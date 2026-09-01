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Chaco Gimenez revela los verdaderos motivos por los que Santi no pudo rendir en el AC Milan

El atacante mexicano llegó al Porto después de quedar fuera de los planes del conjunto italiano para la temporada

Santiago
Christian “Chaco” Giménez atribuyó las dificultades de Santiago Giménez en el AC Milan a una lesión que arrastró durante nueve partidos, a su decisión de mantenerse como titular y a la falta de delanteros disponibles en el club italiano. Foto: Jovani Pérez
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Christian “Chaco” Giménez atribuyó las dificultades de Santiago Giménez en el AC Milan a una lesión que arrastró durante nueve partidos, a su decisión de mantenerse como titular y a la falta de delanteros disponibles en el club italiano.

El exfutbolista hizo las declaraciones durante un programa de Fox, donde explicó que su hijo decidió no detenerse pese a las molestias físicas. Según su versión, Santi buscaba conservar el puesto como centrodelantero del equipo rossonero.

Chaco sostuvo que Santiago jugó con dolor porque otros atacantes del plantel también estaban lesionados. Esa falta de opciones habría reducido la posibilidad de que “Bebote” descansara y completara su recuperación.

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“Cuando él jugó, el, el, y que es culpa de él, no es culpa de nadie, jugó nueve partidos, pero él viene arrastrando una lesión en esos nueve partidos y él no quería parar porque era titular. Y sí paraban los otros que no estaban. Entonces, cuando a él, cuando él estaba lesionado, decía: “No voy a parar, yo soy el nueve del Milan, me están poniendo de titular”. Santi no se toma ningún medicamento, se tomaba hasta dos Zulingual para jugar. ¿Y por qué? Porque no tenían otras opciones, porque los otros delanteros estaban lesionados"
Soccer Football - Serie A - AC Milan v Cagliari - San Siro, Milan, Italy - May 24, 2026 AC Milan's Santiago Gimenez, Youssouf Fofana and Christopher Nkunku look dejected after Cagliari's Gennaro Borrelli scores their first goal REUTERS/Daniele Mascolo
Soccer Football - Serie A - AC Milan v Cagliari - San Siro, Milan, Italy - May 24, 2026 AC Milan's Santiago Gimenez, Youssouf Fofana and Christopher Nkunku look dejected after Cagliari's Gennaro Borrelli scores their first goal REUTERS/Daniele Mascolo

Santiago Giménez sumó 37 partidos, siete goles y seis asistencias con el Milan

Durante su paso por el AC Milan, Giménez registró 37 partidos oficiales, siete goles y seis asistencias entre Serie A y Copa Italia. El delantero nacional no logró consolidarse como titular indiscutible en el cuadro italiano.

Cabe recordar que antes de llegar al Milan, Giménez jugó 105 partidos oficiales con el Feyenoord de Países Bajos. En ese periodo marcó 65 goles y aporta 14 asistencias, registros que impulsaron su llegada al futbol italiano.

Antes de eso, Santiago Gimenez inició su carrera profesional en Cruz Azul. Después pasó al Feyenoord, llegó al AC Milan y ahora se incorpora al Porto, donde tendrá su tercera experiencia dentro del futbol europeo.

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Santiago Gimenez fue prestado del Milan al Porto (REUTERS)
Santiago Gimenez fue prestado del Milan al Porto (REUTERS)

Chaco Giménez explica por qué Santi no se detuvo

El padre del delantero afirmó que Santiago Giménez asume el riesgo de jugar pese a no estar en plenitud física. El futbolista entendía que una pausa podía abrir la puerta a que otro atacante ocupara su lugar en la alineación.

Chaco señaló que su hijo recibió medicamentos antes de algunos encuentros. De acuerdo con su relato, el atacante llegó a tomar hasta dos dosis de Zulingual para mantenerse disponible.

El exdelantero expuso que la escasez de atacantes por lesiones influyó en esa decisión. El AC Milan habría contado con menos alternativas en el eje ofensivo, por lo que Santiago continuó dentro de la actividad.

Esta declaración no identificó el tipo de lesión ni precisó los partidos en los que el delantero compitió bajo esas condiciones. Tampoco estableció si el cuerpo médico del club autorizó cada una de sus participaciones.

Santiago Gimenez fue presentado de manera oficial con el Porto (Jesús Avilés | Infobae)
Santiago Gimenez fue presentado de manera oficial con el Porto (Jesús Avilés | Infobae)

El exfutbolista acepta que hubo críticas por el desempeño

Finalmente, Chaco Giménez reconoció que el rendimiento de su hijo puede ser cuestionado durante su etapa en Italia. Aun así, sostuvo que el análisis debe considerar las condiciones físicas con las que disputó sus primeros partidos.

El padre del delantero no responsabilizó de forma directa al AC Milan, al cuerpo técnico ni a otros integrantes del plantel. Su explicación se concentra en la decisión de Santiago de conservar la titularidad y responder a la falta de opciones ofensivas.

El atacante mexicano llegó al Porto después de quedar fuera de los planes del conjunto italiano para la temporada. Su nuevo equipo representa una oportunidad para recuperar continuidad tras los problemas físicos que, según su padre, condicionan su paso por el Milan.

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