Salvador “N” habría atacado a la menor de 15 años después de que ella lo descubriera dentro de la vivienda; posteriormente huyó con una televisión y su teléfono celular, artículos que vendió en distintos establecimientos

La investigación establece que Miguel Salvador “N” habría ingresado al domicilio para robar y atacó a la menor después de que ella lo descubrió en el acto. (Crédito: Fiscalía de Quintana Roo)
La investigación establece que Miguel Salvador “N” habría ingresado al domicilio para robar y atacó a la menor después de que ella lo descubrió en el acto. (Crédito: Fiscalía de Quintana Roo)
Guardar

Una adolescente de 15 años fue asesinada dentro de su vivienda en Cancún, Quintana Roo, después de que presuntamente sorprendiera a un hombre que había entrado al domicilio para robar. El sospechoso, identificado como Miguel Salvador “N”, fue detenido y es investigado por el feminicidio.

Los hechos ocurrieron el 25 de agosto en un domicilio de la Supermanzana 225, en el municipio de Benito Juárez. De acuerdo con las primeras investigaciones, el hombre habría ingresado a la vivienda con la intención de sustraer objetos.

La adolescente habría descubierto al sujeto y gritó para pedir ayuda, momento en que el hombre presuntamente la atacó físicamente. De acuerdo con los resultados de la necropsia, primero la habría estrangulado con las manos y posteriormente habría utilizado un cinturón para obstruir sus vías respiratorias.

PUBLICIDAD

Después del ataque, el sospechoso habría tomado una televisión y el teléfono celular de la adolescente y abandonado el inmueble.

Vendió los objetos que habría robado

Las investigaciones permitieron establecer que los objetos sustraídos de la vivienda habrían sido vendidos después del crimen. De acuerdo con la información de la Fiscalía de Quintana Roo, la televisión terminó en una casa de empeño, mientras que el teléfono celular fue vendido en una tienda de celulares.

Estos movimientos forman parte de los elementos que fueron considerados durante las primeras indagatorias para identificar y localizar al sospechoso.

La investigación también estableció que el ingreso al domicilio habría tenido como finalidad cometer un robo y que el ataque contra la adolescente ocurrió después de que ella descubriera al presunto intruso.

PUBLICIDAD

El cuerpo de la menor fue localizado dentro de la vivienda el 25 de agosto. Posteriormente fue trasladado al Servicio Médico Forense para realizarle la necropsia correspondiente.

El estudio determinó que la causa de muerte fue la obstrucción de las vías aéreas provocada por un cinturón, después de que previamente la adolescente habría sido estrangulada con las manos.

Detienen al sospechoso en El Crucero

Las investigaciones permitieron ubicar a Miguel Salvador “N” en el parque de la zona conocida como El Crucero, en Cancún, donde fue detenido durante un operativo.

Tras su captura, el hombre fue presentado ante el Ministerio Público, que deberá definir su situación jurídica dentro del plazo establecido por la ley.

La investigación está a cargo del área especializada en delitos de feminicidio, debido a las circunstancias en las que murió la adolescente.

Otros casos de feminicidio han sido judicializados en Cancún

La captura de Miguel Salvador “N” ocurre mientras la Fiscalía de Quintana Roo mantiene durante 2026 distintas investigaciones y procesos por feminicidio y tentativa de feminicidio en Benito Juárez, municipio donde se encuentra Cancún.

El 9 de enero, la dependencia informó la detención de tres personas por su probable participación en un feminicidio ocurrido cuatro días antes. La víctima fue localizada sin vida, envuelta en una sábana y dentro de un carrito de supermercado, en las inmediaciones de un parque de la Supermanzana 68.

En marzo, la Fiscalía obtuvo la vinculación a proceso de Jorge Luis “N” por feminicidio en grado de tentativa y violencia familiar, por una agresión ocurrida contra una adolescente en 2023, en un inmueble ubicado sobre el bulevar Kukulcán. El imputado quedó sujeto a prisión preventiva durante el proceso.

Más recientemente, el 22 de julio, un juez dictó una sentencia de 16 años y ocho meses de prisión contra Ángel Rubén Salaya Gómez por feminicidio en grado de tentativa, por hechos ocurridos en marzo de 2024 en la Supermanzana 525. Según la Fiscalía, el agresor ingresó sin autorización al domicilio de la víctima y la atacó después de ser descubierto.

Estos expedientes forman parte del trabajo de la Fiscalía especializada en delitos contra las mujeres, área que ahora investiga la muerte de la adolescente de 15 años localizada en la Supermanzana 225.

Temas Relacionados

FeminicidioCancúnQuintana RooFeminicidamexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 26 de agosto: 16 estados tendrán lluvias este miércoles

Consulta actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas más importantes

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 26 de agosto: 16 estados tendrán lluvias este miércoles

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Arranca la Prueba Semanal

Sigue todos los encuentros, peleas, intrigas, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Arranca la Prueba Semanal

Hoy No Circula en el Valle de México y de Toluca: los autos que descansan este jueves

Conozca si su coche puede circular en la Ciudad de México y su zona conurbada, así como los valles de Toluca y de Santiago Tianguistenco, según las restricciones vigentes del programa de restricción vehicular

Hoy No Circula en el Valle de México y de Toluca: los autos que descansan este jueves

Hallan muerta a ballena de 12 metros en Tijuana, descartan investigación debido a su avanzado estado de descomposición

Debido a que el avistamiento ocurrió de noche, las maniobras de retiro se realizaron hasta el mañana del martes

Hallan muerta a ballena de 12 metros en Tijuana, descartan investigación debido a su avanzado estado de descomposición

Danna Yeudiel tiene 13 años y desapareció en Tecamachalco, temen que padrastro se la haya llevado

La adolescente fue vista por última vez la tarde del sábado 23 de agosto, después de pedir que la llevaran a la feria con el argumento de que vería a una amiga

Danna Yeudiel tiene 13 años y desapareció en Tecamachalco, temen que padrastro se la haya llevado
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 26 de agosto: detienen al “Koki”, exoperador de La Barredora

EN VIVO| Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 26 de agosto: detienen al “Koki”, exoperador de La Barredora

Con videograbaciones y un reporte anónimo: así fue el secuestro y rescate de una persona en CDMX por la que pidieron 20 mdp

Isamar, Gaby y Alan festajaban en Puebla cuando desaparecieron: sus cuerpos fueron hallados en diversas partes al igual que su camioneta

A 15 años de la masacre, los familiares del Casino Royale exigen justicia con dos sentencias firmes y 23 casos sin resolver

Cercan al Tío Lako en Michoacán: nuevo cateo golpea su estructura y suman 32 detenciones ligadas al CJNG

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Arranca la Prueba Semanal

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Arranca la Prueba Semanal

La desgarradora confesión de Susana Zabaleta sobre su relación con Ricardo Pérez: “Yo sé que lo voy a perder”

Danna revela si ser mamá es un sueño o pesadilla: su contundente opinión

Wendy Guevara y Las Perdidas se lanzan contra Karina Torres y la tachan de ‘títere’ de Aldo en LCDLFM

Katy Perry sorprende al decir groserías en la Fenapo: cantante pensaba que fans de San Luis Potosí la insultaban

DEPORTES

América vs Columbus Crew en la Leagues Cup: cómo llegan Las Águilas y cuál es el último antecedente entre ambos equipos

América vs Columbus Crew en la Leagues Cup: cómo llegan Las Águilas y cuál es el último antecedente entre ambos equipos

Celta de Vigo vs Osasuna: cuándo y dónde ver EN VIVO el encuentro de la Jornada 1 desde México

Canteranos vs. Fuerzas Básicas: así será la Copa Promesas, el nuevo torneo que pondrá a prueba a la Liga MX

Champions League 2026/27 EN VIVO: fecha, hora y dónde ver el sorteo de la fase de liga desde México

FC Barcelona vs Athletic Club: horario y dónde ver el partido de la jornada 1 de LaLiga desde México