Andy López Beltrán celebra mensaje de Claudia Sheinbaum sobre defensa de la soberanía e independencia de México

Andy López Beltrán afirmó que Claudia Sheinbaum planteó que la soberanía no se negocia, no se entrega y no se comparte. (Foto: IG: Andy López Beltrán)

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Este 1 de septiembre, Andy López Beltrán publicó en Instagram un mensaje de respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum tras su segundo Informe de Gobierno y subrayó una frase que atribuyó al discurso: “Mientras yo sea presidenta de la República, defenderé la soberanía, la dignidad y la independencia de México”.

Andy López Beltrán afirmó en su publicación que el planteamiento de Sheinbaum es que “la soberanía no se negocia, no se entrega y no se comparte”, y sostuvo que “la honestidad no es un discurso, sino una forma de gobernar que da resultados”.

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También escribió que “cuando se gobierna con el pueblo y para el pueblo, los frutos se ven” y cerró su mensaje afirmando que con Claudia Sheinbaum “la transformación sigue firme. ¡Viva México!”

Sheinbaum niega una ruptura en la 4T en el cierre de su segundo Informe de Gobierno

Desde Palacio Nacional, la mandataria aseguró que el movimiento mantiene cohesión y que nadie debe confundirse. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

La presidenta Claudia Sheinbaum negó este martes 1 de septiembre que exista una ruptura en la 4T y cerró su segundo Informe de Gobierno con una defensa de la soberanía nacional ante la tensión con Estados Unidos por el caso de Rubén Rocha Moya, al asegurar desde Palacio Nacional que “aquí no hay divisiones” y que el movimiento se mantiene en la defensa del pueblo de México y su dignidad.

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El mensaje se dio después de que Rocha Moya intentó volver a la gubernatura de Sinaloa tras más de tres meses de licencia y volvió a separarse del cargo menos de 34 horas después, en medio de críticas dentro del propio Morena. La presidenta sostuvo que ese retorno y la nueva separación fueron decisiones personales del gobernador.

Sheinbaum dirigió su mensaje a gobernadores, integrantes del gabinete y representantes de los poderes Legislativo y Judicial. En el cierre de su discurso descartó cualquier fractura interna y dijo que nadie debía confundirse sobre el estado del movimiento.

Sheinbaum fijó la relación con Estados Unidos en cuatro principios

La mandataria sostuvo que México busca diálogo y entendimiento con todas las naciones, pero rechaza el sometimiento. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

En materia de seguridad, la mandataria dijo que su gobierno alcanzó acuerdos de colaboración con Washington bajo cuatro ejes: respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, respeto y confianza mutua, y cooperación sin subordinación.

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Sheinbaum afirmó que México busca cooperación, diálogo y entendimiento con todas las naciones, pero que eso no implica sometimiento. Añadió que mientras tenga el honor de servir como presidenta de la República defenderá con firmeza la soberanía, la dignidad y la independencia del país.

Ese posicionamiento llegó en un contexto de señalamientos de Washington contra funcionarios mexicanos, entre ellos Rubén Rocha Moya. La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York lo acusó de presuntos vínculos con el narcotráfico y Estados Unidos solicitó medidas cautelares con fines de extradición, aunque hasta ahora no se confirma judicialmente ninguna resolución sobre ese proceso.

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La presidenta también colocó ese mensaje dentro de un balance de23 meses de gobierno. En ese recuento subrayó la consolidación de la Cuarta Transformación con políticas de austeridad republicana y honestidad, además de avances en soberanía energética, infraestructura ferroviaria y recuperación del control estatal sobre recursos que su administración considera estratégicos.

Jorge Romero exige que la FGR investigue a Andy López Beltrán con el mismo rigor que a Ernesto Ruffo

El líder nacional del PAN planteó que la fiscalía actúe sin diferencias en la trama de “huachicol fiscal". (Foto: IG: Andy López Beltrán)

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero exigió que la FGR investigue a Andy López Beltrán “con la misma eficacia” aplicada en el caso de Ernesto Ruffo Appel, en medio de la disputa política por la trama del huachicol fiscal y de una denuncia que la defensa de Fernando Farías Laguna alista por delincuencia organizada vinculada al tráfico de hidrocarburos.

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Romero hizo el reclamo el pasado 31 de agosto durante una conferencia del PAN. Ahí sostuvo que las fiscalías deben “investigar lo que se tiene que investigar” y acusó a Morena de haber “hecho y diseñado” el “huachicol fiscal”, al que calificó como “el peor fraude” en el país.

El panista también defendió a Ruffo y afirmó que desde el grupo parlamentario en el Senado y la dirigencia nacional le envían “todo nuestro respaldo y toda nuestra solidaridad”. Según su versión, buscan responsabilizarlo “por el simple hecho de ser ícono de la oposición”.

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