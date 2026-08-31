México

“¡Fuera Morena!”: corren a Pedro Arturo López Obrador, hermano de AMLO, en restaurante de Veracruz

El hermano del expresidente intentó deslindarse del partido que fundó su hermano Andrés Manuel López Obrador

"No vinimos de Morena", respondió Arturo López Obrador, hermano de AMLO, a los comensales que lo increparon en un restaurante de Coatepec, Veracruz. (X/Mlopezsanmartin)

Guardar

Un grupo de comensales increpó este domingo a Pedro Arturo López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), cuando intentaba salir del restaurante Mesón Guadalupe en Coatepec, Veracruz, al grito de “¡fuera Morena!” y “gracias por tener al país en la ruina”.

La escena, grabada en video por el periodista xalapeño Saúl Contreras y difundida rápidamente en redes sociales, ocurrió alrededor de las 17:00 horas de la tarde del domingo 30 de agosto.

Arturo López Obrador se enfrenta a los comensales

López Obrador acudió al establecimiento de cocina española, ubicado en la privada de Gonzalo Durán I del municipio de Coatepec —Pueblo Mágico gobernado por Morena—, acompañado de su esposa y su suegra. Al momento de retirarse, varios comensales lo reconocieron y comenzaron los reclamos.

PUBLICIDAD

Ante los gritos, Arturo López Obrador intentó deslindarse del partido de su hermano con dos intervenciones que, lejos de calmar los ánimos, los intensificaron. Primero dijo: “No vinimos de Morena”. Después insistió: “Yo no comulgo con mi hermano, soy de otro partido, investiguen”.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

En otro momento, López Obrador cuestionó directamente a uno de los comensales: “¿Cuál es la agresión? ¿Cuál es la agresión?”, mientras también se escuchaba: “Y a ti no te hemos votado nunca”.

Ya de espaldas, una de las comensales lanzó el reclamo más directo de la tarde: “Fuera Arturo López Obrador, hermano del expresidente López Obrador destructor de nuestro país. ¡Fuera!”

PUBLICIDAD

La suegra de Arturo López Obrador también reaccionó durante el incidente, respondió a los comensales con la expresión “que Dios los perdone porque no muestran su educación”. El periodista Contreras detalló que no alcanzó a grabar el momento en que la suegra tiró el celular de uno de los comensales que registraba la escena.

Los comensales no cedieron. El coro de “fuera Morena, fuera Morena, fuera Morena” continuó mientras el hermano del expresidente, su esposa y su suegra se alejaban del establecimiento.

Arturo López Obrador, por su parte, levantó la mano en señal de saludo antes de abandonar definitivamente el restaurante. Sus últimas palabras en el video fueron: “Fuera los provocadores”, consigna que los comensales tomaron y revirtieron de inmediato: “Fuera los provocadores, hermanos de López Obrador, que destruyeron nuestro país”.

¿Quién es Pedro Arturo López Obrador, hermano de AMLO?

Arturo López Obrador, hermano de AMLO. (X/@bibianabelsasso)
Arturo López Obrador, hermano de AMLO. (X/@bibianabelsasso)

Pedro Arturo López Obrador ha mantenido un perfil discreto a lo largo de los años. Ha vivido gran parte de su vida en Xalapa, Veracruz, donde trabajó como burócrata de nivel medio. En el año 2000 se desempeñó en la Secretaría de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Xalapa, durante la administración de Rafael Hernández Villalpando.

Su distanciamiento público con AMLO tiene antecedentes. En 2016, durante la campaña por la gubernatura de Veracruz, Pedro Arturo expresó su respaldo al candidato priista Héctor Yunes, lo que causó el enojo de su hermano. En aquella ocasión declaró que quería y respetaba a su hermano, pero defendió su derecho a apoyar a otro partido.

Al momento del incidente en Coatepec, Pedro Arturo López Obrador no ocupa ningún cargo público ni desempeña una posición dentro de Morena.

Temas Relacionados

Arturo López ObradorAMLOMorenaVeracruzAndrés Manuel López ObradorPolítica mexicanamexico-noticiasÚltima hora

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Melate, Revancha y Revanchita: resultados ganadores del sorteo de este 30 de agosto

Enseguida los resultados del sorteo Melate dados a conocer por la Lotería Nacional y averigüe si ha sido uno de los ganadores

Melate, Revancha y Revanchita: resultados ganadores del sorteo de este 30 de agosto

Se registra sismo de 4.1 de magnitud

El temblor sucedió a las 23:31 horas, a una distancia de 93 km de Salina Cruz y tuvo una profundidad de 16.3 km

Se registra sismo de 4.1 de magnitud

Quién fue el sexto eliminado de La Casa de los Famosos México 2026

Una votación cerrada y un carrusel que se extendió hasta los últimos segundos marcaron la gala de eliminación

Quién fue el sexto eliminado de La Casa de los Famosos México 2026

Cancelan regreso a clases en Ojocaliente, Zacatecas, tras ataque con explosivo a la Comandancia de policía municipal

Un artefacto explosivo colocado en un automóvil particular destruyó vehículos, dañó la Comandancia de Policía y dejó 6 civiles heridos

Cancelan regreso a clases en Ojocaliente, Zacatecas, tras ataque con explosivo a la Comandancia de policía municipal

Pronósticos: dónde ver los números ganadores del Tris de hoy 30 de agosto

Enseguida los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Pronósticos: dónde ver los números ganadores del Tris de hoy 30 de agosto
MÁS NOTICIAS

NARCO

Atacan con explosivo la Comandancia de la policía municipal de Ojocaliente, Zacatecas: hay seis civiles heridos

Atacan con explosivo la Comandancia de la policía municipal de Ojocaliente, Zacatecas: hay seis civiles heridos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de agosto: capturan a joven implicado en ataque armado en la Venustiano Carranza

Capturan a dos presuntos integrantes del “GNG” con armas y droga en Acapulco

Natanael Cano Vol. 1 y su relación con “Los Salazar”, la organización que conformó el Cártel Independiente de Sonora

De Nezahualcóyotl a Reforma: la historia de los Cacos 13 y su reciente enfrentamiento

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Luis Chaparro es el sexto eliminado del reality

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Luis Chaparro es el sexto eliminado del reality

Mariana Ochoa estalla contra Flor Vigna durante posicionamiento y le advierte: “De hoy en adelante me vas a conocer”

Quién fue el sexto eliminado de La Casa de los Famosos México 2026

Lost media: qué es y cuáles son los casos más conocidos en México

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 30 de agosto

DEPORTES

El AS Mónaco ya habría conseguido equipo para Folarin Balogun y dar pie a la llegada de Erik Lira

El AS Mónaco ya habría conseguido equipo para Folarin Balogun y dar pie a la llegada de Erik Lira

Portero de León narró cómo fue el asalto que sufrió en su casa: “Voy atrás de él y me dispara”

Toluca cerca de sufrir una durísima baja: Helinho estaría con un pie en Rusia tras millonaria oferta

Pato Salas se va a Portugal y se une a Rodrigo Dourado como baja del América; Almada habría intervenido

Armando “Hormiga” González se muestra insatisfecho en su debut con el Olympiacos: “Lo puedo hacer mucho mejor”