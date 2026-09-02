México

Fiscalía de Veracruz reactiva orden de aprehensión contra la ex cuñada de Javier Duarte

La investigación federal la ubica dentro de una presunta red de prestanombres ligada al exgobernador de Veracruz, mientras un recurso judicial mantiene congelada su posible captura inmediata

Reactivan orden de aprehensión contra la ex cuñada de Javier Duarte. Especial
Reactivan orden de aprehensión contra la ex cuñada de Javier Duarte. Especial
Guardar

La Fiscalía General de la República (FGR) logró la reactivación de una orden de aprehensión contra Mónica Ghihan Macías Tubilla, hermana de Karime Macías y excuñada del exgobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa, por presunta defraudación fiscal equiparable de 3.5 millones de pesos. El mandamiento judicial, emitido originalmente en 2019, fue reconocido hace unos días por un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Coatzacoalcos, aunque una suspensión definitiva impide por ahora su detención.

La medida cautelar fue otorgada por una jueza federal con sede en la Ciudad de México, que determinó que el delito imputado no contempla prisión preventiva oficiosa.

PUBLICIDAD

El delito imputado y la orden reactivada

Un juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Veracruz otorgó el mandamiento judicial solicitado por la FGR contra Macías Tubilla. El oficio judicial señala que el delito imputado está previsto en el artículo 109, fracción I, y sancionado en el artículo 108, párrafo cuarto, fracción II, ambos del Código Fiscal de la Federación.

Esa fracción sanciona con prisión de dos a cinco años cuando el monto defraudado excede los 2,531,920 pesos, pero no supera los 3,797,870 pesos. En el caso de la hermana de Karime Macías, la cifra imputada es de 3.5 millones de pesos.

PUBLICIDAD

Karime Macías y Javier Duarte (Foto arte: Jovani Pérez Silva/ Infobae)
Karime Macías y Javier Duarte (Foto arte: Jovani Pérez Silva/ Infobae)

La orden no es nueva: fue girada por primera vez en 2019. Sin embargo, en febrero pasado una jueza federal con residencia en Veracruz la dio de baja.

En junio, Macías Tubilla promovió un amparo contra la orden y su ejecución. En ese momento, varios jueces de Distrito llegaron a negar la existencia del mandamiento. Fue hasta hace unos días que un juez de control en Veracruz reconoció haberla concedido, lo que confirmó su vigencia.

La suspensión que frena su detención

Ante la confirmación de la orden, la jueza Emma Cristina Carlos Ávalos, titular del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, concedió a Macías Tubilla una suspensión definitiva que evita su detención inmediata.

La jueza fundamentó la medida en que el delito que se le imputa, defraudación fiscal equiparable, no amerita prisión preventiva oficiosa conforme a la legislación vigente. Por ese motivo, la FGR no puede ejecutar la aprehensión mientras la suspensión permanezca vigente.

Carlos Ávalos, además, declinó competencia para continuar conociendo del asunto, al considerar que corresponde resolverlo a un juez federal con jurisdicción en Veracruz, entidad donde se originó el proceso penal.

El vínculo con la red de prestanombres de Duarte

La FGR acusa a Macías Tubilla de haber formado parte de la red de prestanombres que, según la fiscalía, fue creada por Javier Duarte de Ochoadurante su gestión como gobernador de Veracruz. El objetivo de esa estructura habría sido adquirir propiedades en Estados Unidos con recursos de procedencia ilícita.

Javier Duarte, exgobernador de Veracruz
Foto: WILLIAM GULARTE /CUARTOSCURO

Como parte de esas indagatorias, en 2018 la entonces Procuraduría General de la República (PGR) entregó al gobierno de Veracruz cuatro departamentos cuya propietaria registrada era Mónica Ghihan Macías Tubilla.

Antecedentes judiciales y otro proceso pendiente

En 2023 un Tribunal Federal rechazó amparar a Ghihan en un intento por lograr que se declarara la prescripción de la acción penal en su contra dentro de este mismo expediente.

Karime Macías enfrenta una orden de aprehensión distinta, esta emitida por un juez del fuero común en Veracruz, por su presunta responsabilidad en el delito de daño patrimonial, con un monto imputado de 112 millones de pesos.

Pero Macías, hermana de la acusada y expareja de Duarte de Ochoa, evadió la justicia mexicana luego de que el Reino Unido le concedió asilo político.

Temas Relacionados

Fiscalía General de la RepúblicaVeracruzFraude fiscalJavier DuarteKarime Maciasseguridadmexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 1 de septiembre? Línea 2 del STC con retrasos en diferentes estaciones

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 1 de septiembre? Línea 2 del STC con retrasos en diferentes estaciones

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 1 de septiembre: se manifiestan en Fiscalía de CDMX

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 1 de septiembre: se manifiestan en Fiscalía de CDMX

El hábito nocturno que arruina tu colesterol aunque comas bien durante el día

Un hábito nocturno muy común podría estar dañando tu colesterol sin que lo notes ni siquiera con una dieta impecable durante el día

El hábito nocturno que arruina tu colesterol aunque comas bien durante el día

Cuánto epazote es seguro consumir: la dosis que marca la diferencia entre remedio y riesgo

El epazote puede pasar de condimento a riesgo cuando se toma como té concentrado o aceite esencial, advierte la Secretaría de Salud

Cuánto epazote es seguro consumir: la dosis que marca la diferencia entre remedio y riesgo

Luis Donaldo Colosio acusa linchamiento político contra Grecia Quiroz tras asesinato de Carlos Manzo

El legislador acusó al oficialismo de utilizar la justicia de manera selectiva y defendió a Grecia Quiroz ante los señalamientos en su contra

Luis Donaldo Colosio acusa linchamiento político contra Grecia Quiroz tras asesinato de Carlos Manzo
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy martes 1 de septiembre: juez desecha amparo contra extradición del R1 tras asesinato de Carlos Manzo

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy martes 1 de septiembre: juez desecha amparo contra extradición del R1 tras asesinato de Carlos Manzo

Buscan en San Luis Potosí a Vanessa Almanza, colombiana vista por última vez el 28 de agosto

Así intentaron traficar por el AICM casi un kilo de extracto de ayahuasca procedente de Perú

Procesan a 12 adultos y un menor por secuestro exprés: robaron un tráiler con más de 2 mil cajas de vino tinto en el Edomex

Vigila, ataca y neutraliza: así es el dron Quetzal que crearon estudiantes universitarios para contrarrestar al narco

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: Prueba del presupuesto provoca tensión en los habitantes

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: Prueba del presupuesto provoca tensión en los habitantes

Encuesta revela al habitante favorito del público de La Casa de los Famosos México 2026

Estrenan “En el camino” en streaming, la película mexicana que va para los Óscar: dónde verla

Ese Pérez habla de su relación con Flor Vigna y niega haberla invitado a su cuarto

De Marvel a violento thriller policíaco: Tenoch Huerta protagonizará “Copperhead” con Jason Momoa y Miles Teller

DEPORTES

Checo Pérez cede el volante: Cadillac dará oportunidad a Colton Herta en Monza

Checo Pérez cede el volante: Cadillac dará oportunidad a Colton Herta en Monza

El Wolverhampton de Raúl Jiménez cae goleado por el West Ham de Edson Álvarez

Afición de Cruz Azul explota contra los representantes de Erik Lira por la caída del fichaje al Mónaco

Obed Vargas convence al Atlético de Madrid y podría seguir con los colchoneros

Memo Ochoa vuelve a vestir los colores del América gracias a Emilio Azcárraga