“¡Fuera Morena!”: corren a Pedro Arturo López Obrador, hermano de AMLO, en restaurante de Veracruz

"No vinimos de Morena", respondió Arturo López Obrador, hermano de AMLO, a los comensales que lo increparon en un restaurante de Coatepec, Veracruz. (X/Mlopezsanmartin)

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Un grupo de comensales increpó este domingo a Pedro Arturo López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), cuando intentaba salir del restaurante Mesón Guadalupe en Coatepec, Veracruz, al grito de “¡fuera Morena!” y “gracias por tener al país en la ruina”.

La escena, grabada en video por el periodista xalapeño Saúl Contreras y difundida rápidamente en redes sociales, ocurrió alrededor de las 17:00 horas de la tarde del domingo 30 de agosto.

Arturo López Obrador se enfrenta a los comensales

López Obrador acudió al establecimiento de cocina española, ubicado en la privada de Gonzalo Durán I del municipio de Coatepec —Pueblo Mágico gobernado por Morena—, acompañado de su esposa y su suegra. Al momento de retirarse, varios comensales lo reconocieron y comenzaron los reclamos.

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Ante los gritos, Arturo López Obrador intentó deslindarse del partido de su hermano con dos intervenciones que, lejos de calmar los ánimos, los intensificaron. Primero dijo: “No vinimos de Morena”. Después insistió: “Yo no comulgo con mi hermano, soy de otro partido, investiguen”.

(Captura de pantalla)

En otro momento, López Obrador cuestionó directamente a uno de los comensales: “¿Cuál es la agresión? ¿Cuál es la agresión?”, mientras también se escuchaba: “Y a ti no te hemos votado nunca”.

Ya de espaldas, una de las comensales lanzó el reclamo más directo de la tarde: “Fuera Arturo López Obrador, hermano del expresidente López Obrador destructor de nuestro país. ¡Fuera!”

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La suegra de Arturo López Obrador también reaccionó durante el incidente, respondió a los comensales con la expresión “que Dios los perdone porque no muestran su educación”. El periodista Contreras detalló que no alcanzó a grabar el momento en que la suegra tiró el celular de uno de los comensales que registraba la escena.

Los comensales no cedieron. El coro de “fuera Morena, fuera Morena, fuera Morena” continuó mientras el hermano del expresidente, su esposa y su suegra se alejaban del establecimiento.

Arturo López Obrador, por su parte, levantó la mano en señal de saludo antes de abandonar definitivamente el restaurante. Sus últimas palabras en el video fueron: “Fuera los provocadores”, consigna que los comensales tomaron y revirtieron de inmediato: “Fuera los provocadores, hermanos de López Obrador, que destruyeron nuestro país”.

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¿Quién es Pedro Arturo López Obrador, hermano de AMLO?

Arturo López Obrador, hermano de AMLO. (X/@bibianabelsasso)

Pedro Arturo López Obrador ha mantenido un perfil discreto a lo largo de los años. Ha vivido gran parte de su vida en Xalapa, Veracruz, donde trabajó como burócrata de nivel medio. En el año 2000 se desempeñó en la Secretaría de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Xalapa, durante la administración de Rafael Hernández Villalpando.

Su distanciamiento público con AMLO tiene antecedentes. En 2016, durante la campaña por la gubernatura de Veracruz, Pedro Arturo expresó su respaldo al candidato priista Héctor Yunes, lo que causó el enojo de su hermano. En aquella ocasión declaró que quería y respetaba a su hermano, pero defendió su derecho a apoyar a otro partido.

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Al momento del incidente en Coatepec, Pedro Arturo López Obrador no ocupa ningún cargo público ni desempeña una posición dentro de Morena.