Ojocaliente reanuda actividades tras coche bomba que dejó 11 heridos y daños en aproximadamente 40 viviendas: hay un detenido

Foto: Redes sociales

Guardar

Luego de la detonación de un coche bomba frente a las instalaciones de la Comandancia Municipal de Ojocaliente, en Zacatecas, las actividades escolares y el resto de la vida cotidiana en el municipio fueron reanudadas este martes tras la agresión en la que estaría detrás el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario de gobierno del estado, detalló que el ataque dejó como saldo final 11 personas lesionadas, entre ellos una agente de la Policía Municipal que ya se encuentra fuera de peligro. De ese total, ocho recibieron atención médica y fueron dados de alta, mientras que tres permanecen internados.

PUBLICIDAD

“De las diez personas lesionadas, tres de ellas aún siguen recibiendo atención hospitalaria, pero también se encuentran estables, se reportan fuera de peligro”, indicó Reyes Mugüerza, quien precisó que el gobierno estatal seguirá monitoreando su evolución.

Cerca de 40 viviendas afectadas, entre 10 y 15 con daño estructural

Un artefacto explosivo dañó la Comandancia de Policía Municipal de Ojocaliente, Zacatecas, e hirió a seis civiles. (Redes sociales)

La explosión, cometida de manera directa contra las instalaciones de la Comandancia de la Policía Municipal, provocó daños en viviendas aledañas debido a que se localiza en medio de la zona urbana.

Reyes Mugüerza informó que cerca de 40 viviendas resultaron afectadas por la onda expansiva, aunque la mayoría presenta daños menores: cristales rotos, portones dañados y partes de herrería; sin embargo, dijo que entre 10 y 15 inmuebles requieren una evaluación estructural profunda antes de que sus habitantes puedan regresar con plena seguridad debido a que fueron los más afectados.

PUBLICIDAD

El secretario de Gobierno aseguró que, en la calle donde ocurrió la detonación, la mayoría de las viviendas se encontraban deshabitadas al momento del ataque, según refirieron los propios vecinos.

Un detenido por el ataque con un coche bomba

OJOCALIENTE, ZACATECAS, 30AGOSTO2026.- Alrededor de las 20:00 hrs se registró una fuerte explosión frente a la sede de la Policía Municipal. Los primeros reportes oficiales indican que un vehículo fue utilizado con un artefacto dañando completamente toda la oficina policial, las casas contiguas y de enfrente y varios vehículos. Hasta el momento se informó que por lo menos seis personas se encuentran con heridas de gravedad. FOTO: ESPECIAL /CUARTOSCURO.COM

Las autoridades informaron que una persona fue detenida por su presunta implicación en el ataque con explosivos. Su captura de llevó a cabo durante un operativo desplegado en la zona sureste del estado.

El general Arturo Medina Mayoral, secretario de Seguridad Pública, detalló que trabajos de inteligencia permitieron detectar un domicilio en Piedra Gorda donde se presume que se encontraban integrantes del grupo armado identificado como responsable, el CJNG, según lo informado por el propio fiscal del estado, Cristian Paul Camacho.

PUBLICIDAD

“Hay información suficiente para decir que formó parte del equipo que llevó a cabo el atentado”, afirmó.

Medina Mayoral anunció que las operaciones de seguridad en la zona continuarán por al menos dos semanas con el refuerzo de personal enviado desde otros estados y encabezado por el comandante de la Quinta Región Militar.

La Fuerza de Tarea “Genaro Codina” y el comité de recuperación: implementarán Plan DN-III

Un artefacto explosivo dañó la Comandancia de Policía Municipal de Ojocaliente, Zacatecas, e hirió a seis civiles. (Redes sociales)

Para atender tanto la seguridad como la recuperación material, el gobernador David Monreal Ávila instruyó la activación inmediata de la Fuerza de Tarea “Genaro Codina”, un cuerpo estatal integrado por el Ejército Mexicano con su Plan DN-III-E, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública, la Coordinación Estatal de Protección Civil y la Coordinación Municipal de Protección Civil.

PUBLICIDAD

La fuerza de tarea operará en paralelo con un comité central de recuperación, cuya función es atender los daños materiales causados por la explosión.

La secretaria de Obras Públicas, Mildret Karla Montes Inchaurregui, confirmó que realizarán el diagnóstico estructural de todos los inmuebles afectados, además de que asumirán la reposición de vidrios, la reparación de canceles y puertas en los inmuebles con daños menores.

“Comentarle a los ciudadanos que estén tranquilos, que aquí está el gobierno del estado para apoyarlos”, dijo.

OJOCALIENTE, ZACATECAS, 30AGOSTO2026.- Alrededor de las 20:00 hrs se registró una fuerte explosión frente a la sede de la Policía Municipal. Los primeros reportes oficiales indican que un vehículo fue utilizado con un artefacto dañando completamente toda la oficina policial, las casas contiguas y de enfrente y varios vehículos. Hasta el momento se informó que por lo menos seis personas se encuentran con heridas de gravedad. FOTO: ESPECIAL /CUARTOSCURO.COM

Finalmente, Reyes Mugüerza aseguró que la agresión no quedará impune ni frenará sus acciones para la pacificación del estado.

“No vamos a ceder ni un solo paso para que Ojo Caliente tenga avances en el proceso de pacificación, al igual que el resto de los cincuenta y siete municipios de nuestro estado”, afirmó.

PUBLICIDAD