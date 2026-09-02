Fiscalía de Veracruz reactiva orden de aprehensión contra la ex cuñada de Javier Duarte

Reactivan orden de aprehensión contra la ex cuñada de Javier Duarte. Especial

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La Fiscalía General de la República (FGR) logró la reactivación de una orden de aprehensión contra Mónica Ghihan Macías Tubilla, hermana de Karime Macías y excuñada del exgobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa, por presunta defraudación fiscal equiparable de 3.5 millones de pesos. El mandamiento judicial, emitido originalmente en 2019, fue reconocido hace unos días por un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Coatzacoalcos, aunque una suspensión definitiva impide por ahora su detención.

La medida cautelar fue otorgada por una jueza federal con sede en la Ciudad de México, que determinó que el delito imputado no contempla prisión preventiva oficiosa.

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El delito imputado y la orden reactivada

Un juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Veracruz otorgó el mandamiento judicial solicitado por la FGR contra Macías Tubilla. El oficio judicial señala que el delito imputado está previsto en el artículo 109, fracción I, y sancionado en el artículo 108, párrafo cuarto, fracción II, ambos del Código Fiscal de la Federación.

Esa fracción sanciona con prisión de dos a cinco años cuando el monto defraudado excede los 2,531,920 pesos, pero no supera los 3,797,870 pesos. En el caso de la hermana de Karime Macías, la cifra imputada es de 3.5 millones de pesos.

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Karime Macías y Javier Duarte (Foto arte: Jovani Pérez Silva/ Infobae)

La orden no es nueva: fue girada por primera vez en 2019. Sin embargo, en febrero pasado una jueza federal con residencia en Veracruz la dio de baja.

En junio, Macías Tubilla promovió un amparo contra la orden y su ejecución. En ese momento, varios jueces de Distrito llegaron a negar la existencia del mandamiento. Fue hasta hace unos días que un juez de control en Veracruz reconoció haberla concedido, lo que confirmó su vigencia.

La suspensión que frena su detención

Ante la confirmación de la orden, la jueza Emma Cristina Carlos Ávalos, titular del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, concedió a Macías Tubilla una suspensión definitiva que evita su detención inmediata.

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La jueza fundamentó la medida en que el delito que se le imputa, defraudación fiscal equiparable, no amerita prisión preventiva oficiosa conforme a la legislación vigente. Por ese motivo, la FGR no puede ejecutar la aprehensión mientras la suspensión permanezca vigente.

Carlos Ávalos, además, declinó competencia para continuar conociendo del asunto, al considerar que corresponde resolverlo a un juez federal con jurisdicción en Veracruz, entidad donde se originó el proceso penal.

El vínculo con la red de prestanombres de Duarte

La FGR acusa a Macías Tubilla de haber formado parte de la red de prestanombres que, según la fiscalía, fue creada por Javier Duarte de Ochoadurante su gestión como gobernador de Veracruz. El objetivo de esa estructura habría sido adquirir propiedades en Estados Unidos con recursos de procedencia ilícita.

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Foto: WILLIAM GULARTE /CUARTOSCURO

Como parte de esas indagatorias, en 2018 la entonces Procuraduría General de la República (PGR) entregó al gobierno de Veracruz cuatro departamentos cuya propietaria registrada era Mónica Ghihan Macías Tubilla.

Antecedentes judiciales y otro proceso pendiente

En 2023 un Tribunal Federal rechazó amparar a Ghihan en un intento por lograr que se declarara la prescripción de la acción penal en su contra dentro de este mismo expediente.

Karime Macías enfrenta una orden de aprehensión distinta, esta emitida por un juez del fuero común en Veracruz, por su presunta responsabilidad en el delito de daño patrimonial, con un monto imputado de 112 millones de pesos.

Pero Macías, hermana de la acusada y expareja de Duarte de Ochoa, evadió la justicia mexicana luego de que el Reino Unido le concedió asilo político.

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